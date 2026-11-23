El delantero de Bayern Munich Jamal Musiala , de 23 años, sufrió el psado lunes un nuevo "episodio de ausencia" , debido a una disfunción neurológica tratada desde hace varios meses, confirmó este domingo la agencia SID, filial alemana de la AFP.

En agosto, durante la pretemporada, Jamal Musiala había sufrido dos mareos en el transcurso de dos partidos .

Tras el segundo, en Heidenheim , había revelado que padecía una "disfunción neurológica" que puede provocar "episodios de ausencia breves y temporales, fácilmente tratables" y que no representan "ningún riesgo adicional para la salud".

El Bayern, al tanto de la situación desde "hace ya algún tiempo", según el entrenador Vincent Kompany , había explicado que estas dos "ausencias" se debían a la adaptación a su tratamiento farmacológico.

Jamal Musiala volvió a desmayarse en un partido de Bayern Munich y explicó la "disfunción neurológica" que padece

El desvanecimiento de Jamal Musiala en un amistoso de Bayern Múnich que asustó a sus compañeros, ¿qué le pasó y cómo está?

Jamal Musiala en el partido ante Colonia del pasado viernes 20 de noviembre Foto: EFE

Desde entonces, Musiala ha tenido otras dos ausencias, la última hace seis días, el lunes, que también se explica por la adaptación de su tratamiento.

Tras este ajuste, Musiala se encuentra bien y tuvo minutos el viernes contra el Colonia, dos meses después de una rotura muscular, el 24 de septiembre con la selección alemana.

También debería estar disponible para el partido del Bayern en Lille el miércoles en la Liga de Campeones.

Jamal Musiala volvió a desmayarse en un partido

Polémica por las críticas a Musiala en el club

La situación de Musiala, joya del Bayern y que en febrero de 2025 prorrogó su contrato hasta el verano de 2030, es objeto de intensos debates en la dirección del club de Múnich.

El presidente del consejo de administración, Jan-Christian Dreesen, el presidente de honor, Uli Hoeneß, y el miembro del consejo de supervisión, Karl-Heinz Rummenigge, han expresado en los últimos días dudas acerca de que Musiala recupere completamente su nivel.

Incluso Rummenigge ha llegado a plantear la idea de revisar el salario de Musiala, uno de los más elevados del club.

El sábado, el club celebró su asamblea general anual y hasta allí se coló la polémica con las palabras críticas y aplaudidas por los presentes del neurólogo y miembro del club Jonatan Hoffmann.

Jamal Musiala explicó lo que padece Foto: AFP

"En una situación así se necesita apoyo. Lo que, en mi opinión, no ayuda en una situación así es criticarle públicamente, como han hecho el señor (Jan-Christian) Dreesen, el señor (Uli) Hoeneß y, sobre todo, ayer el señor (Karl-Heinz) Rummenigge, que llevó las cosas al extremo", señaló Hoffmann en dirección a la zona noble del club.

Aludía Hoffmann a las palabras de Rummenigge el viernes, día en que Musiala volvía al césped tras sufrir una lesión muscular y en la que el miembro del consejo de supervisión del Bayern sugirió que había que revisitar la situación contractual del futbolista.

"Sospechamos que le será difícil volver a su nivel anterior. Tenemos que hablar con su agente y con su familia. Hay que tomar una decisión", dijo.

Proteger al jugador

Estas palabras también han sido criticadas por el sindicato internacional de futbolistas (FIFPRO), que señaló el sábado que "un club de la categoría del Bayern debería actuar con mayor criterio".

Jamal Musiala volvió a desmayarse en un partido

"El Bayern tiene el deber de proteger el bienestar de Musiala", aseguró en un comunicado, en el que mostró su apoyo al futbolista e instó a que "sus empleadores hagan lo mismo", señaló FIFPRO.

El sindicato subrayó que "en todo el fútbol profesional, la incertidumbre sobre el futuro de un jugador puede pasar factura a su salud mental, especialmente cuando se está recuperando de una lesión".

El comunicado de FIFPRO:

Época turbulenta en el club

La prensa deportiva y las páginas sobre fútbol de la prensa generalista dedican este fin de semana artículos críticos a la dirección del club, al que el semanario Der Spiegel reprochó el realizar un "desmontado público del jugador".

"El club atraviesa una de las épocas más turbulentas que ha vivido en mucho tiempo. Y las últimas declaraciones probablemente agraven aún más la situación", señaló Der Spiegel.

Por su parte, la revista Kicker, referente de la información futbolística de Alemania indicó que el club necesita "diálogo interno y una rápida aclaración".

"Jamal Musiala se encuentra en la etapa más difícil de su aún incipiente carrera. Por muy comprensible que sea el enfado de los responsables, el debate público sólo perjudica a un joven que se ha visto envuelto en esta situación sin tener culpa alguna", editorializó el periodista Matthias Dersch.

Malos resultados

Vigente campeón de la Bundesliga, Bayern Munich, se encuentra además bajo presión por resultados como el empate 1-1 del viernes ante Colonia, su segunda posición liguera.

Con 22 puntos en liga, dos menos que el actual líder del campeonato de fútbol alemán, el Borussia Dortmund (24), al Bayern Múnich parece que se le ha puesto cuesta arriba el tramo final del año.

No fue una buena noticia para el club el empate 1-1 del viernes en casa con el Colonia, el 13º de la clasificación, como tampoco lo fue quedarse sin su estrella inglesa y reciente ganador del Balón de Oro, Harry Kane, quien fue operado el sábado por una lesión en el tobillo izquierdo y estará de baja varios meses.

También quedó lesionado por una contusión en un pie el astro francés Michael Olise en el empate del viernes, y está por ver cómo influyen estas lesiones en un equipo que tampoco ha brillado en la presente edición de la Liga de Campeones, donde figura en 13ª posición tras haber ganado dos duelos y firmado tablas un par de veces.

En la clasificación de la 'Champions', el Bayern Múnich tiene ocho puntos, lejos de los 12 que suman el París Saint-Germain de Luis Enrique y el Real Madrid de José Mourinho.

Con base en AFP y EFE