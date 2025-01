Desfile de Escuelas de Samba por la avenida 18 de Julio: este viernes, desde las 20 y con jurado brasileño

En una actividad organizada por la Intendencia de Montevideo en coordinación con la Asociación de Escuelas de Samba del Uruguay (Adesu), tras la formación que abrirá la marcha irán, sucesivamente, las siguientes: Gres Asabranca, Imperatriz, Urusamba, Unidos do Norte, Mocidade Unida, Imperio Preto e Branco, Complejo do Samba y Barrio Cerrito.

Para ver los desvíos de tránsito por este desfile hay que consultar en este enlace.

Dos de las nueve propuestas tienen su sede en el interior: Arraza Samba llegará desde San José y Complejo do Samba lo hará desde Florida.

Realizado el Desfile Inaugural del Carnaval, tras este show de las escuelas de samba la actividad continuará en los tablados privados, populares y gratuitos, en los corsos barriales, con el concurso oficial de agrupaciones (desde el lunes 27 de enero) y el Desfile de Llamadas (7 y 8 de febrero).

Desfile de Escuelas de Samba orden.jpg

El precio de las entradas

Las entradas pueden adquirirse en forma anticipada en la red de locales de Abitab, con valores que van de $ 150 a $ 500.

El jurado del desfile lo preside Amalia Amarillo y lo conforman los expertos brasileños Tania Aparecida Amaral, Carlos Roberto Costa Do Nascimento, Salmo José Silva dos Santos, Víctor Hugo Silva Do Nascimento, Katia Regina Ribeiro de Oliveira y Erico Oliveira Leoti, quienes calificaran en cuatro segmentos:

Módulo musical (armonía musical, samba de enredo y batería)

Módulo visual (tema enredo, fantasías y alegoría y accesorios ornamentales)

Módulo danza (mestre sala y porta bandera, comisión de frente y evolución)

Módulo visión global

Este desfile será encabezado por el carro alegórico de la intendencia y cada escuela partirá media hora después de la anterior, manteniendo unos 200 metros de distancia y deberá completar el recorrido en una hora como máximo.

La intendencia informó que la inversión en premios asciende este año a $ 861.800, con $ 155.400 destinados a la escuela ganadora del primer premio.

Desfile de Escuelas de Samba plano.jpg

Alejandro Blanco, presidente de Adesu y director de la escuela Imperio Preto e Branco, destacó a El Observador que la inversión que hace cada formación para presentar este espectáculo es de al menos $ 350 mil, con casos en los que superan los $ 500 mil.

Cada escuela involucra la participación de un mínimo de 200 personas como componentes (en casos llegan a superar los 350), pero moviliza a una cantidad muy superior, considerando el personal técnico y de apoyo.

Los ensayos comienzan en muchos casos ya en cada otoño en una actividad que se hace solo por pasión, dado que a diferencia de lo que sucede con otras propuestas carnavaleras no sobran los esponsoreos ni los apoyos externos, es clave incluso una cuota que pagan los integrantes o lo que aporten ellos para cubrir en muchos casos el costo de sus trajes e instrumentos, por ejemplo.

1674333022519.webp Desfile de Escuelas de Samba. Intendencia de Montevideo

Campeones del samba en Montevideo

El de escuelas de samba es el más joven de los desfiles del carnaval montevideano.

Se hizo por primera vez en 2008, por la avenida 8 de Octubre, y lo ganó Asabranca.

En 2009 ganó Imperatriz, en 2010 Unidos do Norte, en 2011 Asabranca, en 2012 y 2013 Imperatriz, en 2014 Liverasamba, en 2015 y 2016 Unidos do Norte, en 2017 y 2018 Imperatriz, en 2019 Unidos do Norte, en 2020 Imperatriz, en 2021 no se realizó debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de covid, en 2022 Barrio Cerrito, en 2023 Imperatriz y en 2024 Barrio Cerrito.

Imperatriz ganó siete de las 16 ediciones de este desfile, Unidos do Norte cuatro, Asabranca y Barrio Cerrito dos y una vez el mejor fue Liverasamba.

Dónde ensaya cada formación

Imperatriz: Plaza 4 - Cerrito de la Victoria.

Unidos do Norte: Complejo Campomar - Capurro.

Imperio Preto e Branco: Club Ombú - Cno. Maldonado y Libia.

Barrio Cerrito: Club Marconi - Av. San Martín y Hum.

Asabranca: La Casona (Av. Burgues y Bvar. Artigas).

Urusamba: Sayago y Prado.

Mocidade Unida: ex Mercado Modelo (Av. Propios).

Nota: como se señaló, otras dos llegan desde el interior.