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VIDEO: Encapuchados incendiaron un Mercedes Benz con matrícula brasileña en pleno centro de Punta del Este

La Policía encontró un bidón con combustible y analiza las imágenes de dos personas que quedaron registradas por cámaras de seguridad

12 de octubre de 2026 8:31 hs
autoincendiadopde

Un automóvil Mercedes Benz con matrícula brasileña fue incendiado de forma intencional sobre la medianoche del domingo en plena península de Punta del Este, en el departamento de Maldonado. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona y es investigado por la Policía de Maldonado.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles 24 y 27, donde el vehículo terminó envuelto en llamas. El fuego también alcanzó a otro automóvil estacionado en las inmediaciones.

Según informó la Jefatura de Policía de Maldonado a El Observador, tras recibir la alerta concurrieron al lugar efectivos de la Seccional 10.ª y personal de Bomberos, quienes constataron que el Mercedes Benz había sufrido daños totales, mientras que un Chery Tiggo resultó parcialmente dañado.

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Las cámaras de seguridad de la zona registraron la presencia de dos personas en las inmediaciones del vehículo. De acuerdo con la información policial, en las imágenes se observa que una de ellas aparentemente arroja una botella al interior del automóvil incendiado.

En el lugar, los efectivos también encontraron un bidón con combustible, que fue incorporado a las actuaciones para esclarecer lo sucedido.

Según había informado el periodista Marcelo Gallardo, las imágenes muestran a dos hombres que rocían el interior del vehículo con combustible antes de prenderlo fuego.

Por su parte, el periodista Marcelo Umpiérrez difundió imágenes del incendio, en las que se observa al automóvil envuelto en llamas. No se reportaron personas heridas.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar para recabar evidencias que permitan determinar las circunstancias del ataque.

La Policía continúa investigando el episodio y, hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas ni sobre el móvil del incendio.

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