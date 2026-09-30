Diputado colorado plantea interpelar a Castillo por el puerto: al sindicato "se le está yendo un poquito la mano", dijo

El diputado por el Partido Colorado Adrián Juri anunció que planteará una interpelación al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo , por la situación del puerto de Montevideo y otros conflictos laborales que persisten. El pedido está pendiente aún de autorización por parte del Parlamento .

Juri comunicó la decisión a través de sus redes sociales, donde señaló que la medida responde a la "falta de una solución al prolongado conflicto en el puerto de Montevideo", además de los problemas que atraviesan distintos sectores productivos, como la "situación de frigoríficos en varios departamentos y los cierres y reestructuras de empresas".

"Corresponde analizar qué hizo el ministerio para anticiparse, cómo actuó para resolverlos y cuáles fueron los resultados de esa gestión", escribió el diputado. Y agregó: "El Parlamento tiene la responsabilidad de preguntar y, el gobierno, de responder".

CONFLICTIVIDAD LABORAL: ES MOMENTO DE DAR RESPUESTAS Ante la falta de una solución al prolongado conflicto en el Puerto de Montevideo, sumada a los conflictos que atraviesan distintos sectores productivos del país, la situación de los frigoríficos en varios departamentos y los…

Castillo dijo que propuesta del gobierno para destrabar conflicto en el puerto "no se recuesta para ninguno de los dos lados"

En rueda de prensa consignada por Telemundo, Juri sostuvo que el conflicto portuario implica un impacto económico tanto por la pérdida de puestos de trabajo como por los costos para las empresas: "Es un conflicto que lleva muchos meses y realmente es una pérdida importante en puestos de trabajo y en millones de dólares que le está costando al Uruguay, a los empresarios y eso repercute en el consumo diario de la gente que va al quiosco, que va al almacén y que gasta la plata", afirmó.

Además, el diputado cuestionó que desde el gobierno "ya tendrían que haber decretado la esencialidad" para que las empresas "no pierdan los millones de dólares que están perdiendo".

"Entiendo la situación de los trabajadores, pero me parece que se les está yendo un poquito la mano. 48 horas de paro —en un puerto donde los barcos tienen que seguir para otro lado, donde hay navieras que dicen que capaz que ya no operan más porque están perdiendo la confianza— para el exterior, para el Uruguay —que siempre fue un país confiable—, realmente es preocupante", se explayó Juri.

Orsi dijo que "confía en el diálogo", pero "comparte" la "preocupación de las navieras"

Las declaraciones de Juri se conocieron el mismo día en que el presidente Yamandú Orsi fue consultado sobre la posibilidad de declarar la esencialidad y sobre los reclamos de las navieras. Ante la pregunta de si el gobierno evalúa esa medida u otros caminos, Orsi respondió en rueda de prensa: "El otro camino sería cortar el diálogo. Por ahora no. Confío en el diálogo".

Consultado sobre los reclamos de las navieras, el presidente respondió: "Tienen razón. El Uruguay tiene una forma de resolver sus cosas".

Sobre si existirá una eventual pérdida de preferencia de las navieras como consecuencia del conflicto, el presidente respondió que "se verá" y agregó: "Comparto la preocupación de las navieras en un mundo donde la concentración es cada vez más fuerte".

El presidente planteó además las particularidades de la situación portuaria uruguaya: "Cada naviera tiene su puerto en América del Sur. Nosotros tenemos un solo puerto, con una empresa, esa es nuestra realidad también".