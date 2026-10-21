Accidente fatal en Cerro Largo: un hombre de 74 años murió tras chocar de frente contra un camión en Ruta 8

Un hombre de 74 años murió este martes luego de protagonizar un siniestro de tránsito fatal en la Ruta 8, a la altura del kilómetro 379 , en el departamento de Cerro Largo .

Según informaron la Dirección Nacional de Policía Caminera y la Jefatura de Policía de Cerro Largo, el siniestro ocurrió sobre las 18:20, cuando un auto Renault Logan rojo, que circulaba de sur a norte, chocó de frente contra un camión con semirremolque que transitaba en sentido contrario.

Tras el impacto frontal, el auto también colisionó contra el lateral izquierdo del vehículo de carga. Como consecuencia del choque, el conductor del vehículo liviano, de 74 años y único ocupante del vehículo, murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

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Por su parte, el conductor del camión, de 55 años, sufrió varios traumatismos . Fue asistido en el lugar por una unidad de emergencia médica y posteriormente trasladado de urgencia a un centro asistencial de la ciudad de Melo.

Hasta el lugar concurrieron efectivos de la Unidad de Respuesta Policial, Policía Caminera y las seccionales 10ª y 11ª de Cerro Largo. También intervino personal de Bomberos en las tareas de rescate. Policía Científica, en tanto, realizó el relevamiento de la escena para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

En el lugar también estuvieron presentes el jefe de Policía de Cerro Largo, Gerardo Jorge Vargas, integrantes del comando de la Jefatura y la fiscal de turno, quien quedó a cargo de la investigación.