El Banco de Previsión Social (BPS) emitió una nueva advertencia oficial este martes 24 de noviembre ante la circulación de correos electrónicos fraudulentos que notifican a los usuarios sobre una supuesta Devolución Fonasa. El organismo exhortó a la población a extremar los cuidados, no ingresar a enlaces sospechosos y evitar la entrega de datos personales por vías no institucionales.

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De acuerdo con el comunicado sobre correos fraudulentos sobre Devolución Fonasa, la entidad recordó que no solicita información que ya figura en sus registros ni exige pagos previos para gestionar trámites o acreditaciones.

Cómo detectar la maniobra y qué medidas tomar Según las pautas divulgadas por el Banco de Previsión Social (BPS), los contribuyentes y trabajadores deben aplicar las siguientes verificaciones ante cualquier notificación recibida por correo electrónico:

No abrir enlaces externos: Los mensajes apócrifos suelen incluir botones o direcciones web que redirigen a sitios falsos para capturar credenciales bancarias o contraseñas personales.

Descartar pedidos de pago o datos sensibles: El organismo no requiere transferencias, números de tarjeta ni claves de acceso para acreditar devoluciones de aportes al Sistema Nacional Integrado de Salud.

Verificar la dirección oficial: Toda consulta real sobre liquidaciones o devoluciones se gestiona únicamente dentro del dominio institucional bps.gub.uy. Canales oficiales de consulta por Fonasa Para comprobar de forma segura si existe un saldo a favor o realizar consultas vinculadas al Fondo Nacional de Salud, el organismo dispone exclusivamente de las siguientes vías habilitadas: