Montevideo se prepara para El Niño: cuándo llegará, qué riesgos advierte la IM y cuáles son las principales recomendaciones

La Intendencia de Montevideo (IM) lanzó una campaña de prevención ante la llegada del fenómeno climático de El Niño , que podría provocar un aumento de las lluvias, vientos fuertes y mayores niveles de humedad en la capital durante los próximos meses.

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Bajo el lema "El Niño no pide permiso" , la comuna advirtió sobre los riesgos asociados a los eventos meteorológicos adversos y difundió una serie de recomendaciones para que la población pueda prepararse ante posibles emergencias.

"No podemos elegir cuándo llueve con intensidad, cuándo hay vientos fuertes ni podemos controlar la magnitud de una tormenta", señaló la intendencia, aunque destacó que es posible adoptar medidas para prevenir y reducir los riesgos.

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Según la información publicada por la comuna, los efectos de El Niño podrían registrarse entre noviembre y diciembre de 2026 y abril de 2027 .

Qué efectos puede tener El Niño en Montevideo

El Niño es un fenómeno climático de alcance global que altera los patrones habituales de temperatura y precipitaciones. No se trata de una tormenta puntual ni de un ciclón, sino de un cambio en las condiciones climáticas que puede extenderse durante varios meses.

De acuerdo con la Intendencia de Montevideo, su incidencia podría traducirse en lluvias más abundantes de lo habitual, vientos fuertes y mayores índices de humedad.

Entre las principales consecuencias que podrían registrarse en la capital se encuentran las lluvias intensas concentradas en pocas horas, el anegamiento rápido de calles y zonas bajas, las ráfagas de viento y la caída de ramas y árboles.

La comuna aclaró que, si bien los fenómenos meteorológicos adversos no pueden evitarse, existen medidas que permiten reducir sus consecuencias.

Las 10 recomendaciones de la Intendencia de Montevideo para prepararse ante El Niño

Como parte de la campaña, la intendencia difundió diez medidas preventivas que los ciudadanos pueden adoptar antes de que se produzcan episodios de lluvias intensas o tormentas:

Tener una linterna a mano ante posibles cortes de energía eléctrica.

Contar con una batería o cargador portátil para el celular.

Mantener los documentos importantes protegidos.

Tener disponibles los medicamentos de uso habitual.

Revisar desagües, canaletas, cunetas y rejillas.

Identificar y comunicar situaciones de riesgo antes de que se conviertan en emergencias.

Asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento, como chapas u otros elementos sueltos.

Conocer dónde se encuentran las llaves de corte de agua, electricidad y gas.

Identificar lugares seguros dentro de la vivienda.

Acordar con los integrantes de la familia cómo comunicarse ante una emergencia.

Qué hacer ante lluvias intensas, vientos fuertes y tormentas eléctricas

La intendencia también estableció recomendaciones específicas según el tipo de evento meteorológico.

Ante lluvias intensas, aconseja evitar los desplazamientos innecesarios, no cruzar calles inundadas y mantenerse alejado de cursos de agua.

A quienes deban conducir, les recomienda reducir la velocidad, extremar las precauciones y verificar previamente si existen desvíos o zonas anegadas en el recorrido.

También solicita no estacionar vehículos en áreas inundables, mantener limpios los desagües domiciliarios y depositar los residuos únicamente en los lugares autorizados.

En caso de vientos fuertes, la recomendación es permanecer en sitios protegidos, evitar las áreas abiertas y no circular ni estacionar en zonas costeras cuando las condiciones sean adversas.

Además, se aconseja retirar o asegurar objetos ubicados en balcones, patios y azoteas que puedan desprenderse, así como mantenerse alejado de árboles, carteles y estructuras con riesgo de caída.

Durante las tormentas eléctricas, la comuna recomienda evitar los espacios abiertos, alejarse de árboles y estructuras metálicas, tener una linterna disponible y desconectar equipos eléctricos cuando sea necesario y seguro hacerlo.

En todos los casos, se aconseja mantener el celular cargado para poder comunicarse ante una emergencia.

Dónde consultar información oficial y cuáles son los teléfonos de emergencia

La Intendencia de Montevideo exhortó a la población a consultar los pronósticos y prestar especial atención a las advertencias meteorológicas antes de salir de sus hogares.

También pidió evitar la difusión de información no verificada y conocer los riesgos específicos de las zonas donde reside cada persona.

Entre las fuentes oficiales recomendadas se encuentran el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y la red hidrometeorológica de la Intendencia de Montevideo.

En caso de emergencia, la población podrá comunicarse a través de los siguientes canales:

911: servicio nacional de emergencias.

2487 6877: Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed).

099 019 500: WhatsApp de la Intendencia de Montevideo.

La campaña busca que los habitantes de la capital adopten medidas de prevención antes del período en el que se esperan los posibles efectos del fenómeno climático.