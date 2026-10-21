Cortes de tránsito en Montevideo EN VIVO: calles afectadas y desvíos de hoy miércoles 21 de octubre

El Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo publicó los cortes y desvíos al tránsito de este miércoles 21 de octubre.
Desde semáforos apagados, hasta alertas por siniestros específicos, las arterias muestras una serie de modificaciones de ingreso y egreso a la ciudad.
Cortes de tránsito en Montevideo EN VIVO: calles afectadas y desvíos de hoy
Prohibición de estacionamiento
Desde el martes 20, a las 20 h. hasta el 6 de noviembre, aproximadamente.
- Avenida Gral. Rondeau, desde Plaza Cagancha hasta Cerro Largo
- Avenida Libertador, desde Cerro Largo hasta La Paz
- Avenida Gral. Rondeau, desde La Paz hasta Gral. Caraballo
Por obra de reparación vial en Avenida Gral. Rondeau, en toda su extensión
Se mejorará el pavimento por donde irá la futura ciclovía que conectará el centro con el oeste de Montevideo.
Cortes solicitados
- Cno. de las Tropas esq. Av. Instrucciones
- Av. Bolivia entre Murillo y Liverpool
- Gral. Flores entre Libres y J.J. de Amézaga
- Mateo Cortés, desde Alférez Real hasta Capdehourat
- Carlos de la Vega entre José Mármol y Rodolfo Rincón
- India Muerta, desde Psje. Dr. Rodolfo Larrea hasta Emilio Romero
- Eduardo Salterain y Herrera, desde Azarola Gil hasta Gerona Casale
- Marcos Sastre, desde 8 de Octubre hasta Mateo Cortés
- Batovi, desde Quito hasta Lima
- Eduardo Salterain y Herrera, desde Azarola Gil hasta Horacio Arredondo
- Mariano Soler, desde Bv. Batlle y Ordóñez hasta Ramón de Santiago
- 25 de Agosto, desde Bartolomé Mitre hasta Juan Carlos Gómez
- Senaque desde Andrés Lamas hasta Bv. José Batlle y Ordóñez
- Puerto Rico desde Av. Carlos María Ramírez hasta Japón
- Capurro entre Coraceros y Uruguayana (hacia Agraciada)
- Guy de Maupassant desde Anatole France hasta Las Pitas
- Carlos Vaz Ferreira entre Gral. Pereda y Carmelo
- José Miguel Palleja desde Camino Paso de la Arena hasta Camino de las Tropas
- 3 De Febrero entre Camino Coronel Raíz y Las Violetas
- Mario R. Pérez entre Camino Anaya y Curuzú Cuatiá
- Anatole France entre Guy de Maupassant y Oscar Wilde
- Emancipación desde Esmeralda hasta Félix Artau
- 3 de Febrero desde Coronel Raíz hasta Las Violetas
- Mario R. Pérez desde Cno. Anaya hasta Curuzú Cuatiá
- Anatole France desde Guy de Maupassant hasta Oscar Wilde
- Real, desde Avenida Carlos María Ramírez hasta Laureles
- Mauricio Llamas, desde Curuzú Cuatiá hasta Camino Anaya
- Cuaró, desde Bulevar General Artigas hasta Grito de Asencio
- Nueva Guinea desde Islas Fidji hasta Nueva Zelandia
- Doctor Magested, desde Carabela hasta Mariano Soler
- José Catalá, desde Chiavari hasta Ingeniero Eduardo Canstatt
- Camino Chacarita de los Padres, desde Camino Felipe Cardoso hasta Camino Dionisos
- Felipe Cardoso, desde Susana Pintos hasta Av. Punta de Rieles
- Camino Méndez, desde Francisca Aznar de Artigas hasta Charles Dickens
- Pedro Berro, desde Bulevar España hasta Echevarriarza
- Ituzaingó, desde Sarandí (Ciudad Vieja) hasta Buenos Aires
- Capdehourat, desde Avenida 8 de Octubre hasta Mateo Cortés
- Campbell, desde Doctor Isabelino J. Bosch hasta Somme
- Florencio Escardo, desde Reyes hasta Cubo del Norte
- Camino Pajas Blancas, desde Camino Elhordoy hasta Camino de los Álvarez
- Acapulco, desde Arquitecto Américo Ilaria hasta Mantua
- Camino de los Molinos, desde Camino a la Cuchilla Pereira hasta Camino Profesor Alfredo Traversoni
- Santiago Vázquez, desde Avenida Brasil hasta Atanasio Lápido
- Av. Gral. Rondeau entre Francisco Caraballo y Plz. Cagancha
- Homero de Gregorio, desde Av. Dr. Luis Alberto de Herrera hasta Andrés Lamas
- José María Penco, desde Andrés Lamas hasta Juan José Quesada
- Cnel. Justo Arechaga, desde Juan José Quesada hasta Andrés Lamas
- Grito de Asencio, desde Zapicán hasta Av. Joaquín Suárez
- Cno. Boiso Lanza, desde Anacahuita hasta Carqueja
- Miguel del Corro, desde Ana Monterroso de Lavalleja hasta Cnel. Federico Brandsen
- Carlos A. Arocena, desde Oscar Wilde hasta Charles Dickens
- Emancipación, desde Tte. J. Galván hasta Juan José Durán
- Veraguas, desde Lister hasta Montalvo
- Gaboto, desde Galicia hasta La Paz
- Sepee, desde Av. Italia hasta Almirón
- José L. Terra, desde Rivadavia hasta Guadalupe
- Ángel Rodríguez, desde Manuel Freire hasta Cnel. Francisco Tajes
- Arturo Lezama, desde Gral. Manuel Freire hasta Ángel Rodríguez
- Porto Alegre, desde Río de Janeiro hasta Calle 105
- Luis de la Torre, desde Joaquín Núñez hasta Dr. José María Montero
- Marcelino Sosa, desde Av. Gral. Garibaldi hasta Ceibal
- Colombia, desde Paraguay hasta Calle 8131
- José Vázquez Ledesma, desde Juan Benito Blanco hasta Roque Graseras
- Batovi, desde Av. de las Leyes hasta Dr. Luis P. Lenguas
- Circunvalación Durango, entre Solís y Rincón
- Asturias, entre Rivera y Asamblea
Mapa de cortes y desvíos al tránsito EN VIVO