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"La voy a llorar todos los días": Lucas Sugo reapareció en redes y habló de las ganas de "seguir adelante" tras la muerte de su hija

La joven de 23 años murió a mediados de agosto, había sido diagnosticada con cáncer en 2025 por lo que recibió tratamientos en el exterior

29 de septiembre de 2026 15:32 hs
Lucas Sugo dio un mensaje a sus seguidores tras la muerte de su hija

Lucas Sugo dio un mensaje a sus seguidores tras la muerte de su hija

Foto: redes sociales de Lucas Sugo

El cantante Lucas Sugo reapareció en redes sociales y dio un mensaje a sus seguidores tras la muerte de su hija Florencia a mediados de agosto, a quien se le había diagnosticado cáncer en 2025.

El artista agradeció por el apoyo recibido en este último tiempo y aseguró que ahora le toca seguir adelante. "Toca seguir, de eso se trata la vida, levantarse y seguir", dijo Sugo en un video subido a sus redes sociales.

"Sé que hay alguien que me está mirando y me quiere ver bien, entonces seguimos. Por más que mi Flor amada sepa que la voy a llorar todos los días de mi vida, también por ella me voy a levantar todos los días con ganas de pelear, dar pelea, seguir adelante y ser feliz. Por ella, mi familia y las personas que me quieren ver bien", agregó el cantante.

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La joven había recibido tratamientos en el exterior, pero en los días previos a morir su estado de salud había decaído. Meses antes, en mayo, el artista había contado públicamente cómo dividía su tiempo entre los viajes a Estados Unidos para acompañar a su hija, su familia en Rivera y sus compromisos profesionales.

La muerte de la joven de 23 años provocó que el cantante cancelara una serie de shows y que recibiera apoyo de varios usuarios en redes sociales, entre ellos dirigentes políticos y otros artistas. Incluso el presidente de la República Yamandú Orsi le envió un mensaje. En ese entonces, el primer mandatario fue consultado públicamente por el caso e invitó a escuchar La Flor de mi vida, una canción de Sugo.

Este martes, el artista reapareció en redes. "A veces insistimos en invertir todo el capital en el mañana y no hay cosa más incierta", agregó. "Si podemos agarrar una buena parte de ese capital e invertirlo en el hoy, vivir el hoy, con menos estrés y menos quejas, menos preocupaciones, creo que sería lo mejor. Voy a intentar hacerlo así", finalizó.

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