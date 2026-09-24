Sindicato portuario presentará un recurso de anulación contra decreto que fijó servicios mínimos en el puerto

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines ( Supra ) se pronunció este jueves sobre el decreto que establece servicios mínimos para algunas actividades de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo e informó que presentará un recurso de anulación contra la medida.

Desde el sindicato anunciaron también que recorrerán "los caminos necesarios para la presentación de una queja " ante la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ).

Semanas atrás, el presidente del sindicato, Álvaro Reinaldo , lo había planteado como una posibilidad : "Buscaremos los mecanismos para tratar de ver cómo lo podemos denunciar en la OIT, sabiendo que eso va a demorar mucho tiempo, pero es bueno dejar los antecedentes, porque este tipo de situaciones no se resuelven de esta manera", había dicho en conversación con Monte Carlo.

"La situación ha alcanzado un punto que exige una respuesta urgente y definitiva": cámaras empresariales reclamaron por conflicto en el puerto

"Estamos peor que antes": blancos vuelven a pedir esencialidad en el puerto de Montevideo y Botana convocará a ministros al Senado

El comunicado compartido por Supra también menciona que la organización encomendará a su Comité Ejecutivo a "elaborar una plataforma única de los trabajadores y de las trabajadoras portuarias, que recoja los principales puntos de la Asamblea".

El documento también detalla que el sindicato encargará a su Ejecutivo Nacional a realizar un "seguimiento y monitoreo del uso de la guardia mínima", otorgándole la facultad de fijar un paro de 48 horas a nivel nacional. Asimismo, la organización exige al Poder Ejecutivo la anulación de la medida de guardia mínima.

Por último, el sindicato resolvió el reintegro de las actividades de los trabajadores portuarios a las 16hs.

La propuesta del gobierno "no es cerrada"

"La primera impresión es que es una propuesta abierta", contó Reinaldo a El Observador, haciendo referencia al planteo presentado por el Ministerio de Trabajo el pasado miércoles. El presidente de Supra agregó que "esperaban otra cosa, más definida" para poder decidir de inmediato si aceptaban o no.

Reinaldo afirmó que el proceso continuará el próximo lunes a las 14:00, momento en el que están convocados para seguir trabajando sobre el acuerdo, junto a la empresa Katoen Natie y el ministerio. Sobre el tema, el presidente del sindicato remarcó que "no es una propuesta cerrada" y que "hay que trabajar en ciertos parámetros".