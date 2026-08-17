El desvanecimiento de Jamal Musiala en un amistoso de Bayern Múnich que asustó a sus compañeros, ¿qué le pasó y cómo está?

Bayern Múnich mostró su mejoría respecto a sus anteriores partidos amistosos de preparación con un solvente triunfo ante Leipzig (3-1), en un duelo marcado por las lesiones del austríaco Konrad Laimer, el coreano Kim Min-Jae y una particular situación que protagonizó Jamal Musiala.

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Las dolencias de los tres jugadores, que tuvieron que abandonar el campo, están a expensas de las pruebas que determinarán el alcance. Pero suponen un contratiempo para Vincent Kompany a diez días del arranque de la Bundesliga.

El choque disputado en el Allianz Arena lo desequilibró el colombiano Luis Díaz a los trece minutos pero Leipzig igualó al inicio de la segunda parte, con el gol de Brajan Gruda a pase de Max Finkgrafe.

No le dio tiempo al equipo del argentino Martín Demichelis a asumir la igualdad porque cinco minutos después, Nathaniel Brown llevó a la red una buena asistencia de Aleksandar Pavlovic.

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En el tramo final, Jamal Musiala rentabilizó un balón recibido de Ismael Saibari y selló la tercera victoria seguida de Bayern tras las logradas ante Jeju coreano y Rottach Egern.

Fue el debut en pretemporada de Musiala y Saibiari. Laimer se lesionó en los primeros minutos y Minjae Kim ya entrada en la segunda parte.

Musiala, tras marcar el tercer gol, sufrió un desvanecimiento en plena cancha.

Quien corrió a asistirlo para evitar que cayera fue Saibari.

Luego fue atendido en cancha y pudo salir por sus propios medios.

Lo que explicó Bayern Múnich tras el partido fue que se trató de un golpe de calor que le provocó una descompensación, pero que luego se recuperó favorablemente.