OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy martes 27 de octubre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este martes 27 de octubre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Belén.
FRAY BENTOS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Ciudad de Fray Bentos
- Desde: 27/10/2026 - 22:00 - Hasta: 28/10/2026 - 00:00
- Motivo: finalización de obra en caño de impulsión de salida de Usina
RIO BRANCO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Río Branco
- Desde: 27/10/2026 - 17:00 - Hasta: 27/10/2026 - 20:00
- Motivo: lavado de depósito de distribución
LAGO MERIN: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona Afectada Lago Merín
- Desde: 27/10/2026 - 13:00 - Hasta: 27/10/2026 - 16:00
- Motivo: lavado de depósito de distribución
PIRIAPOLIS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Punta Negra
- Desde: 27/10/2026 - 13:00 - Hasta: 27/10/2026 - 15:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
LA BOYADA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad
- Desde: 27/10/2026 - 12:00 - Hasta: 27/10/2026 - 15:00
- Motivo: limpieza de tanque
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: comprendida entre José de Bejar, Argerich, Gdor. Vigodet, Marcos Sastre, Chayos y Av. 8 de Octubre.
- Desde: 27/10/2026 - 11:00 - Hasta: 27/10/2026 - 16:00
- Motivo: trabajos de reparación en red de distribución
POBLADO URUGUAY: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Poblado Uruguay
- Desde: 27/10/2026 - 10:00 - Hasta: 27/10/2026 - 12:00
- Motivo: lavado de depósito de distribución
CARAMELO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la ciudad y zonas aledañas
- Desde: 27/10/2026 - 10:00 - Hasta: 27/10/2026 - 13:00
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: el área de afectación comprende los siguientes tramos de calles: Leandro Gómez, entre Rafael y Ubino; Rafael, entre Leandro Gómez y Milán; Ángelo Donni, entre Rafael y Bv. Aparicio Saravia; Bv. Aparicio Saravia, entre La Farnessina y Rafael; y Milán, entre Rafael y Copérnico.
- Desde: 27/10/2026 - 09:00 - Hasta: 27/10/2026 - 14:00
- Motivo: mejora de red
PIRIAPOLIS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Punta Colorada
- Desde: 27/10/2026 - 09:00 - Hasta: 27/10/2026 - 13:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
BOCA DEL CUFRE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad
- Desde: 27/10/2026 - 09:00 - Hasta: 27/10/2026 - 13:00
- Motivo: limpieza de Tanque
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona comprendida entre Bv Gral Artigas, Juan Paullier, Dr Juan J de Amezaga, Av Gral San Martin y Av Millan
- Desde: 27/10/2026 - 08:30 - Hasta: 27/10/2026 - 16:00
- Motivo: cierre de Troncal
YOUNG: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona a intervenir entre calles Wilson Ferreira Aldunate, Artigas, Joaquin Suarez y Piedra Alta
- Desde: 27/10/2026 - 08:30 - Hasta: 27/10/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
PUNTA BALLENA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Margarita Xiurgu, Paraiso y Molins De Rei. Punta Ballena
- Desde: 27/10/2026 - 08:30 - Hasta: 27/10/2026 - 11:30
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
BELEN: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Pueblo Belén
- Desde: 27/10/2026 - 08:00 - Hasta: 27/10/2026 - 11:00
- Motivo: rotura causada por terceros
J.LACAZE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio Cañada Blanco, de Juan Lacaze-Colonia
- Desde: 27/10/2026 - 07:30 - Hasta: 27/10/2026 - 10:30
- Motivo: trabajos de empalmes de tuberías en la red
MELO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Bario Hipódromo y zona Rambla Costanera
- Desde: 27/10/2026 - 07:00 - Hasta: 27/10/2026 - 12:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
MELO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Las Cañas
- Desde: 27/10/2026 - 07:00 - Hasta: 27/10/2026 - 09:00
- Motivo: lavado de depósito de distribución