Fata Delgado y los 30 años de Los Fatales: el show que se viene en el Antel Arena, cuando hacían 100 espectáculos por mes, y un curioso encuentro con Celia Cruz

A tres décadas de su irrupción en la escena musical, Los Fatales se preparan para celebrar su aniversario con un show de gran despliegue en el Antel Arena. El evento, programado para el próximo 22 de noviembre, fue anunciado por el líder de la banda, " Fata" Delgado , durante su participación en el programa La Playlist del canal de streaming de El Observador.

"Estamos con la alegría de saber que vamos a tener un encuentro con 30 invitados, uno por cada año de trayectoria. Será una noche única para nosotros", expresó Delgado. El músico destacó que, si bien el espectáculo aún se encuentra en etapa de desarrollo, la intención es celebrar el camino recorrido junto a colegas del exterior y figuras locales que han marcado la historia del grupo.

Durante la entrevista, se repasaron momentos clave, como el recordado show en el Estadio Centenario en julio de 2001, donde compartieron escenario con figuras como Ruben Rada ante 18.000 personas. Delgado definió a Rada como un "tipo mágico" y un referente absoluto de la música nacional.

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El músico también rememoró la intensidad de los años de mayor auge, cuando la banda llegaba a realizar hasta 100 presentaciones mensuales. " Hacíamos cinco fiestas en una misma noche. Se vivió con mucha intensidad, pero no se disfrutó tanto como disfruto ahora. En aquel momento era todo muy rápido, siempre estábamos cansados", admitió.

Otro de los puntos altos mencionados fue el concierto en el Teatro Solís en 2017, donde la puesta en escena incluyó una intervención con cotillón luminoso que se volvió viral. "Fue algo divino. La imagen de todo el teatro iluminado en cinco minutos es gloriosa", recordó sobre aquel espectáculo que terminó de consolidar la versatilidad de la banda.

La conexión con el público y el legado

Uno de los momentos más emotivos de la charla fue cuando Delgado se refirió a un reciente homenaje realizado por alumnos de la Escuela 59 de Piedras Blancas. "Me llamó la atención que niños hicieran un logo y todo por los 30 años. Me fui muy contento. Uno a veces no ve la dimensión de dónde llega la música que hicimos", confesó.

El líder de Los Fatales reconoció que, a pesar de las décadas transcurridas, el público se renueva constantemente. "Voy a cumpleaños de 15 y les pregunto cómo me conocieron, y me dicen 'Fata, de toda la vida'. Es increíble porque en el 2000 no eran ni proyecto de nacer", señaló.

Anécdotas internacionales y el futuro

Entre las historias curiosas de su trayectoria, Delgado recordó un encuentro con Celia Cruz en Punta del Este durante una fiesta de la revista Gente. "Le pedí al fotógrafo que me llevara a la carpa de Celia Cruz para sacarme una foto. Ella fue muy amable". Delgado pensó que la cantante cubana se iba a presentar en la fiesta después que los Fatales, pero se llevó una sorpresa cuando le dijeron que el orden de los shows sería el inverso.

"Porque van a cantar ustedes y va a salir todo el mundo a bailar", les advirtieron desde la organización. "Y fue así. Tocamos nosotros y no se veía ni al resto de los músicos. Se volvieron locos, terminaron todos arriba del escenario. Fue una locura", rememoró.

Las entradas para el show en el Antel Arena comenzarán su venta próximamente, marcando el inicio de una celebración que busca honrar la vigencia de una banda que, según su propio líder, se define ante todo como un grupo de "laburadores de la música".