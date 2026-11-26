La licencia de la construcción 2026-2027 ya tiene sus fechas definidas, según estableció la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS), dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Como cada año, los trabajadores de la industria de la construcción tendrán dos períodos de descanso: uno durante las fiestas de fin de año y otro durante la Semana de Turismo.
Las fechas fueron establecidas tras la aprobación del convenio de licencia entre el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y las gremiales empresariales del sector.
La resolución comprende a los trabajadores de los subgrupos 01, 02 y 03 del grupo 09 de los Consejos de Salarios y Negociación Colectiva.
Cuándo empieza la licencia de la construcción en diciembre de 2026
El primer período de la licencia de la construcción comenzará el miércoles 23 de diciembre de 2026 y se extenderá hasta el sábado 9 de enero de 2027 inclusive, lo que comprende 14 días de licencia.
En tanto, el segundo período de descanso coincidirá con la Semana de Turismo y se extenderá desde el lunes 22 hasta el sábado 27 de marzo de 2027 inclusive, con seis días de licencia.
Hasta cuándo se pueden solicitar excepciones a la licencia de la construcción
Las solicitudes de excepción para trabajar durante el primer período de licencia deberán presentarse ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, a través del portal de trámites del Estado.
El plazo para presentar las solicitudes correspondientes al subgrupo 01 venció el pasado 6 de noviembre, mientras que para los subgrupos 02 y 03 estará vigente hasta el viernes 4 de diciembre de 2026.