Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín 
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / SERVICIOS

OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy martes 27 de octubre

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Belén.

27 de octubre de 2026 8:14 hs
OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable&nbsp;

OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable 

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Belén.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy martes 27 de octubre

Más noticias

Cortes de tránsito en Montevideo EN VIVO: calles afectadas y desvíos de hoy martes 27 de octubre

OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy viernes 23 de octubre

FRAY BENTOS: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Ciudad de Fray Bentos
  • Desde: 27/10/2026 - 22:00 - Hasta: 28/10/2026 - 00:00
  • Motivo: finalización de obra en caño de impulsión de salida de Usina

RIO BRANCO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Río Branco
  • Desde: 27/10/2026 - 17:00 - Hasta: 27/10/2026 - 20:00
  • Motivo: lavado de depósito de distribución

LAGO MERIN: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona Afectada Lago Merín
  • Desde: 27/10/2026 - 13:00 - Hasta: 27/10/2026 - 16:00
  • Motivo: lavado de depósito de distribución

PIRIAPOLIS: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Punta Negra
  • Desde: 27/10/2026 - 13:00 - Hasta: 27/10/2026 - 15:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

LA BOYADA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: toda la localidad
  • Desde: 27/10/2026 - 12:00 - Hasta: 27/10/2026 - 15:00
  • Motivo: limpieza de tanque

MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: comprendida entre José de Bejar, Argerich, Gdor. Vigodet, Marcos Sastre, Chayos y Av. 8 de Octubre.
  • Desde: 27/10/2026 - 11:00 - Hasta: 27/10/2026 - 16:00
  • Motivo: trabajos de reparación en red de distribución

POBLADO URUGUAY: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Poblado Uruguay
  • Desde: 27/10/2026 - 10:00 - Hasta: 27/10/2026 - 12:00
  • Motivo: lavado de depósito de distribución

CARAMELO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: toda la ciudad y zonas aledañas
  • Desde: 27/10/2026 - 10:00 - Hasta: 27/10/2026 - 13:00

MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: el área de afectación comprende los siguientes tramos de calles: Leandro Gómez, entre Rafael y Ubino; Rafael, entre Leandro Gómez y Milán; Ángelo Donni, entre Rafael y Bv. Aparicio Saravia; Bv. Aparicio Saravia, entre La Farnessina y Rafael; y Milán, entre Rafael y Copérnico.
  • Desde: 27/10/2026 - 09:00 - Hasta: 27/10/2026 - 14:00
  • Motivo: mejora de red

PIRIAPOLIS: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Punta Colorada
  • Desde: 27/10/2026 - 09:00 - Hasta: 27/10/2026 - 13:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

BOCA DEL CUFRE: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: toda la localidad
  • Desde: 27/10/2026 - 09:00 - Hasta: 27/10/2026 - 13:00
  • Motivo: limpieza de Tanque

MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: zona comprendida entre Bv Gral Artigas, Juan Paullier, Dr Juan J de Amezaga, Av Gral San Martin y Av Millan
  • Desde: 27/10/2026 - 08:30 - Hasta: 27/10/2026 - 16:00
  • Motivo: cierre de Troncal

YOUNG: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: zona a intervenir entre calles Wilson Ferreira Aldunate, Artigas, Joaquin Suarez y Piedra Alta
  • Desde: 27/10/2026 - 08:30 - Hasta: 27/10/2026 - 14:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

PUNTA BALLENA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Margarita Xiurgu, Paraiso y Molins De Rei. Punta Ballena
  • Desde: 27/10/2026 - 08:30 - Hasta: 27/10/2026 - 11:30
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

BELEN: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Pueblo Belén
  • Desde: 27/10/2026 - 08:00 - Hasta: 27/10/2026 - 11:00
  • Motivo: rotura causada por terceros

J.LACAZE: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Barrio Cañada Blanco, de Juan Lacaze-Colonia
  • Desde: 27/10/2026 - 07:30 - Hasta: 27/10/2026 - 10:30
  • Motivo: trabajos de empalmes de tuberías en la red

MELO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Bario Hipódromo y zona Rambla Costanera
  • Desde: 27/10/2026 - 07:00 - Hasta: 27/10/2026 - 12:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

MELO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Las Cañas
  • Desde: 27/10/2026 - 07:00 - Hasta: 27/10/2026 - 09:00
  • Motivo: lavado de depósito de distribución

Las más leídas

Bono Social de UTE: quiénes pueden acceder a descuentos de hasta 90% y cuáles son los requisitos

"Que la Justicia se haga cargo de ella": Javier García presentó denuncia penal contra María Julia Muñoz por difamación e injurias

Flávio Bolsonaro dijo que le prohibieron salir de Brasil y le retiraron el pasaporte por decisión del juez del Supremo Tribunal Federal

Condenaron a cuatro exfuncionarios de la Armada Nacional por irregularidades detectadas en la compra de carne

Temas

ose agua potable

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos