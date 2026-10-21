OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy miércoles 21 de octubre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este miércoles 21 de octubre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Salto, Minas, San Carlos, Young y José E. Rodó.
ACEGUA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: ACEGUÁ y PUNTAS DE LA MINA
- Desde: 22/10/2026 - 14:00 - Hasta: 22/10/2026 - 22:00
- Motivo: otros
ISIDORO NOBLIA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad
- Desde: 22/10/2026 - 09:00 - Hasta: 22/10/2026 - 12:00
- Motivo: otros
MELO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Melo
- Desde: 22/10/2026 - 07:30 - Hasta: 22/10/2026 - 14:30
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la ciudad de Mercedes, a excepción de Pense
- Desde: 22/10/2026 - 00:00 - Hasta: 22/10/2026 - 06:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
ARTIGAS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Rambla Kennedy en toda su extension, Paseo 7 de setiembre, Calle Juan B Focco y calle Charrúa (rampla Pirata), Guyunusa, Bernardina Fragoso de Rivera, Senaque, Bernardina Fragoso de Rivera, Baldomir, Carlos M de Vecchi, Bernabe Rivera, Carlos Catala, Treinta y Tres, Aparicio Saravia, General Flores, Av. Carlos Lecueder, 25 de agosto, Gral Garzon, Wilson Ferreira, Diego Lamas, Jose Belloni, Santiago Belzarena, Blandengues, Wilson Ferreira, av. Carlos Maria Ramirez, cont. 25 de agosto, cont. Garibaldi, Tomas Polito, cont. Gral Flores, Cont. Jose Pedro Varela, Cont. Treinta y Tres, Carmen Laviaguerre, Oficial 19, Lavalleja, Rampla Kennedy.
- Desde: 21/10/2026 - 22:00 - Hasta: 22/10/2026 - 04:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
ARBOLITO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Arbolito
- Desde: 21/10/2026 - 15:00 - Hasta: 21/10/2026 - 18:00
- Motivo: otros
YOUNG: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Ferreira Aldunate entre Artigas y Joaquín Suarez
- Desde: 21/10/2026 - 11:00 - Hasta: 21/10/2026 - 15:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
YOUNG: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Ferreira Aldunate entre Artigas y Joaquín Suarez
- Desde: 21/10/2026 - 11:00 - Hasta: 21/10/2026 - 15:00
CERRO LARGO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Arachania
- Desde: 21/10/2026 - 11:00 - Hasta: 21/10/2026 - 13:00
- Motivo: otros
YOUNG: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Ruta 3 entre Camino de tropas y camino al Abasto. Camino al Abasto desde ruta 3 a final de red
- Desde: 21/10/2026 - 09:30 - Hasta: 21/10/2026 - 11:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución