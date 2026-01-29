El primer gran agite en la platea del Teatro de Verano fue para celebrar un curioso récord del Fata Delgado

Teatro de Verano: Social Club le entregó un diploma al Fata Delgado por entender que el artista tiene el récord Guinness a la persona que más hizo feliz al Uruguay.

El concurso de carnaval recién comenzó, apenas hubo una docena de espectáculos, no obstante ya sucedieron algunos momentos especiales en el Teatro de Verano , de esos que generan una sinergia especial entre los carnavaleros y el público y uno de ellos fue protagonizado por Social Club y el artista Fabián "Fata" Delgado .

Ese conjunto de humoristas, debutante en el concurso carnavalero tras lograr un cupo en la lista de 40 conjuntos que compiten en la prueba de admisión, estrenó su show el lunes 26, en la primera etapa de la contienda que se desarrolla en el teatro Ramón Collazo del Parque Rodó.

En una propuesta no frecuente para esa categoría -sí es habitual en otras-, sobre el final, antes de la canción despedida, Social Club dedicó varios minutos de su propuesta a homenajear al cantante, creador y figura del conjunto de música tropical Los Fatales, que está conmemorando 30 años de trayectoria .

CARNAVAL 2026 El carnaval tiene a sus primeros campeones: los ganadores del Desfile Inaugural y las menciones del jurado

En ese fragmento del show, que se puede ver más adelante (desde los 39'10" del video adjunto), en tanto se van repasando momentos clave de la trayectoria del artista se utiliza la música de ocho de los temas de mayor fama de los que creó y/o interpretó, ya sea con Karibe con K como con Los Fatales: Pizza muzzarela; Comadre compadre; La piscina; La rubia y la morena; Bicho bicho; El apagón; Take My Coconuts (no pares de bailar); y Baile del pimpollo .

Diego Mesa, director responsable de Social Club, contó a El Observador que "a la hora de crear el espectáculo -que tiene por eje temático el de los récords- no queríamos una despedida convencional, se nos fueron ocurriendo cosas y apareció la idea de hacer un homenaje, se nos ocurrió que hacerlo con el Fata podía ser un golazo, incluso no sabíamos lo de los 30 años... sí sabíamos que además de un gran artista es un tipazo, muy querido por todo el mundo, además todos nos críamos escuchando sus canciones, bailando el 'Bicho bicho', nos encantó la idea, nos fuimos dando manija, llegamos al ensayo y se lo propusimos al resto y enseguida fue una locura, todo el mundo se enganchó porque de algún modo u otro el 'Fata' ha sido parte de nuestras vidas, a todos nos dio alegrías como artista y hacerle nosotros, un grupo de gurises, un homenaje... la verdad nos motivó muchísimo".

Agregó que "también sabíamos que él es carnavalero, está su historia con Los Carlitos que son unos humoristas muy importantes, empezamos a investigar para armar el texto, queríamos hacer algo con cariño y respeto, algo alegre como es él y creo que lo pudimos lograr, por eso cuando vimos la respuesta suya y la de la gente quedamos muy felices".

Añadió que una semana antes de presentar el espectáculo lo llamaron, se presentaron, le contaron la idea "y el tipo, la verdad, un divino, de entrada nos dio para adelante, le encantó la idea, por respeto mismo le mandamos la letra y un video y quedó copadísimo y bueno, obvio fue una felicidad para nosotros".

"Nos dijo que nos iba a ir a ver y el día del debut cumplió, fue, nos saludó, nos agradeció y en ese momento del espectáculo fue increíble porque él se prendió en la platea con toda la gente, se puso adelante de un trencito típico de las fiestas, contagió a todo el mundo, fue algo soñado, no nos olvidamos más porque debutar en el Teatro de Verano y haber vivido eso... es una locura", expresó.

Fata Delgado: "Lo voy a recordar toda la vida"

Fata Delgado, por su parte, dijo a El Observador que el homenaje "fue hermoso, emocionante, lo voy a recordar toda la vida, fue una sorpresa divina ver que gente tan joven y tan creativa, de una generación nueva digamos, tiene a Los Fatales tan presente... eso es algo mágico y que a esta altura de tu carrera estimula y reconforta, a mi y a toda la banda, por supuesto".

"Cuando me dijeron que iban a ir al Teatro de Verano el lunes 26 enseguida les dije que iba a ir a verlos... no lo podían creer, pero imaginate si yo no iba a ir después de enterarme de ese gesto que iban a tener", contó quien cada año concurre más de una vez al Ramón Collazo porque "sigo siendo un carnavalero, como espectador ahora, pero me sigo sintiendo parte y cuando la actividad con la banda me lo permite voy".

El contexto

Fata Delgado debutó en el carnaval en el conjunto de humoristas Los Carlitos, en el año 1987. Varios años defendió a ese conjunto, incluso en 2005 en su último concurso participó como integrante del elenco liderado por Carlos "Cachito" De León, ganador cinco veces del primer premio en su categoría. El Fata también fue integrante de los parodistas Los Gabys y de los parodists Los Dundees. Y en revistas integró, con toda la banda de Los Fatales, el título La Pequeña Lulú.

"Me hicieron hacer un trencito cuando bajaron a la platea y bueno, no puedo con mis genes, me enganché a bailar y me encantó, el público además estuvo divino, se prendió... fue una noche inolvidable y me emociona ahora mismo acordarme aunque pasaron unos días", comentó el líder de Los Fatales.

WhatsApp Image 2026-01-29 at 15.43.21 El "Fata" en pleno baile, en la platea baja del Teatro de Verano, durante el homenaje que le hizo Social Club. Foto: F. Paniza

El contexto

Para su primer concurso de carnaval Social Club tituló su espectáculo "Un récord mundial". Su director responsable es Diego Mesa, la dirección artística está en manos de Diego Lois Petit y la producción la comparten Diego Lois Petit, Diego Mesa, Juan Manuel López y Federico Silveira. Este año compite en la categoría humoristas con otros cinco elencos: Cyranos, Fantoches, Los Choby's, Los Rolin y Sociedad Anónima. Tiene por delante presentarse en la segunda rueda y luego se sabrá si el jurado, presidido por Gabriela Barboza, lo incluye entre los tres elencos del humorismo clasificados para la Liguilla del Carnaval.

El inicio del texto del homenaje

Corría el año 1986. Un joven animado, de apenas 20 años, en el Cerro de Montevideo, daba el primer paso de una enorme carrera que iba a cambiar nada más y nada menos, que la historia musical del Uruguay.

500 jóvenes buscaban un lugar en carnaval, en el conjunto de Cachito De León, y solo dos lo supieron encontrar. Uno muy talentoso, Gerardo Nieto, encontró su lugar como cantante, y otro, tal vez el más alegre de todos los carnavaleros, se hizo un lugar como actor.

Él nos enseñó que hay que comer antes de ir al baile, que lo importante no es bailar bien sino bailar fuerte, y que una mala iluminación no puede suspender una fiesta.

Pero no solo eso, también nos ayudó a que la plena cruce propios hacia el este y avenida Italia hacia el sur, y también que cruce el río Uruguay y se extienda más allá de las fronteras.

Metió la plena en el sodre, en el solís, y en otros lugares que no te vamos a contar porque respetamos su vida privada (risas).

Bueno. Para él, Fabián Fata Delgado, es este récord Guinness, el récord a la persona que más feliz ha hecho al Uruguay.

La actuación de Social Club en el Teatro de Verano