"Los ñoquis preocupan", dijo Orsi tras caso de asesor blanco condenado que no tenía tareas asignadas pero pidió no perder "el foco"

El presidente Yamandú Orsi se refirió al caso del asesor blanco condenado por lavado de activos que estaba contratado como colaborador del edil nacionalista Gonzalo Gómez , pero que no tenía asignadas tareas, algo que fue reconocido por el propio legislador.

" Por supuesto que preocupa y los ñoquis preocupan . (Pero) ac á estamos hablando de narcotrá fico, de la venta de pasta base que está destruyendo familias y está destruyendo a los jóvenes. No perdamos el foco ", pidió Orsi en una rueda de prensa, luego de participar en la colocación de la piedra fundacional de una nueva potabilizadora en Aguas Corrientes.

Segundos antes, el presidente había sido consultado sobre si creía que era necesario revisar el régimen de contrataciones y pases en comisión que tienen los ediles , algo que quedó evidenciado luego de que El Observador informara que es una práctica habitual que en la Junta Departamental —al menos en la de Montevideo— haya personas que cobran como asesores pero que no necesariamente van a trabajar .

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" Creo que hay que revisar, es preocupante. Pero no perdamos de vista el eje y cómo empezó esto . Una de mis preocupaciones es cómo estamos tomando el tema. No es un tema de los ediles, de los pases en comisión ", consideró Orsi e insistió en que el tema de fondo era el narcotráfico.

"No lo tomemos tan a la ligera como que es un problema de ediles", pidió.

Pablo Leiva, asesor del edil Gómez, fue condenado por lavado de activos del narcotráfico en el marco de la Operación Trazador, que permitió incautar 260 kilos de droga y también $3 millones en efectivo —que estaban en la casa de Leiva—, miles de dólares, armas y municiones.

Luego se conoció que Leiva —que fue desvinculado del cargo como asesor cuando se supo su condena— cobraba $52 mil por la "asesoría" al edil Gómez, pero no tenía tareas asignadas, algo que reconoció el propio empleador.

"Preocupa sí el tema de los ediles, el tema de los ñoquis, por supuesto. Ahora, es peligrosísimo lo otro (por el narcotráfico). Si dejamos ver el tema central, porque hay un tema político... Ojo. Y hace estragos en las familias uruguayas. No perdamos de vista lo que hay en el fondo de esto", apuntó el presidente.