Graves incidentes entre jugadores de Hebraica Macabi e hinchas de Urupan; Biguá clasificado al play-in de la Liga Uruguaya de Básquetbol

BÁSQUETBOL El descenso de Welcome en la Liga Uruguaya de Básquetbol y cómo se definen los clasificados al play-in

Los clasificados fueron Ferro Carril de Salto que le ganó 72-62 a Touring y Remeros de Mercedes, que superó 67-65 a Pelotaris.

Los ánimos se caldearon y en determinado momento, varios jugadores de Macabi reaccionaron ante agravios y provocaciones de hinchas de Urupan, invadieron la tribuna y se tomaron golpes de puño.

Los más activos fueron Manuel Saavedra, Brian García y Martín Fazio mientras que Federico Haller lideró la invasión pero siempre para separar y pedir calma. Solo empujó a un hincha que no acató su orden, impartida para tranquilizar las aguas. Otro que entró a generar un cordón de separación fue Agustín Da Costa.

El video fue captado por las redes sociales del programa radial Último Cuarto.

Biguá logró su clasificación al ganarle con autoridad al descendido Biguá por 124-90.

Andre Spight fue el goleador con 23 puntos mientras que Josh Cunningham y Álvaro Payovich marcaron 20 cada uno.

Como ya es costumbre en la Liga Uruguaya de Básquetbol, hay equipos que no se presentan a jugar partidos cuando yo no tienen nada en juego. En este caso, Trouville no jugó ante Urunday Universitario y perdió 20-0.

Trouville y Welcome ya habían descendido.

Cuando se juegue el pico, Macabi se clasificará si gana y Urupan será el clasificado si termina como vencedor.