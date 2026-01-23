Dónde comprar entradas para el concurso de carnaval que comenzará el lunes en el Teatro de Verano y cuánto valen

Carnaval: en marcha la venta de entradas para el Concurso de Agrupaciones de 2026.

Los precios de las entradas para el Teatro de Verano del Parque Rodó , para presenciar los espectáculos del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de 2026 , tienen valores que van desde los $ 320 a los $ 1.070 por noche , según lo anunció Daecpu, la institución que nuclea a los directores de los conjuntos.

Eso corresponde exclusivamente a las jornadas de la primera y de la segunda rueda, que se van a desarrollar desde este lunes 26 de enero y hasta mediados de febrero, lo que dependerá de las eventuales suspensiones que se generen por el mal estado del tiempo.

Para la liguilla del carnaval, una suerte de tercera ronda de espectáculos, los precios tendrán una suba, como es habitual.

Nota: consultar en el sitio de Abitab por beneficios con Abis y tarjetas de pago

Todas las localidades en el teatro Ramón Collazo son numeradas y con butacas.

La venta se realiza en forma anticipada en Abitab y, en caso que haya remanente, el día de cada etapa en las boleterías del Teatro de Verano.

La venta de abonos para las dos ruedas iniciales y para las tres ruedas ya culminó y se hará una nueva comercialización previo a la Liguilla del Carnaval.

Concurso de carnaval - primera rueda

Etapa 1 el lunes 26 de enero

Más Que Lonja (Sociedad de Negros y Lubolos)

Gente Grande (Murga)

Social Club (Humoristas)

Falta y Resto (Murga)

Etapa 2 el martes 27 de enero

Herencia Ancestral (Sociedad de Negros y Lubolos)

Don Bochinche y Cía (Murga)

Diablos Verdes (Murga)

Zíngaros (Parodistas)

Etapa 3 el miércoles 28 de enero

Integración (Sociedad de Negros y Lubolos)

La Margarita (Murga)

Cyrano’s (Humoristas)

Patos Cabreros (Murga)

Etapa 4 el jueves 29 de enero

Yambo Kenia (Sociedad de Negros y Lubolos)

A La Bartola (Murga)

Un Título Viejo (Murga)

Los Muchachos (Parodistas)

Etapa 5 el viernes 30 de enero

Valores (Sociedad de Negros y Lubolos)

Jorge (Murga)

Los Chobys (Humoristas)

La Trasnochada (Murga)

Etapa 6 el sábado 31 de enero

La Sara Del Cordón (Sociedad de Negros y Lubolos)

House (Revista)

Mi Vieja Mula (Murga)

Caballeros (Parodistas)

Etapa 7 el martes 1° de febrero

Madame Gótica (Revista)

Curtidores de Hongos (Murga)

Sociedad Anónima (Humoristas)

La Gran Muñeca (Murga)

Etapa 8 el martes 3 de febrero

Carambola (Revista)

Jardín Del Pueblo (Murga)

Cayó La Cabra (Murga)

Los Adam’s (Parodistas)

Etapa 9 el miércoles 4 de febrero

La Compañía (Revista)

La Nueva Milonga (Murga)

Los Rolin (Humoristas)

Doña Bastarda (Murga)

Etapa 10 el jueves 5 de febrero

Tabú (Revista)

La Mojigata (Murga)

Queso Magro (Murga)

Momosapiens (Parodistas)

No habrá etapa el 2 de febrero

Nota: el lunes 2 de febrero no habrá actividad por la realización de las festividades de Iemanjá en la zona del Parque Rodó.

El concurso consta de dos ruedas iniciales, cada una con 10 etapas de cuatro espectáculos, por lo cual cada uno de los 40 elencos se presentará dos veces ante el jurado –que preside Gabriela Barboza– en el Teatro de Verano.

Posteriormente, a la Liguilla del Carnaval, accederán los 24 mejores.

Se estima que a inicios de marzo será la Noche de Fallos, durante la madrugada que sigue a la etapa final de la liguilla carnavalera, instancia en la que se conocerá la identidad de los nuevos campeones en cada una de las cinco categorías.