/ Nacional / TRÁNSITO

Marcha del 8M: IM informó sobre cortes y desvíos en el tránsito previstos para este domingo

La marcha de este domingo partirá desde la Plaza Independencia a las 18:00 horas y recorrerá la avenida 18 de Julio hasta la explanada de la Universidad de la República (Udelar)

8 de marzo 2026 - 14:38hs
IM informó sobre cortes y desvíos en el tránsito por marcha del 8M

Foto: Inés Guimaraens

En el marco de las movilizaciones previstas en Montevideo por la marcha del Día de la Mujer (8M), la Intendencia de Montevideo (IM) anunció varios cambios en el tránsito que conllevarán el corte y desvío de calles.

La marcha de este domingo partirá desde la Plaza Independencia a las 18:00 horas y recorrerá la avenida 18 de Julio hasta la explanada de la Universidad de la República (Udelar).

Desde esa hora y hasta el final de la celebración, 18 de Julio y las calles perpendiculares permanecerán cortadas.

Pese a que no hay un horario de finalización definido, desde la Intendencia de Montevideo prevén que el cese de las actividades ocurra cerca de las 20:00 horas.

Los cortes y desvíos de los ómnibus

Desvíos Líneas desde 8 de Octubre al Centro (Pza España) 100 – 104 - 102 – 103 – 105 – 109 – 110 – 111): 8 de Octubre – Colonia – Acevedo Díaz/ Juan Paullier – Rivera – Guayabos – Martinez Trueba – Soriano – Florida – Canelones a terminal.

Líneas desde Plaza España hacia 8 de Octubre y líneas por Andes/Mercedes: Buenos Aires – Juncal (por detrás de puerta de la Ciudadela) - Rincón – Mercedes – Victor Haedo.

Líneas al Centro (destino Pza. Independencia) circuito: 18 de Julio - Fernandez Crespo – Uruguay – Florida – Mercedes – Victor Haedo – Martín C. Martínez – 18 de Julio.

Líneas hacia Ciudad Vieja: 18 de Julio - Fernández Crespo – Uruguay

Vuelta: Buenos Aires - Liniers – San José – Aquiles Lanza – Maldonado –Barrios Amorín - Constituyente – Rodó – Pablo de María.

Línea CE1 Ciudad Vieja: 18 de Julio – P. De María – Colonia – Andes –Uruguay.

Vuelta: Buenos Aires - Liniers – San José – Aquiles Lanza – Maldonado – Barrios Amorín - Constituyente – Rodó – Pablo de María.

Línea CE2: J. Herrera y Obes – Colonia – Andes - Uruguay.

Vuelta: Buenos Aires – Juncal (por detrás de puerta de la Ciudadela): Rincón – Mercedes - Andes.

Líneas por Rivera hacia 18 de Julio: 60, 62*, D11: Rivera – Fernández Crespo – Uruguay.

Vuelta: Buenos Aires - Liniers – San José – Aquiles Lanza – Maldonado – Barrios Amorin Constituyente – Rodó (*62: Circuito Pza. Independencia)

Líneas por Ejido: 149 – 522: Ejido – Maldonado – Jackson - Colonia – Ejido a ruta.

Líneas por Yaguarón: 149 – 522: Yaguarón – Mercedes – Juan Paullier – Rivera - Guayabos – Martínez Trueba – Soriano – Aquiles Lanza.

Línea 538: Buenos Aires – Juncal (por detrás de puerta de la Ciudadela) - Rincón – Mercedes a su ruta.

Línea 427 UAM: Rivera – Fernandez Crespo – Colonia - Rondeau

Líneas por Río Negro 427 – 538 – 582: Libertador – Mercedes – Victor Haedo - Juan Paullier

Líneas E14 – 116 (Ciudad Vieja): Canelones/Rambla – Jackson – Rivera - Fernandez Crespo – Av. Uruguay a ruta.

Línea E14: Pocitos: Buenos Aires – Linniers – San José – Rio Negro

Líneas 116 Pocitos: San José – Aquiles Lanza – Maldonado – Barrios Amorin - Constituyente

Paradas suprimidas

  • 18 de Julio desde E. Acevedo a Andes.
  • Río Negro y 18 de Julio
  • Paraguay 18 de Julio
  • Yaguarón y Mercedes
  • Ejido y Colonia

Paradas provisorias: se utilizarán las paradas oficiales de los desvíos.

Temas:

IM cortes y desvíos 8M Día de la mujer ómnibus

