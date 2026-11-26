La licencia de la construcción 2026-2027 ya tiene sus fechas definidas , según estableció la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS), dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Como cada año, los trabajadores de la industria de la construcción tendrán dos períodos de descanso: uno durante las fiestas de fin de año y otro durante la Semana de Turismo.

Las fechas fueron establecidas tras la aprobación del convenio de licencia entre el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y las gremiales empresariales del sector.

De casi el 100% en residenciales a menos del 20% en niños pequeños: las dos caras de la vacunación contra la gripe 2026 en Uruguay

Una mujer de 85 años murió tras ser atropellada por un ómnibus en Minas: el conductor está detenido

La resolución comprende a los trabajadores de los subgrupos 01, 02 y 03 del grupo 09 de los Consejos de Salarios y Negociación Colectiva.

Cuándo empieza la licencia de la construcción en diciembre de 2026

El primer período de la licencia de la construcción comenzará el miércoles 23 de diciembre de 2026 y se extenderá hasta el sábado 9 de enero de 2027 inclusive, lo que comprende 14 días de licencia.

En tanto, el segundo período de descanso coincidirá con la Semana de Turismo y se extenderá desde el lunes 22 hasta el sábado 27 de marzo de 2027 inclusive, con seis días de licencia.

Hasta cuándo se pueden solicitar excepciones a la licencia de la construcción

Las solicitudes de excepción para trabajar durante el primer período de licencia deberán presentarse ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, a través del portal de trámites del Estado.

El plazo para presentar las solicitudes correspondientes al subgrupo 01 venció el pasado 6 de noviembre, mientras que para los subgrupos 02 y 03 estará vigente hasta el viernes 4 de diciembre de 2026.