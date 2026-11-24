Las elecciones en el Banco de Previsión Social (BPS) tuvieron un resultado inesperado en el PIT-CN T. Luego de 34 años, la central sindical perdió la representación de los trabajadores en el directorio del organismo por más de 80 mil votos frente a una militante del Partido Nacional .

“Persistente campaña de deslegitimación del movimiento sindical” , esa fue la razón que mencionó el PIT-CNT para explicar el revés electoral del domingo pasado ante una rival poco conocida en la previa. Sin embargo, Lorena Roqueta ( Lista 15) se quedó con el 45% de los votos totales frente al 37% que obtuvo Carlos Clavijo (Lista 11) y superó a su contendiente por 81.981 sufragios.

El candidato del PIT-CNT ganó en tres de los 19 departamentos. El mejor resultado lo consiguió en Canelones donde se impuso por 4.364. Luego ganó en Montevideo por 1.509 y en Salto por 75 . En el resto, los votantes optaron por Roqueta.

Lorena Roqueta afirmó que los trabajadores dijeron “basta al PIT-CNT” y “eligieron a una militante del Partido Nacional”

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La participación de directores sociales en el directorio del BPS comenzó en 1992. Desde ese momento hasta las elecciones, el PIT-CNT tuvo la representación de los trabajadores. El primero en ocupar ese lugar fue Ernesto Murro (1992 / 2001); luego le siguieron Ariel Ferrari (2001 / 2014), Ramón Ruiz (2014 / 2024) y Carlos Clavijo desde esa fecha hasta la actualidad .

El resultado de las elecciones marcan entonces el quiebre de una supremacía sindical que se extendió durante 34 años.

Sin embargo, la explicación de la derrota fue la deslegitimación “promovida por operadores mediáticos y sectores importantes del sistema político” a lo que se sumó una “inversión de importante recursos económicos en operaciones de manipulación masiva, orientadas a construir una realidad contaminada mediante el uso de trolls, bots y noticias falsas”, según el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.

Al mediodía del domingo, una denuncia de la central sindical dejó entrever que otro podría ser el resultado. Un comunicado señaló la falta de hojas de votación de la lista 11 en los cuartos para sufragar. El hecho fue calificado como “gravísimo” al afectar las “condiciones de ecuanimidad que debe garantizar la Corte Electoral” y vulnerar el derecho legítimo de los electores.

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La lista 15 de Roqueta, en cambio, no realizó denuncia alguna. A última hora del domingo, el presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, no negó la falta de listas, pero relativizó el tema. Señaló que hubo algunas dificultades logísticas que estuvieron concentradas en una zona específica y añadió que las hojas de votación fueron restituidas en las primeras horas.

Penco también expresó que las personas que no encontraron las hojas de votación en los locales pudieron esperar que llegaran o llevarlas desde su casa. “La Corte Electoral contribuye, colabora, llevando hojas de votación, pero la reposición está a cargo de los delegados de las propias agrupaciones”, recordó.

Sin embargo, la central sindical insistió con la campaña en contra que no solo logró erosionar las estructuras de representación social, sino que también debilitó las bases de la democracia.

Además advirtió a la triunfadora de las elecciones que “el movimiento sindical seguirá con atención que la representación de los trabajadores en el BPS no sea objeto de beneficios para intereses ajenos a los trabajadores” y pidió a la sociedad y sus instituciones que realizaran una “profunda reflexión”. Sin embargo, hasta este lunes, la cúpula de la central sindical no había hecho autocrítica alguna.

En filas opuestas, Roqueta esperó el paso de las horas y cuando se conocieron los resultados agradeció a los más de 450 mil votantes que “le dijeron basta al PIT-CNT y eligieron a una militante del Partido Nacional”.