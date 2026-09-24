"Sentí que eran ocupas": Yipio habló sobre el estreno de Gran Hermano Uruguay y contó a qué jugadora le ve potencial en los primeros días

La reciente llegada de Gran Hermano a la televisión uruguaya generó una repercusión inmediata en la audiencia local, pero también una mirada particular por parte de quienes conocen el formato desde adentro. Durante su participación en el programa La Playlist del canal de streaming de El Observador, la comediante uruguaya Yipio –quien alcanzó la instancia de semifinalista en la última edición argentina– ofreció su perspectiva sobre el fenómeno y cómo vivió su propio proceso de salida del reality.

Al ser consultada sobre qué sintió al ver a los 21 participantes ingresar a la casa en la que ella misma residió hasta hace pocos días, la humorista apeló al humor para describir la sensación. "Sentí que eran ocupas. Había que desalojarlos, sentí que me estaban invadiendo el rancho" , confesó.

Más allá de la broma, reconoció el impacto visual de los cambios en la escenografía: "Es increíble cómo le cambiaron todo en tres días; es otra casa, parece. Es fuerte que uno todavía está tratando de organizar el cerebro y ahí ya empezó otra vida ".

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Sobre el debut de la versión local, Yipio se mostró expectante y analizó el perfil de los concursantes. Si bien admitió que inicialmente los castings le parecieron "exagerados" y con una fuerte influencia de la Generación Dorada –refiriéndose a la búsqueda constante de protagonismo y show–, destacó la calidad de la producción.

"Es inevitable verlo, sobre todo porque salí hace poco y todavía estoy enculebrada con el formato. Creo que es un éxito para Uruguay, se ve una tremenda producción", señaló. Asimismo, reflexionó sobre la idiosincrasia local frente al éxito ajeno: "Al uruguayo le cuesta un poco reconocer el triunfo propio, pero creo que el programa está muy bien logrado".

A pesar de que el juego apenas lleva unos días de emisión, Yipio ya identificó a una participante que, a su criterio, destaca sobre el resto por lo que ha podido ver.

"Por ahora me gusta mucho Laura, creo que tiene mucho potencial. La veo muy genuina, muy feliz y transparente. En un reality de convivencia de 24 horas, creo que eso es lo que garpa; tiene gracia genuinamente, no es algo que busque", analizó.

La vida después del aislamiento

La entrevista también permitió profundizar en el costo emocional de participar en un reality de alta exposición. Para Yipio, los siete meses de encierro representaron un desafío constante, marcado por la dificultad de convivir con personas con las que no tenía afinidad.

"Lo más difícil fue extrañar a mi familia. En la segunda etapa que entré, tuve mucha preocupación y culpa por lo de mi mamá. Además, está la convivencia con gente que no te cae bien y con la que no tenés feeling, pero a la que tenés que verle la cara mañana, tarde y noche", relató.

No obstante, el balance final es positivo. La comediante aseguró que el reality funcionó como un "trampolín" para su carrera en el stand-up, un ámbito al que planea regresar pronto. "Encontré más de lo que fui a buscar. La experiencia es realmente única; sentís un montón de emociones en el mismo día. Llegué a compartir disfraces con Andrea del Boca o reírme con Charlotte Caniggia, son cosas que solo Gran Hermano puede lograr", concluyó.

Al profundizar sobre por qué los participantes uruguayos suelen tener un buen desempeño en el formato argentino –que tuvo dos campeones nacionales y una subcampeona–, la comediante sostuvo que la clave reside en la empatía. "La gente se pone patriota en estas cosas porque te ve como un par y empatiza mucho".

"Somos muy empáticos, amables y humildes. Soy la menos políticamente correcta de los gurises que han ido, pero han sido gurises tranquilos y buena onda. Conmigo creo que han empatizado por el lado de defender a las personas que quiero".

Tras su salida, Yipio se prepara ahora para retomar su agenda profesional, con fechas confirmadas para espectáculos en Uruguay y tratativas para llevar su humor a escenarios argentinos, capitalizando la popularidad obtenida tras su paso por la casa más famosa del mundo.