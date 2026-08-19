Murió Florencia, la hija de 23 años de Lucas Sugo que estaba bajo tratamiento contra el cáncer

Florencia Sugo, hija del cantante uruguayo Lucas Sugo , murió este miércoles tras atravesar un cáncer que le había sido diagnosticado en 2025 , confirmó fuentes del entorno del músico a El Observador.

La joven había viajado a Boston, Estados Unidos , donde participaba de un tratamiento clínico y recibía un medicamento específico dirigido a la mutación genética KRAS G12D , de acuerdo con lo informado por fuentes allegadas al artista.

En las últimas horas su estado de salud se había agravado. En un primer momento, personas cercanas a la familia habían señalado a Montevideo Portal que se trataba de " una situación delicada, muy dura " y que, "lamentablemente", los médicos no habían comunicado avances que indicaran que Florencia estuviera superando la enfermedad.

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Los mensajes de Lucas Sugo en redes sociales en homenaje a su hija Florencia

El velatorio estará a cargo de la empresa Homero Pereira y Sendero Parque Memorial de Rivera y comenzará este miércoles a la hora 13:00.

El mensaje de Lucas Sugo antes de la muerte de su hija

En las horas previas, Sugo había dado cuenta públicamente del difícil momento que atravesaba su familia. El cantante publicó en sus redes sociales una imagen de una persona rezando acompañada por el mensaje: "Pon tu mano, padre amado". La publicación generó numerosas muestras de apoyo de sus seguidores y una cadena de oración en redes sociales.

Meses antes, en mayo, el artista había contado públicamente cómo dividía su tiempo entre los viajes a Estados Unidos para acompañar a su hija, su familia en Rivera y sus compromisos profesionales.

“La Vida Mía se divide en tres en estos tiempos: compartiendo fe, luz y amor con mi Flor amada y mi campeón Lucas en EE. UU.; compartiendo tiempo de calidad y amor con mi Isa amada, mi compañera de todas las horas Antonella y mi mamá aquí en Rivera”, había expresado.

En aquel momento, Sugo también explicó que continuaba con sus presentaciones por razones económicas: "Seguimos cumpliendo los compromisos laborales que en estos tiempos son muy importantes para solventar todo lo que nos está pasando”. “Gracias a cada uno de ustedes por estar en todas”, agregó entonces.

Se cancelaron los shows previstos en Argentina

El cantante tenía actuaciones programadas para el sábado 22 y domingo 23 de agosto en las provincias argentinas de Chaco y Santa Fe.

Ante el fallecimiento de Florencia, su equipo comunicó que el artista necesita acompañar a sus seres queridos durante estos días y suspenderá esas fechas.