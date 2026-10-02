La visita de León XIV a Uruguay ya tiene canción oficial: se presentó Una gran alegría, que tiene las voces de Lucas Sugo, Josefina Damiani y Catherine Vergnes, entre otros

A casi un mes de la llegada a Uruguay del papa León XIV, que estará en Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre, se presentó la canción oficial encargada por la Iglesia Católica uruguaya para esa estadía. Titulada Una gran alegría, la canción se publicó en plataformas de streaming este viernes.

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El tema fue compuesto por Diego Melano y Santiago Soares de Lima, que además ejercieron como guitarristas en la grabación. Melano además es una de las voces de la canción, que reúne a un plantel que incluye a Lucas Sugo, Catherine Vergnes, Josefina Damiani, Marcos Agüero, Pepe Crespo y Agus Mas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por papaleonuy (@papaleonuy) La canción se afirma en los sonidos tradicionales de la música popular uruguaya, con una fusión sonora entre referencias del folclore y la murga, más algunos guiños al candombe, reuniendo así las distintas corrientes sonoras uruguayas más conocidas y reconocidas, además de referir con ese cruce sonoro a que la visita papal discurrirá tanto por Montevideo como por localidades del interior (elemento que también está representado por las voces que interpretan la canción).

Lo mismo pasa con la letra, que evoca paisajes montevideanos como el Cerro, la Rambla y al Estadio Centenario (donde León XIV estará), pero también plantea imágenes camperas.