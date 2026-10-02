Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
lluvia ligera
Sábado:
Mín  12°
Máx  14°

Siguenos en:

/ MÚSICA

La visita de León XIV a Uruguay ya tiene canción oficial: se presentó Una gran alegría, que tiene las voces de Lucas Sugo, Josefina Damiani y Catherine Vergnes, entre otros

Compuesta por Diego Melano y Santiago Soares de Lima, la canción oficial para la visita del papa León XIV tiene referencias a elementos de la cultura uruguaya

2 de octubre de 2026 8:58 hs
El papa León XIV visitará Uruguay en noviembre

El papa León XIV visitará Uruguay en noviembre

Foto por FILIPPO MONTEFORTE / AFP

A casi un mes de la llegada a Uruguay del papa León XIV, que estará en Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre, se presentó la canción oficial encargada por la Iglesia Católica uruguaya para esa estadía. Titulada Una gran alegría, la canción se publicó en plataformas de streaming este viernes.

El tema fue compuesto por Diego Melano y Santiago Soares de Lima, que además ejercieron como guitarristas en la grabación. Melano además es una de las voces de la canción, que reúne a un plantel que incluye a Lucas Sugo, Catherine Vergnes, Josefina Damiani, Marcos Agüero, Pepe Crespo y Agus Mas.

La canción se afirma en los sonidos tradicionales de la música popular uruguaya, con una fusión sonora entre referencias del folclore y la murga, más algunos guiños al candombe, reuniendo así las distintas corrientes sonoras uruguayas más conocidas y reconocidas, además de referir con ese cruce sonoro a que la visita papal discurrirá tanto por Montevideo como por localidades del interior (elemento que también está representado por las voces que interpretan la canción).

Más noticias

El papa visitará a Uruguay en un momento en que los católicos practicantes son una minoría

Los detalles de la agenda oficial de la visita del papa León XIV a Uruguay: reunión con Orsi y actividades en tres departamentos

Lo mismo pasa con la letra, que evoca paisajes montevideanos como el Cerro, la Rambla y al Estadio Centenario (donde León XIV estará), pero también plantea imágenes camperas.

La canción también hace referencia a la Virgen de los Treinta y Tres, la santa patrona de Uruguay para la Iglesia Católica, que será visitada por el papa en el marco de su bicentenario, y es además uno de los elementos centrales de la visita oficial del sumo pontífice.

Las más leídas

El clima de octubre será "muy similar" al de setiembre pero noviembre y diciembre serán "más complejos", según meteorólogos

Fiscal le negó a Jorge Gandini acceso a carpeta de investigación sobre Operación Trazador porque "no es indagado"

BPS habilitó la renovación anticipada de préstamos para jubilados y pensionistas: quiénes pueden acceder

La tendencia de los lentes amarillos llegó a la selección uruguaya; mirá para qué se usan y los jugadores que los lucieron en la llegada a India

Temas

León XIV Lucas Sugo Josefina Damiani Papa

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos