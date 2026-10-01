Transferencias instantáneas crecieron 90% en un año y ya representan siete de cada 10 operaciones interbancarias

Las transferencias interbancarias instantáneas continúan ganando terreno en Uruguay. Durante el primer semestre de 2026 se realizaron 42 millones de operaciones de este tipo, un 25% más que en el semestre anterior y un 90% por encima de las registradas en igual período de 2025.

Los datos surgen del Reporte de pagos minoristas del Banco Central del Uruguay (BCU), divulgado el miércoles.

Las transferencias instantáneas representaron el 71% del total de operaciones cursadas a través del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI) durante los primeros seis meses del año. En otras palabras, siete de cada 10 transferencias realizadas a través del sistema fueron instantáneas.

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El monto promedio por operación se ubicó en $3.616 . A su vez, el 41% de las transacciones correspondió a montos menores o iguales a $1.000 o US$ 50, según la moneda de la operación.

El crecimiento también se reflejó en el dinero movilizado. El monto total operado mediante transferencias instantáneas interbancarias, medido a precios constantes, aumentó 62% en términos interanuales.

La mayor parte del monto transaccionado se realizó en moneda nacional: el 90% correspondió a pesos uruguayos. El valor promedio de las transferencias fue de $3.405 cuando se realizaron en pesos y de US$ 211 en el caso de las operaciones denominadas en dólares.

La cantidad de participantes del Sistema de Pagos Interbancarios se mantuvo estable al cierre del primer semestre, con 32 instituciones.

También permaneció sin cambios la cantidad de entidades que ofrecen el servicio de transferencias interbancarias: son 14 en total, de las cuales 10 son bancos y cuatro son Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDE).

Por su parte, el Índice de Pagos Electrónicos Vs. Tradicionales se ubicó en 81,9, lo que significa que el 81,9% de los montos operados fueron gestionados mediante medios electrónicos, consolidando la tendencia hacia la digitalización.

El valor de los pagos minoristas alcanzó un nivel equivalente a siete veces el PIB, con las transferencias representando el 86% del total, seguidas por los cheques (8%) y las tarjetas de pago (4%).