"Seguir luchando" y "más mujeres, mejor democracia": los mensajes de políticos por el 8M

Dirigentes políticos del oficialismo y la oposición, así como varios sectores partidarios, difundieron mensajes en redes sociales en celebración y recuerdo por el Día de la Mujer ( 8M ).

Dentro del gobierno, quien se pronunció fue la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse , que llamó a marchar "desde Plaza Independencia" .

"El Palacio Legislativo, la casa de la democracia, el palacio de las leyes, el Parlamento. Muchas formas de nombrar un símbolo de nuestro país que este mes se ilumina de violeta por la lucha de todas las mujeres ", escribió.

8M Marcha por el 8M: los detalles de la movilización de este domingo en Montevideo por el Día de la Mujer

Día Internacional de la Mujer OMEU impulsa la campaña "Marzo es todo el año" para hablar de liderazgo femenino más allá del 8M

"Hubo un tiempo en que las mujeres no podíamos votar ni estudiar. Eso cambió gracias a la lucha de miles . Nos encontramos en la marcha. Salimos juntas a las 18:00 horas desde Plaza Independencia", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CosseCarolina/status/2030688857448972417?s=20&partner=&hide_thread=false El Palacio Legislativo, la casa de la democracia, el palacio de las leyes, el Parlamento.

Muchas formas de nombrar un símbolo de nuestro país que este mes se ilumina de violeta por la lucha de todas las mujeres.



Hubo un tiempo en que las mujeres no podíamos votar ni estudiar.… pic.twitter.com/8cKc98AywD — Carolina Cosse (@CosseCarolina) March 8, 2026

En el oficialismo, quien también se pronunció fue la senadora Liliam Kechichian, que llamó a "seguir luchando". "Hemos avanzado, ¡pero falta mucho!", sostuvo la legisladora de Izquierda en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/likechichian/status/2030643136620335350?s=20&partner=&hide_thread=false A seguir luchando!. Hemis avanzado pero falta mucho! pic.twitter.com/r5qrKeMfKa — Liliam Kechichian. (@likechichian) March 8, 2026

Por parte de la oposición, la dirigente blanca y actual integrante del Directorio de Antel, Laura Raffo, divulgó en sus redes sociales un profundo mensaje donde repasó experiencias de vida y manifestó algunas reflexiones sobre la importancia de la autonomía económica y la no división por ideologías políticas.

"A lo largo de mi vida fui entendiendo muchas cosas sobre lo que significa ser mujer. Desde aquella vez, siendo adolescente, en que viví mi primer acoso callejero. Hasta entrevistas de trabajo donde me preguntaban si pensaba tener hijos. O momentos incómodos en reuniones donde quedaba claro que el mundo todavía no estaba acostumbrado a ver a las mujeres como pares", escribió.

Luego afirmó que el "avance de las mujeres" dentro del mundo y la sociedad "no pertenece a una ideología", sino que se trata de algo "más simple y más profundo", que las "reglas de juego permitan que el talento y la libertad de cada persona puedan desplegarse plenamente".

"Porque el progreso de un país también se mide por las oportunidades que genera para las personas", escribió y recordó que "ningún país" puede desarrollarse "dejando a la mitad de su gente al gente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lauraraffo/status/2030618712814784666?s=20&partner=&hide_thread=false #8M



A lo largo de mi vida fui entendiendo muchas cosas sobre lo que significa ser mujer.



Desde aquella vez, siendo adolescente, en que viví mi primer acoso callejero. Hasta entrevistas de trabajo donde me preguntaban si pensaba tener hijos.

O momentos incómodos en reuniones… pic.twitter.com/tTPfbDztXg — Laura Raffo (@lauraraffo) March 8, 2026

En filas blancas se expresó además la senadora Gloria Rodríguez, que como integrante de la Comisión de Género de la Secretaría de Derechos Humanos del Partido Nacional reafirmó el compromiso de la delegación con "una sociedad más justa e igualitaria".

"Reconocemos el trabajo, la militancia y el liderazgo de mujeres de todo el país que, desde la política y desde cada comunidad, contribuyen a fortalecer la democracia y a construir más oportunidades", escribió y agregó: "Más mujeres, mejor democracia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gloriasaravista/status/2030594881492590997?s=20&partner=&hide_thread=false Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde la Comisión de Género de la Secretaría de Derechos Humanos del Partido Nacional reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad más justa e igualitaria.

Reconocemos el trabajo, la militancia y el liderazgo de mujeres de todo… pic.twitter.com/U7GVAhjx26 — Gloria Rodriguez (@gloriasaravista) March 8, 2026

Irene Moreira, exsenadora y pareja del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, compartió en sus redes una imagen con una consigna especial por el 8M.

"Por la igualdad, la fuerza y la libertad de todas las mujeres. ¡Sigamos luchando por un mundo más justo y lleno de oportunidades!", destaca el escrito. El posteo de Moreira fue reposteado por Manini en X.

Dentro del Frente Amplio, el sector El Abrazo, que integra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, compartió un video y un escrito llamando a movilizarse.

"Este 8 de marzo nos encuentra siendo gobierno. Y eso implica transformar en políticas concretas las luchas históricas de las mujeres. Gobernar desde la izquierda es asumir que la igualdad no es un discurso: es una tarea cotidiana del Estado, es un compromiso y una necesidad", expresaron.

"Convocamos a la movilización y a la participación activa. Porque el 8M no es solo memoria de lucha: es horizonte de transformación", añadieron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElAbrazo_UY/status/2030454669953102121?s=20&partner=&hide_thread=false Este 8 de marzo nos encuentra siendo gobierno. Y eso implica transformar en políticas concretas las luchas históricas de las mujeres. Gobernar desde la izquierda es asumir que la igualdad no es un discurso: es una tarea cotidiana del Estado, es un compromiso y una necesidad.… pic.twitter.com/FGxrlgP7qV — El Abrazo 949 (@ElAbrazo_UY) March 8, 2026

El sector Seregnistas, por su parte, escribió: "El 8M es un llamado a la acción. Ante los intentos de dilatar las exigencias impostergables, respondemos con firmeza y convicción para defender cada conquista y seguir avanzando, hacia todo lo que aún falta".

El escrito fue acompañado de una imagen con el siguiente lema: "Sin miedo. Contra la violencia. Avanzando en derechos. Luchando por la igualdad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Seregnistas95/status/2030630741218840917?s=20&partner=&hide_thread=false 8 de Marzo — Día Internacional de la Mujer.



El #8M es un llamado a la acción. Ante los intentos de dilatar las exigencias impostergables respondemos con firmeza y convicción para defender cada conquista y seguir avanzando, hacia todo lo que aún falta. pic.twitter.com/GULoSqd86M — Seregnistas (@Seregnistas95) March 8, 2026

También en X se manifestó el Partido Nacional, que mediante un comunicado reafirmó el compromiso de su directorio en la construcción de una "sociedad más justa, donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos en condiciones de igualdad".

"En este 8 de marzo renovamos nuestro compromiso con la construcción de una sociedad más justa, libre de violencia y con mayores oportunidades para todas las mujeres", afirmaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PNACIONAL/status/2030634298500386868?s=20&partner=&hide_thread=false COMUNICADO

Día Internacional de la Mujer pic.twitter.com/nUF4FtVuaU — Partido Nacional (@PNACIONAL) March 8, 2026

El Partido Colorado, por su parte, divulgó un hilo donde celebraron la vida de varias mujeres que "no pidieron permiso para hacer historia".

Entre los nombres destacados por los colorados estuvieron Bernardina Fragoso, Matilde Pacheco, Isabel Pinto de Vidal, Sofía Álvarez, Magdalena Antonelli, Matilde Ibáñez, Adela Reta o Martha Montaner.

"Ese legado no quedó en el pasado. Hoy vive en cada mujer colorada que milita, debate, lidera y transforma. Porque la historia que ellas empezaron, todavía se sigue escribiendo", destacaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PartidoColorado/status/2030634032522797319?s=20&partner=&hide_thread=false Herederas de la rebeldía.



Hoy, en el Día de la Mujer, honramos a mujeres que no pidieron permiso para hacer historia.



De “La Generala” Bernardina Fragoso a nuestras legisladoras de hoy, el hilo colorado sigue intacto.



Ayer historia. Hoy futuro.



Hilo #8M #DíaDeLaMujer pic.twitter.com/prJZpH2JT9 — Partido Colorado (@PartidoColorado) March 8, 2026

Finalmente, en el Partido Independiente compartieron también un video que lo acompañaron de un texto donde reafirmaron su "compromiso con una democracia más plena, donde las mujeres participen, decidan y tengan más oportunidades".

"Este año ponemos el foco en dos desafíos clave: participación política de las mujeres y una sociedad que reconozca los cuidados como responsabilidad compartida", cerraron.