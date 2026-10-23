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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy viernes 23 de octubre

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Minas, Nueva Helvecia y Montevideo.

23 de octubre de 2026 8:00 hs
OSE

OSE

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Minas, Nueva Helvecia y Montevideo.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy viernes 23 de octubre

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MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: el área de afectación comprende los siguientes tramos de calles: Leandro Gómez, entre Rafael y Ubino; Rafael, entre Leandro Gómez y Milán; Ángelo Donni, entre Rafael y Bv. Aparicio Saravia; Bv. Aparicio Saravia, entre La Farnessina y Rafael; y Milán, entre Rafael y Copérnico.
  • Desde: 27/10/2026 - 09:00 - Hasta: 27/10/2026 - 14:00
  • Motivo: mejora de red

CERRO LARGO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: La Mina
  • Desde: 23/10/2026 - 16:00 - Hasta: 23/10/2026 - 18:00
  • Motivo: lavado de depósito de distribución

ISIDORO NOBLIA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: San Diego
  • Desde: 23/10/2026 - 13:00 - Hasta: 23/10/2026 - 15:00
  • Motivo: lavado de depósito de distribución

ISIDORO NOBLIA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada Mangrullo
  • Desde: 23/10/2026 - 09:00 - Hasta: 23/10/2026 - 11:00
  • Motivo: lavado de depósito de distribución

MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: zona comprendida entre Martín José Artigas, Carlos de la Vega y Cno. de las Tropas
  • Desde: 23/10/2026 - 08:30 - Hasta: 23/10/2026 - 13:00
  • Motivo: trabajos de reparación en red de distribución

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