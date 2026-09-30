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Junta de Soriano otorgó a Matías Valdez vivienda de complejo de Palmar por 15 años a cambio de US$ 5.000 y realización de un show

El intendente Guillermo Besozzi le pidió la anuencia al órgano departamental para adjudicar la casa y destacó que el cantante ya había dado tres show gratis

30 de septiembre de 2026 15:34 hs
Matías Valdez en los últimos premios Graffit
Matías Valdez en los últimos premios Graffit Martín Pereira / Premios Graffiti

La Junta Departamental de Soriano otorgó al cantante Matías Valdez una vivienda de un complejo habitacional de Palmar que tiene la intendencia por un plazo 15 años a cambio de US$ 5.000 y la realización de un show en esta localidad.

El pedido fue hecho por el propio artista al intendente Guillermo Besozzi y fue el jefe comunal quien trasladó la solicitud de adjudicación al órgano legislativo. Allí fue aprobado con los 16 votos del Partido Nacional y cuatro del Partido Colorado, mientras que los once ediles del Frente Amplio se opusieron.

Se trata de la Unidad B11 del Complejo Habitacional de Palmar. Estas casas eran de la UTE y fueron cedidas en comodato a la comuna de Soriano, según confirmaron ediles del oficialismo y la oposición a El Observador.

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Por otra parte, el representante de Valdez confirmó que fue el artista quien hizo la solicitud para tener la vivienda.

"En repetidas oportunidades hemos contribuido de manera significativa al desarrollo cultural de la zona, participando activamente en eventos, celebraciones populares y actividades comunitarias generando convocatorias masivas, promoción turística, movimiento económico local y fortalecimiento del tejido social", justificó el cantante para obtener la casa.

El intendente Besozzi envió otra carta a la Junta en la que solicitó la anuencia para adjudicar la vivienda. "La Secretaría de Turismo informó favorablemente respecto de la solicitud, destacando que la elección de Palmar por parte de una figura artística de reconocida proyección nacional e internacional constituye un elemento que contribuye al fortalecimiento del posicionamiento turístico del destino", escribió el jefe comunal.

"Se destaca que el Sr. Matías Valdez ha realizado en la localidad tres espectáculos musicales totalmente gratuitos, desarrollados en los años 2022, 2024 y 2026, convocando a miles de personas y generando instancias de integración social y cultural, además de una mayor concurrencia de visitantes que repercute favorablemente en la actividad económica local vinculada al alojamiento, la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos", añade la carta.

Desde el oficialismo defendieron la resolución y la fundamentaron bajo una "visión de desarrollo turístico de Palmar". El edil del Partido Nacional de este departamento, Marcelo Arballo, dijo que Valdez "es una figura pública que impulsa Palmar turísticamente, un cantante popular del momento que va a vivir por 15 años, (por lo que) la gente va a querer ir".

Además, contó que hubo renovación de alquileres de estas casas en las mismas condiciones en la que se le adjudicó a Valdez, también por US$ 5.000 por 15 años. El edil del Frente Amplio, Diego Guevara, confirmó esta renovación de contratos de alquiler por el mismo monto que se le pidió al cantante para la adjudicación.

El opositor contó que pidió un pedido de informes en el que encontró que fueron unas 316 las viviendas que llegaron en comodato a la Intendencia de Soriano desde la UTE. Del misma fuente, señaló que son 268 las casas que está ocupadas "por algún convenio con institución pública o arrendadas" a la intendencia. Hay otras 28 viviendas "en condiciones de ser adjudicadas" y otras 20 más "con destino turismo".

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