Federico Valverde, el pulmón de Real Madrid de José Mourinho, apura los plazos en su recuperación de la lesión y existe optimismo con un pronto regreso

Federico Valverde continúa trabajando de forma intensiva en las instalaciones de Real Madrid con el objetivo claro de recortar los plazos de recuperación de la dolencia en su articulación y para poder llegar al clásico contra Barcelona por LaLiga de España.

El mediocampista uruguayo sufrió un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo, la variante más severa de este tipo de lesiones en el tobillo izquierdo tras una durísima entrada recibida en el clásico madrileño ante Atlético de Madrid, lo que encendió de inmediato las alarmas en el cuerpo médico del club blanco.

Esta infortunada dolencia obligó al uruguayo a ser desafectado de la convocatoria de la selección uruguaya para la ventana internacional de setiembre-octubre.

Este miércoles termina la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay, con dos partidos: los equipos ya clasificados, cuándo se sortea la siguiente fase y cómo sigue el torneo

Después de casi dos meses y tras sufrir una lesión, Nahuel Herrera vuelve a ser titular en Peñarol por Liga AUF Uruguaya hoy ante Montevideo City Torque

Continúa por el buen camino la evolución de Federico Valverde

Federico Valverde debió perderse la gira asiática con Uruguay bajo las órdenes de Diego Forlán, donde la celeste se midió a dos de los tres rivales, cayendo con Japón y goleando a Corea del Sur. Este miércoles arribó a India para jugar el martes de la semana que viene a la hora 10.30. Su lugar en la delegación lo ocupó Emiliano Martínez.

Aunque perderse estos encuentros fue un duro golpe para el capitán de la selección uruguaya, la prioridad absoluta fue quedarse en la capital española recuperando la zona afectada sin afrontar los desgastantes trayectos hacia Asia.

En la ciudad deportiva madridista se respira optimismo. Valverde duplicó sus sesiones de fisioterapia y trabajo de gimnasio para volver al 100% cuanto antes.

Real Madrid tendrá un calendario apretado tras terminarse la fecha FIFA actual. Jugará ante Villarreal el sábado 10 de octubre, luego frente a Roma de visitante por Champions League el 14, el 18 lo hará ante Sevilla por LaLiga de España, el 21 contra Leipzig por Champions, y luego vendrá el plato fuerte.

Con el gran clásico de LaLiga de España frente a Barcelona en el horizonte, tanto el jugador como la sanidad merengue evalúan su progresión día a día para asegurar su presencia en el choque más decisivo del calendario, aunque no descartan que pueda estar en alguno de estos compromisos anteriores.