Más allá del mapa de ganadores y perdedores que dejaron las elecciones de representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS) este domingo 22 de noviembre, los números primarios divulgados por la Corte Electoral consolidaron un cambio estructural en el comportamiento del electorado. Con 1.604.394 votos emitidos sobre un padrón de 2.019.416 habilitados , la concurrencia alcanzó el 79,45% , el registro más alto desde que en 2006 comenzaron a votar en simultáneo los tres órdenes del organismo previsional.

En paralelo, la suma de votos en blanco y anulados —históricamente el principal termómetro del interés en unos comicios que suelen ser criticados por la obligatoriedad y la falta de información— volvió a retroceder y tocó su mínimo histórico: 17,61% del total emitido (282.563 sufragios). Hace una década, en 2016, ese bloque había concentrado el 36,90% de las voluntades; en 2021 había bajado al 20,40%.

Como curiosidad, por primera vez, los votos anulados superaron a los votos en blanco en el consolidado nacional . Mientras los sufragios en blanco cayeron a 8,07% (129.440), los anulados treparon a 9,54% (153.123), una ventaja de 23.683 papeletas (1,47 puntos porcentuales). La relación se dio vuelta por completo respecto a ciclos anteriores: en 2016 el blanco casi triplicaba al anulado (27,17% frente a 9,74%) y en 2021 todavía lo aventajaba con claridad (12,00% contra 8,40%).

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Más competencia en las urnas, menos indiferencia

La trayectoria de las últimas cinco elecciones permite ver cómo cambió la naturaleza del acto eleccionario. En 2006 (74,38% de participación global) y sobre todo en 2011 (78,8%), el desinterés y las candidaturas únicas dispararon los votos no afirmativos hasta cerca o por encima de la mitad de los sufragios emitidos en activos (49,15%) y empresarios (54,68%). El punto de inflexión comenzó en 2021 —cuando la irrupción de la oposición gremial politizó la campaña y llevó la concurrencia al 77,61%— y se profundizó este domingo, con casi dos puntos adicionales de asistencia (+1,84 pp) y una oferta de nueve listas en competencia.

Sin embargo, el retroceso de casi cuatro puntos en el voto en blanco (-3,93 pp respecto a 2021) convivió con un repunte de 1,14 puntos en los anulados.

Activos: el desplome del voto en blanco marca el pulso

El orden de los trabajadores activos, que concentra más de la mitad del padrón nacional, fue el motor de la contracción del voto en blanco. Votaron 1.013.052 personas de 1.173.398 habilitadas, lo que llevó la participación al 86,33%, seis décimas por encima de 2021 (85,72%) y más de un punto y medio arriba de 2016.

En una elección polarizada entre la Lista 15 de «Hay Otro Camino» —encabezada por Lorena Roqueta, que ganó con 454.917 votos— y la Lista 11 del Equipo de Representación de los Trabajadores (Carlos Clavijo, 372.936 votos), la suma de blancos y anulados bajó poco más de cinco puntos (-5,03 pp): de 22,25% en 2021 a 17,22% en 2026 (174.458 sufragios), muy lejos del 41,82% de 2016 o el 49,15% de 2011.

La caída se explicó por completo por el voto en blanco, que se redujo a 7,23% (73.201 votos), 5,10 puntos menos que cinco años atrás. En contraste, los anulados prácticamente no se movieron —pasaron de 9,92% a 10,00% (101.257 votos)— y quedaron claramente por encima de los en blanco por una diferencia de 28.056 sufragios (2,77 puntos porcentuales).

Pasivos: el mayor salto de participación

El comportamiento más singular se dio entre jubilados y pensionistas. Pese a que los mayores de 75 años están exonerados de la obligatoriedad y de pagar multas, la participación pegó el salto más pronunciado de los tres órdenes: subió 3,15 puntos porcentuales, del 58,61% de 2021 al 61,76% este domingo (374.672 votantes sobre 606.619 habilitados), rompiendo por primera vez la barrera del 60% y superando con holgura toda la serie histórica (58,53% en 2006, en torno a 59% en 2011 y 57,32% en 2016).

Pero a contramano de trabajadores y empresarios, Pasivos fue el único orden donde la suma de blancos y anulados creció frente a 2021, al escalar 3,65 puntos desde 12,06% hasta 15,71% (58.865 votos). Y ese incremento tuvo una sola causa: los votos anulados casi se duplicaron en proporción y más que se duplicaron en volumen, pasando de 13.819 (4,12%) en 2021 a 29.443 (7,86%) en 2026.

El voto en blanco, en cambio, se mantuvo inalterado: 7,85% (29.422 votos) frente al 7,94% de 2021. El dato adquiere un peso político por el final abierto del escrutinio: la Lista 1 de la Onajpu (Estela Ovelar) aventaja por solo 1.822 votos a la Lista 5 de «Hay Otro Camino» (Renaldo Borriero) —145.097 contra 143.275, con la Lista 2 de Cojupe en 20.974—, mientras restan abrir 6.461 votos observados.

Empresas: récord arriba del 90%

Entre las empresas contribuyentes —donde además rigen las sanciones económicas más severas por no sufragar, de hasta 20 UR (casi $ 39.000 a valor de noviembre) según la cantidad de trabajadores en planilla— la concurrencia rompió la barrera del 90% y alcanzó un récord de 90,51% (216.670 votos sobre 239.399 habilitados), superando el 89,82% de 2021, el 86,02% de 2016 y el 88,54% de 2006.

Con una oferta inédita de cuatro listas —encabezadas por la ganadora Lista 25 de Jorge Fernández Pereyro (81.726 votos), seguida por la Lista 21 de Graciela Álvarez (41.586), la Lista 27 de Bernardo Aldabalde (24.064) y la Lista 30 de Daniel Añón (17.165)—, el bloque de blancos y anulados retrocedió 4,17 puntos, de 26,90% a 22,73% (49.240 votos). Aunque sigue siendo el orden con mayor proporción de sufragios sin candidato, la cifra representa menos de la mitad del 50,71% registrado en 2016, cuando compitió una sola hoja.

También aquí se replicó el doble movimiento: el voto en blanco cayó 5,62 puntos (de 18,00% a 12,38%, 26.817 votos), mientras el anulado subió 1,45 puntos (de 8,90% a 10,35%, 22.423 votos). Empresas fue así el único orden en el que los votos en blanco todavía superaron a los anulados, aunque la brecha entre ambos se achicó drásticamente, pasando de más de nueve puntos en 2021 a apenas 2,03 puntos este domingo.

A la espera del escrutinio departamental que resolverá los 20.091 votos observados en todo el país —10.741 en Activos, 6.461 en Pasivos y 2.889 en Empresas—, las grandes tendencias ya son irreversibles. Si se descuentan esos sobres aún cerrados, las proporciones sobre votos escrutados apenas se desplazan entre una y dos décimas (8,17% en blanco, 9,67% anulados y 17,84% combinados en el total nacional). El veredicto de los números primarios queda firme: las elecciones del BPS convocan cada vez a más gente y concentran más voto afirmativo que nunca, pero el descontento remanente dejó de expresarse en silencio y pasó a anular el sobre.