El carnaval sigue con el show de escuelas de samba por 18 de Julio: horarios, precios y cortes en el tránsito

El Desfile de Escuelas de Samba , uno de los tres principales en el carnaval montevideano , se hará este viernes 23 de enero por la avenida 18 de Julio desde la esquina con Andes hasta el cruce con Paraguay , con la participación de ocho formaciones que, encabezadas por Complejo Do Samba, desfilarán desde la hora 20 .

La actividad es organizada por la Intendencia de Montevideo en coordinación con la Asociación de Escuelas de Samba del Uruguay (Adesu) y será televisada "por aire" por Canal 4 y TV Ciudad; por Montecable (VTV); en los canales de emisión por cable del interior; vía streaming en el canal Tenfieldoficial (por YouTube, tanto a nivel local como en el exterior); y en forma gratuita por Antel TV (hay que descargar la aplicación correspondiente o suscribirse vía web).

Mocidade Unida, la ganadora en 2025 , con base en lo que autoriza el reglamento, pudo elegir en qué lugar desfilar y optó por ir en el quinto sitio del espectáculo .

CARANAVAL Cinco regresos del Carnaval: las murgas que prometieron volver y este año suben al Teatro de Verano

CARNAVAL Daecpu licitará los derechos del carnaval a espejo de la AUF, busca un teatro propio y recuperará un tablado histórico

El orden del resto deriva de un sorteo realizado por la intendencia y saldrá primera la formación floridense.

20.00: Complejo Do Samba

20.30: GRES Asabranca

21.00: Imperatriz

21.30: Urusamba

22.00: Mocidade Unida

22.30: Imperio Preto y Branco

23.00: Unidos do Norte

23.30: Barrio Cerrito

Para ver los desvíos de tránsito por este desfile hay que consultar en este enlace.

Con relación al desfile del año pasado hay una baja, dado que no participará Arraza Samba, la escuela con sede en San José.

Realizado el Desfile Inaugural del Carnaval, tras este show de las escuelas de samba la actividad continuará en los tablados privados, populares y gratuitos, en los corsos barriales, con el concurso oficial de agrupaciones (desde el lunes 26 de enero) y el Desfile de Llamadas (6 y 7 de febrero).

Las entradas

Las entradas están a la venta en Abitab con valores de $ 250 a $ 520 para cada silla. El acceso a ver el desfile desde la vereda es gratuito. RedTickets informó que están agotados los palcos de la Plaza Cagancha (costaban $ 1.100 para cuatro personas).

Jurado internacional

El jurado lo preside Claudia Carcaman y, segmentados en tres rubros, lo integran expertos brasileños.

Módulo musical (armonía musical, samba de enredo y batería): Carlos Roberto Nascimento y Víctor Hugo Nascimento

Módulo visual (tema enredo, fantasías y alegoría y accesorios ornamentales): Katia Oliveira y Erico Leotti

Módulo danza (mestre sala y porta bandera, comisión de frente y evolución): Tania Amaral y Salmo Silva

También califican, todos, en el módulo visión global.

Este desfile será encabezado por el carro alegórico de la intendencia y cada escuela partirá media hora después de la anterior, manteniendo unos 200 metros de distancia y deberá completar el recorrido en una hora como máximo.

La intendencia informó que la inversión en premios asciende este año a $ 909.111, con $ 163.931 destinados a la escuela ganadora del primer premio, un segundo premio de $ 150.745, un tercer premio de $ 132.179, hasta siete menciones especiales de $ 39.664 cada una y un pago especial de $ 184.608 para los carros participantes, además de la entrega de trofeos a las mejores performances individuales y colectivas.

Alejandro Blanco, presidente de Adesu y director de la escuela Imperio Preto e Branco, destacó a El Observador que existe como siempre una gran expectativa, "se nos viene la gran fiesta del año para los que amamos esto, en una hora, en una noche, mostramos el trabajo de todo un año y nos gusta que la gente nos acompañe y lo disfrute".

La inversión que hace cada formación para presentar su espectáculo es de al menos $ 500 mil, con casos en los que se puede llegar al doble.

Cada escuela involucra la participación de un mínimo de 250 personas como componentes y en algunos casos llegan a superar los 600, pero moviliza a una cantidad muy superior, considerando el personal técnico y de apoyo.

Los ensayos comienzan en muchos casos ya en cada otoño en una actividad que se hace solo por pasión, dado que a diferencia de lo que sucede con otras propuestas carnavaleras no sobran los esponsoreos ni los apoyos externos, es clave incluso una cuota que pagan los integrantes o lo que aporten ellos para cubrir en muchos casos el costo de sus trajes e instrumentos, por ejemplo.

0014814980.webp Desfile de escuelas de samba por 18 de Julio.

Campeones del samba en Montevideo

El de escuelas de samba es el más joven de los desfiles del carnaval montevideano, se hizo por primera vez en 2008, por la avenida 8 de Octubre, y lo ganó Asabranca.

En 2009 ganó Imperatriz, en 2010 Unidos do Norte, en 2011 Asabranca, en 2012 y 2013 Imperatriz, en 2014 Liverasamba, en 2015 y 2016 Unidos do Norte, en 2017 y 2018 Imperatriz, en 2019 Unidos do Norte, en 2020 Imperatriz, en 2021 no se realizó debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de covid, en 2022 Barrio Cerrito, en 2023 Imperatriz, en 2024 Barrio Cerrito y en 2025 Mocidade Unida.

Imperatriz ganó siete de las 17 ediciones de este desfile, Unidos do Norte cuatro, Asabranca y Barrio Cerrito dos y una vez cada uno lo lograron Mocidade Unida y Liverasamba.

Dónde ensaya cada formación