Cortes de tránsito en Montevideo EN VIVO: calles afectadas y desvíos de hoy miércoles 21 de octubre

El Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo publicó los cortes y desvíos al tránsito de este miércoles 21 de octubre.

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Desde semáforos apagados, hasta alertas por siniestros específicos, las arterias muestras una serie de modificaciones de ingreso y egreso a la ciudad.

Cortes de tránsito en Montevideo EN VIVO: calles afectadas y desvíos de hoy Prohibición de estacionamiento Comenzamos obras de reparación vial de la Av. Gral. Rondeau, en toda su extensión. Se mejorará el pavimento por donde irá la futura ciclovía que conectará el centro con el oeste de Montevideo. Desde hoy 20/10, a las 20 h. Hasta el 6/11 aproximadamente. https://t.co/RNt2dv1ofs — Montevideo Tránsito (@imtransito) October 20, 2026 Desde el martes 20, a las 20 h. hasta el 6 de noviembre, aproximadamente.

Avenida Gral. Rondeau, desde Plaza Cagancha hasta Cerro Largo

Avenida Libertador, desde Cerro Largo hasta La Paz

Avenida Gral. Rondeau, desde La Paz hasta Gral. Caraballo Por obra de reparación vial en Avenida Gral. Rondeau, en toda su extensión