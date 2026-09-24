¿Y qué pasa si la inteligencia artificial en vez de matarnos nos atrofia?

Hoy en Pícnic me meto con la amada/odiada IA. Prontos, listos....ya!. Cada vez que una aplicación nos recomienda qué mirar, qué comprar, qué leer o por dónde llegar, nos ahorra unos minutos y una decisión. Parece poca cosa. El problema empieza cuando, de tanto delegar pequeñas elecciones , también cedemos algo más difíc de recuperar: el hábito de decidir por nosotros mismos.

La periodista filipina Maria Ressa , Premio Nobel de la Paz, acaba de argumentar algo más interesante que eso de que las máquinas vayan a exterminarnos: podrían quitarnos poco a poco nuestra capacidad de actuar con autonomía . Ressa describe tres etapas: primero, las redes sociales capturaron nuestra atención; después, los algoritmos aprendieron a influir en nuestras emociones; ahora llegan sistemas capaces de actuar en nuestro nombre.

No hace falta imaginar robots rebeldes para entender el riesgo. Está en aceptar una respuesta sin comprobarla, dejar que una plataforma elija todo lo que vemos, pedirle a una máquina que redacte cada mensaje o consultar al algoritmo hasta para decidir qué cocinar. Ninguna de esas acciones es grave por sí sola. Pero, sumadas, pueden ir atrofiando habilidades tan humanas como dudar, comparar, conversar, equivocarnos y cambiar de opinión.

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Ressa reclama límites y responsabilidades para las empresas tecnológicas. Mientras tanto, ya sea que esos acuerdos avancen o no, nosotros también podemos establecer pequeñas fronteras personales :

usar la IA como asistente, no como piloto automático

preguntarnos por qué nos recomienda algo

reservar decisiones que queremos seguir tomando

apagar de vez en cuando las sugerencias y salir a buscar sin saber exactamente qué encontraremos.

Creo que la pregunta más útil no es si la inteligencia artificial acabará con la humanidad, sino cuánto de nuestra humanidad estamos dispuestos a entregarle a cambio de comodidad. Y, sobre todo, qué cosas queremos seguir haciendo nosotros, aunque nos lleven un poco más de tiempo y neuronas.

Para ver

Juventud. HBO Max. Estoy viendo la nueva serie protagonizada y escrita por Sharon Horgan, (la misma de Catástrofe, entre otras muy buenas). En esta comedia Alex es una agente literaria recién divorciada que intenta recuperar su vida social y sentimental, mientras enfrenta “los nuevos desafíos de los 50”: sus padres envejecidos, un hijo que todavía la necesita, un ex marido inútil y un trabajo en plena transformación. En lugar de presentar la madurez como una etapa de serena sabiduría, Youth la muestra como suele ser: una mezcla de deseo, cansancio, culpa, libertad y situaciones bastante ridículas. Por ahora hay dos capítulos disponibles y seguirán saliendo nuevos cada semana.

Rivales . Disney+. Me subí tarde al tren de esta serie absurda y exagerada, casi casi como la realidad, pero con un toque british que incluye aristocracia y muchas ambiciones. Por eso vi de un tirón la primera y la segunda temporada, de la cual ya se pueden ver seis capítulos que serán completados con el estreno de seis más en noviembre. La adaptación de la novela de Jilly Cooper nos instala en el mundo de la televisión británica de los años ochenta, en el que Lord Tony Baddingham intenta destruir a Rupert Campbell-Black, Declan O’Hara y su flamante compañía, Venturer. Hay negocios, traiciones, romances, sexo, polo, enormes hombreras y casas de campo en las que la buena educación es solo una fachada.

Mis muertos tristes. Netflix. Los fantasmas de Mariana Enriquez llegan a la pantalla guiados por Pablo Larraín y estrenan esta semana, el 24 de setiembre. En esta miniserie argentina de cuatro episodios, Mercedes Morán interpreta a Ema, una médica recién jubilada que puede ver y hablar con los muertos. La muerte de su madre, la llegada de su sobrina Julie -que comparte ese mismo don- y el asesinato de tres adolescentes rompen el frágil equilibrio de un barrio atravesado por la violencia. El elenco está también integrado por Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez. Me gusta Enriquez y me han gustado algunas de las producciones de Larrain. Ojalá esté buena.

Buen día, buongiorno, good morning, bon jour

Ya que hoy hablamos de IA, aprovecho a contarte sobre una de sus funciones más geniales y que estoy aprovechando todos los días: practicar y aprender idiomas. ChatGPT, por ejemplo, ahora permite practicar idiomas hablando, como si conversaras con una persona que incluso te corrige, si así se lo pedís. Solo hay que tocar el ícono de voz y decir qué necesitás. Por ejemplo: “Hablemos diez minutos en italiano. Soy principiante: hablá despacio y corregime al final”; “Simulá que sos mozo de un restaurante en París” o “Ayudame a pronunciar esta frase en inglés y pedime que la repita”. También puede adaptar la dificultad, explicar errores y proponer diálogos cotidianos.

No hace falta saber usar inteligencia artificial: alcanza con pedirlo con palabras normales. La función está disponible en la versión gratuita, actualmente con un límite diario. ChatGPT Plus ofrece más tiempo y acceso ampliado por US$20 al mes. Solo hace falta crearte una cuenta y empezar a experimentar. No te dejes amedrentar por los famosos “prompts” que no son más que instrucciones claras y sin tanto misterio.

Además, te paso algunos otros piques que uso para hacer ejercicios escritos para mejor el aprendizaje de idiomas:

“Dame un texto breve de nivel A2 con cinco preguntas”

“Proponeme un diálogo para completar”.

“Corregí este párrafo, explicame mis errores y pedime que lo reescriba”

“Quiero aprender todos los días 10 palabras nuevas en (idioma elegido). Por favor plantéeá esta dinámica cuando entre a Chat GPT y luego planteá al menos dos ejercicios escritos para practicar con el nuevo vocabulario”

Lo más útil es practicar diez minutos diarios, alternar conversación, lectura y escritura, y pedir que aumente gradualmente la dificultad. Si estás estudiando formalmente, la IA entiende perfectamente cuando le decís en qué nivel está. Ej B2 de italiano (ahí estoy yo!) o C2 de inglés.

Temporada de delicias en el este

Octubre llega al Este con dos buenas excusas para viajar con el paladar. La primera es una nueva edición de Punta del Este Food & Wine , que además celebra sus diez años. El s ábado 17 de octubre, desde las 12.30, el entorno de Narbona reunirá a chefs de Uruguay, Argentina y Brasil con vinos de seis países. Participarán, entre otros, Maru Botana (con una mega torta alfajor), Katia Barbosa, Jéssica Trindade, Pilar Illarraga, Santiago Inzaurralde, Astrid Acuña y Majo Cuello. Habrá espacio general y VIP. Además, por primera vez Fasano sacará su especialidad de su cocina, porque en el Food & Wine estará el chef Mauricio Eraso y preparará sus tortelli de vitello (ternera con una cocción lenta y deliciosa).

La segunda propuesta permite recorrer distintos países sin salir de Punta del Este. El programa de viajes Las Cocinas del Mundo , de la periodista especializada Marcela Baruch, se une al Instituto Uruguayo Gastronómico para crear un club de cocina guiado por inmigrantes, descendientes, viajeros y cocineros. Serán clases participativas de hasta 16 personas: el 6 de octubre se explorarán los sabores del Líbano y Medio Oriente; el 21, los tacos de México junto a La Milpa; el 5 de noviembre, la diversidad de la cocina brasileña, y el 18, la inmigración rusa del siglo XXI. La agenda se completa con un taller de Fermentario en octubre y un encuentro de cacao y café con Cacao Seis Montes en noviembre.

Estoy pensando en mudarme al este durante la primera quincena de octubre.

Chau chau adiós

Pero con flores me voy…

Me despido con una nueva recomendación en el este. Este sábado 26 de setiembre es hora de probar delicias en el Festival Gastronómico en la Glorieta de Punta del Este, organizado por la Corporación Gastronómica de Punta del Este, junto al Instituto Uruguayo Gastronómico UG- Es una nueva edición de Pacto Oceánico del Este, la iniciativa que vincula la pesca artesanal con la gastronomía local. Será de 12.30 a 15:30 hs con un ticket gastronómico de $450 que incluye plato de degustación y copa de vino.