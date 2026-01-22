Dólar
/ Cultura y Espectáculos / PRESENTACIÓN

El cantante argentino Louta se presenta este viernes en Medio y medio: los detalles del evento

El argentino tocará en el escenario de Medio y medio este viernes 23 a las 21.30 horas, y las entradas están a la venta

22 de enero 2026 - 17:38hs
Louta

Louta

En 2026, el emblemático espacio de Punta Ballena Medio y medio celebró sus 30 años con una edición aniversario que propuso más de diez semanas de festival, más de 40 noches de conciertos y una grilla que reúne a más de 60 artistas nacionales e internacionales. La programación sigue, y este viernes tendrá una de sus fechas más destacadas: la presentación del cantante argentino Louta.

Louta —cuyo nombre real es Jaime James— estará tocando en el escenario de Medio y medio este viernes 23 a las 21.30 horas, y las entradas para el show todavía se pueden conseguir en la web de RedTickets.

Louta comenzó su carrera musical como DJ, y luego viró a la composición con la publicación de su primer álbum, el homónimo lanzado en 2016. Más tarde, en 2018, publicó Enchastre, el disco que terminó de consolidarlo como uno de los músicos incipientes de la nueva escena del pop argentino.

En 2020, en tanto, lanzó su tercer álbum de estudio, 2030, que le valió una nominación al Mejor álbum de música alternativa en los Premios Grammy Latinos de 2020.

Embed - LOUTA - AYER TE VI (Official Video) ft. Zoe Gotusso

El músico tuvo dos hitos por fuera de las grabaciones de sus discos, que elevaron todavía más su popularidad. Por un lado, abrió los shows de Taylor Swift durante sus presentaciones en Buenos Aires en el marco de su Eras Tour, y por el otro, tuvo una participación en una película muy cercana al público uruguayo: interpretó a Gastón Costemalle, una de las víctimas de la Tragedia de los Andes, en la película La sociedad de la nieve.

Louta, además, es el creador de la Bresh, una de las fiestas más populares de la región, cuyas ediciones ya atraviesan varios continentes.

Louta Medio y Medio Música

