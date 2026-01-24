Dólar
/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

Nuevo bicampeón en el carnaval uruguayo: Mocidade Unida triunfó en el Desfile de Escuelas de Samba

Mocidade Unida fue la formación ganadora del Desfile de Escuelas de Samba de 2026, uno de los tres grandes desfiles en el carnaval en Montevideo

24 de enero 2026 - 19:06hs
Mocidade Unida fue la campeona del desfile de Escuelas de Samba por 18 de Julio

Mocidade Unida fue la campeona del desfile de Escuelas de Samba por 18 de Julio

Joaquín Ormando

Mocidade Unida fue la formación ganadora del Desfile de Escuelas de Samba de 2026, uno de los tres grandes desfiles en el carnaval en Montevideo, logro que obtiene por segunda vez consecutiva desde que esta actividad comenzó a realizarse en 2008, cuando el espectáculo se estrenó en el barrio Unión, por la Av. 8 de Octubre.

Imperatriz, la que más veces ganó el desfile en un historial de 18 ediciones (lo hizo en siete de los desfiles), esta vez ocupó el segundo puesto, con base en los fallos del jurado que se conocieron este sábado 24.

La tercera posición fue para Barrio Cerrito, en un espectáculo que organiza la Intendencia de Montevideo (IM) en coordinación con la Asociación de Escuelas de Samba del Uruguay (Adesu).

WhatsApp Image 2026-01-24 at 18.49.47

El Desfile de Escuelas de Samba es parte del calendario oficial de actividades en el carnaval capitalino, junto con el Desfile Inaugural por la Av. 18 de Julio ya realizado, el Desfile de Llamadas (se hará los días 6 y 7 de febrero por las calles Carlos Gardel e Isla de Flores) y el Concurso de Agrupaciones que comenzará este lunes 26 de enero en el Teatro de Verano.

El desfile de escuelas de samba, por la Av. 18 de Julio desde Andes a Paraguay, se realizó en la noche del viernes 23.

Mocidade Unida, además de ganar el primer premio, logró en forma exclusiva o compartida cinco de las menciones especiales.

Los puntajes del jurado

  • Mocidade Unida - 239,8 puntos
  • Imperatriz - 239,1 puntos
  • Barrio Cerrito - 238,7 puntos
  • Urusamba - 238,1 puntos
  • Imperio Preto e Branco - 237,4 puntos
  • Unidos do Norte - 235 puntos
  • Complejo do Samba - 229,1 puntos
  • GRES Asabranca - 225,3 puntos
G_Zp4zAW0AAeLLs
Mocidade Unida 2026.

Mocidade Unida 2026.

G_Zp-0gW0AE_hUL
Mocidade Unida 2026.

Mocidade Unida 2026.

Menciones especiales

  • Mejor Mestre y Porta Bandera: Urusamba (Oscar Echeverry y Ángela Díaz).
  • Mejor Porta Estandarte: Imperatriz (Stella Maris Tejera).
  • Mejor Destaque: Mocidade Unida (Alegoría 1 - Palacio Das Aguas Eternas).
  • Mejor Reina de Batería: Mocidade Unida (Angelina Rovera).
  • Mejor Grupo de Passista: Mocidade Unida.
  • Mejor Fantasía: Barrio Cerrito (Ala 4 - Fogo Sagrado da Paixao).
  • Mejor Batería: Imperio Preto e Branco.
  • Mejor Cuerpo de Bahianas: Mocidade Unida (Joias da Fe).
  • Mejor Comisión de Frente: Urusamba.
  • Mejores Carros Alegóricos: Mocidade Unida: Palacio das Aguas Eternas / Imperatriz: Abre Alas y Terra Sem Males.
  • Mejor Samba Enredo: Imperio Preto e Branco.
WhatsApp Image 2026-01-23 at 22.47.24(1)
Desfile de Escuelas de Samba 2026.

Desfile de Escuelas de Samba 2026.

Jurado brasileño

El jurado lo presidió Claudia Carcamán y, segmentados en tres rubros, lo integraron expertos brasileños:

Módulo musical (armonía musical, samba de enredo y batería): Carlos Roberto Nascimento y Víctor Hugo Nascimento

Módulo visual (tema enredo, fantasías y alegoría y accesorios ornamentales): Katia Oliveira y Erico Leotti

Módulo danza (mestre sala y porta bandera, comisión de frente y evolución): Tania Amaral y Salmo Silva

También calificaron, todos, en el módulo visión global.

WhatsApp Image 2026-01-23 at 22.47.22
Desfile de Escuelas de Samba 2026.

Desfile de Escuelas de Samba 2026.

Campeones del samba en Montevideo

El de escuelas de samba es el más joven de los desfiles del carnaval montevideano.

Se hizo por primera vez en 2008, por la avenida 8 de Octubre

  • 2008 Asabranca
  • 2009 Imperatriz
  • 2010 Unidos do Norte
  • 2011 Asabranca
  • 2012 Imperatriz
  • 2013 Imperatriz
  • 2014 Liverasamba
  • 2015 Unidos do Norte
  • 2016 Unidos do Norte
  • 2017 Imperatriz
  • 2018 Imperatriz
  • 2019 Unidos do Norte
  • 2020 Imperatriz
  • 2021 no se hizo por la emergencia sanitaria por la pandemia de covid
  • 2022 Barrio Cerrito
  • 2023 Imperatriz
  • 2024 Barrio Cerrito
  • 2025 Mocidade Unida
  • 2026 Mocidade Unida

Imperatriz ganó siete de las 18 ediciones de este desfile, Unidos do Norte cuatro, Mocidade Unida, Asabranca y Barrio Cerrito dos y ganó una vez Liverasamba.

