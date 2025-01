Desfile de Escuelas de Samba: ganó Mocidade Unida y los incidentes no alteraron el fallo del jurado brasileño

Así llegó la copa del campeón a la zona del ex Mercado Modelo:

Incidentes sin incidencia

El desfile de escuelas de samba, por la Av. 18 de Julio desde Andes a Paraguay, se realizó en la noche del viernes 24.

El veredicto debió conocerse al otro día, eso es lo habitual, pero finalmente la divulgación de los puntajes del jurado y otras decisiones se postergaron considerando que se puso en marcha una investigación relacionada con incidentes que generaron destrozos en carros alegóricos y vehículos particulares.

Desde la IM se informó que los incidentes ocurrieron, no obstante no incidieron en el desarrollo del espectáculo, por lo cual no hubo sanciones para los participantes.

Mocidade Unida, además de ganar el primer premio, logró en forma exclusiva o compartida cinco de las nueve menciones especiales.

Barrio Cerrito, campeona el año pasado, en esta instancia logró el cuarto puesto entre nueve escuelas participantes, siete de la capital y dos del interior.

GiGulzJXgAAVX5x.jpg Integrantes de Mocidade Unida. IM

Los puntajes

Primer premio: Mocidade Unida 239,3 puntos

Segundo: Imperatriz 237,5 puntos

Tercero: Imperio Preto e Branco 236,6 puntos

Cuarto: Barrio Cerrito 236,3 puntos

Quinto: Unidos do Norte 235,4 puntos

Sexto: Complejo Do Samba 233,6 puntos (llegó desde Florida)

Séptimo: Urusamba 233,3 puntos

Octavo: GRES Asabranca 232,7 puntos

Noveno premio: Arraza Samba 231,7 puntos (llegó desde San José)

Menciones especiales

Reina de Batería: Mocidade Unida

Grupo de Passista: Barrio Cerrito

Fantasía: Mocidade Unida - Ala 3

Batería: Barrio Cerrito

Cuerpo de Bahianas: Mocidade Unida

Carros Alegóricos: Mocidade Unida (Alegoría 2), Imperio Preto e Branco (Abre alas) y Mocidade Unida (Carro 1)

Mestre y Porta Bandera: Imperatriz

Porta Estandarte: Asabranca

Destaque: Mocidade Unida (destaque central de Alegoría 2)

Nota: las menciones a mejor Comisión de Frente y a mejor Samba Enredo se declararon desiertas por parte del jurado.

Jurado importado

El jurado del desfile lo preside Amalia Amarillo y lo conforman los expertos brasileños Tania Aparecida Amaral, Carlos Roberto Costa Do Nascimento, Salmo José Silva dos Santos, Víctor Hugo Silva Do Nascimento, Katia Regina Ribeiro de Oliveira y Erico Oliveira Leoti, quienes calificaran en cuatro módulos: musical, visual, danza y visión global.

Campeones del samba en Montevideo

El de escuelas de samba es el más joven de los desfiles del carnaval montevideano.

Se hizo por primera vez en 2008, por la avenida 8 de Octubre, y lo ganó Asabranca.

En 2009 ganó Imperatriz, en 2010 Unidos do Norte, en 2011 Asabranca, en 2012 y 2013 Imperatriz, en 2014 Liverasamba, en 2015 y 2016 Unidos do Norte, en 2017 y 2018 Imperatriz, en 2019 Unidos do Norte, en 2020 Imperatriz, en 2021 no se realizó debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de covid, en 2022 Barrio Cerrito, en 2023 Imperatriz, en 2024 Barrio Cerrito y en 2025 Mocidade Unida.

Imperatriz ganó siete de las 16 ediciones de este desfile, Unidos do Norte cuatro, Asabranca y Barrio Cerrito dos y ganaron una vez cada uno Liverasamba y Mocidade Unida.