¿Por qué se suspendió la cuarta fecha de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol que estaba fijada para este domingo?

La cuarta y penúltima etapa de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol , que estaba fijada para este domingo, no se disputó y aún no tiene fecha para su disputa.

Peñarol fue denunciado porque algunos de sus hinchas violaron una zona neutra establecida para salvaguardar la seguridad de Aguada.

Desde Peñarol se denunció que Agustín Zuvich, exjugador de Peñarol que actualmente defiende a Aguada, realizó gestos provocadores.

Peñarol arrancó la actual Liga con quita de dos puntos producto de incidentes generados por sus hinchas en las finales de la temporada pasada contra Aguada.

El campeón también comenzó el certamen con -2 puntos, también por incidentes perpetrados por sus parciales.

Por el clásico del Clasificatorio que Peñarol perdió con Nacional en el Palacio Peñarol, el aurinegro fue nuevamente castigado con otra quita de dos puntos.

Es decir que de todo lo que ganó en cancha este torneo, sufrió una deducción de cuatro unidades.

Así y todo, el equipo dirigido por Leonardo Zylbersztein logró meterse entre los seis que pelean por el título y que en esta Liguilla juegan para ordenarse del 1 al 6 para los playoffs.

Eso no fue impedimento para que la directiva presidida por Gastón Diz echara al DT para traer al argentino Guillermo Narvarte.

Los partidos que faltan son Peñarol vs Malvin, Nacional vs Defensor Sporting y Aguada vs Cordón por la cuarta fecha y Peñarol vs Cordón, Aguada vs Defensor Sporting y Nacional vs Malvín por la quinta.

Mientras, Biguá está clasificado para jugar el play-in contra Ferro Carril de Salto o Remeros de Mercedes, equipos provenientes de la OBL del interior.

El otro clasificado al play-in Hebraica Macabi y Urupan que jugaban el sábado por la última fecha del Reclasificación pero el encuentro fue suspendido por goteras.

Adicionalmente, jugadores de Macabi se agarraron a trompadas contra hinchas de Urupan, lo que llevará también a actuar al Tribunal de Penas también por este asunto.

Welcome, uno de los equipos descendidos, terció en el asunto y reclamó que Urupan pierda el partido y sea sancionado con quita de puntos, algo que le puede permitir mantener la categoría o jugar un desempate con los pandenses.