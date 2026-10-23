OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy viernes 23 de octubre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este viernes 23 de octubre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Minas, Nueva Helvecia y Montevideo.
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: el área de afectación comprende los siguientes tramos de calles: Leandro Gómez, entre Rafael y Ubino; Rafael, entre Leandro Gómez y Milán; Ángelo Donni, entre Rafael y Bv. Aparicio Saravia; Bv. Aparicio Saravia, entre La Farnessina y Rafael; y Milán, entre Rafael y Copérnico.
- Desde: 27/10/2026 - 09:00 - Hasta: 27/10/2026 - 14:00
- Motivo: mejora de red
CERRO LARGO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: La Mina
- Desde: 23/10/2026 - 16:00 - Hasta: 23/10/2026 - 18:00
- Motivo: lavado de depósito de distribución
ISIDORO NOBLIA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: San Diego
- Desde: 23/10/2026 - 13:00 - Hasta: 23/10/2026 - 15:00
- Motivo: lavado de depósito de distribución
ISIDORO NOBLIA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada Mangrullo
- Desde: 23/10/2026 - 09:00 - Hasta: 23/10/2026 - 11:00
- Motivo: lavado de depósito de distribución
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona comprendida entre Martín José Artigas, Carlos de la Vega y Cno. de las Tropas
- Desde: 23/10/2026 - 08:30 - Hasta: 23/10/2026 - 13:00
- Motivo: trabajos de reparación en red de distribución