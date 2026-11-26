El Banco de Previsión Social (BPS) emitió una nueva advertencia oficial este martes 24 de noviembre ante la circulación de correos electrónicos fraudulentos que notifican a los usuarios sobre una supuesta Devolución Fonasa. El organismo exhortó a la población a extremar los cuidados, no ingresar a enlaces sospechosos y evitar la entrega de datos personales por vías no institucionales.
De acuerdo con el comunicado sobre correos fraudulentos sobre Devolución Fonasa, la entidad recordó que no solicita información que ya figura en sus registros ni exige pagos previos para gestionar trámites o acreditaciones.
Cómo detectar la maniobra y qué medidas tomar
Según las pautas divulgadas por el Banco de Previsión Social (BPS), los contribuyentes y trabajadores deben aplicar las siguientes verificaciones ante cualquier notificación recibida por correo electrónico:
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No abrir enlaces externos: Los mensajes apócrifos suelen incluir botones o direcciones web que redirigen a sitios falsos para capturar credenciales bancarias o contraseñas personales.
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Descartar pedidos de pago o datos sensibles: El organismo no requiere transferencias, números de tarjeta ni claves de acceso para acreditar devoluciones de aportes al Sistema Nacional Integrado de Salud.
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Verificar la dirección oficial: Toda consulta real sobre liquidaciones o devoluciones se gestiona únicamente dentro del dominio institucional bps.gub.uy.
Canales oficiales de consulta por Fonasa
Para comprobar de forma segura si existe un saldo a favor o realizar consultas vinculadas al Fondo Nacional de Salud, el organismo dispone exclusivamente de las siguientes vías habilitadas:
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WhatsApp Fonasa: 092 36 62 72
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Teléfono de atención general: 0800 1997 (desde teléfonos fijos), *1997 (desde celulares) y +598 1997 0000 (desde el exterior), de lunes a viernes de 09:15 a 16:00 horas.
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Identificador de llamadas salientes: 2211 1997 (número que aparece en pantalla cuando el BPS se comunica telefónicamente con un usuario).
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Redes sociales verificadas: Facebook (BPS - Banco de Previsión Social), Instagram (@BPS.uy) y X (@BPSuy_).