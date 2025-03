Expectativa en las chacras de Uruguay: soja y maíz podrían marcar nuevos récords de producción

Mucha soja por levantar en Uruguay

En diversas presentaciones realizadas en el marco de la Expoactiva los principales operadores estimaron la cosecha de soja entre 3,1 a 3,5 millones de toneladas, lo que colocaría a la zafra en un volumen récord de producción o muy cerca del máximo de 3,2 MT en 2017.

El nivel de ventas y de contratación de barcos para movilizar la producción directamente del campo al puerto es bajo, por lo que es necesario tomar definiciones en las posiciones de los productores.

La comercialización se retrasó por los precios bajos, que hoy se encuentran sobre US$ 360 por tonelada, una baja de US$ 80 respecto a un año atrás, y por las dudas sobre la producción hasta hace pocas semanas.

El pico de cosecha va a ser en los primeros 10 días de mayo y la coordinación de la logística es hoy el principal desvelo en el campo.

Se espera un volumen muy importante de granos, entre la soja y el maíz de segunda, en una zafra que está poco vendida y se va a tener que embolsar mucho grano.

En la zafra pasada el rendimiento estimado por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para la soja fue de 2.507 kilos por hectárea en un año de cosecha complicada por lluvias que en algunas zonas afectó los rendimientos.

Si bien las estimaciones se manejan con cautela, productores y operadores mencionan que es posible que los rendimientos estén por arriba de los esperados y sean superiores a los de la campaña pasada.

Uruguay XXI proyectó un optimista promedio de 2.900 kilos de soja por hectárea.

La empresa Cargill en particular planteó esta semana un escenario de hasta 3,5 millones de toneladas para la zafra 2024/25, un aumento respecto a los 3,17 millones estimados por la DIEA para la zafra pasada.

En 2024 se embarcaron 2,8 millones de toneladas.

Con exportaciones proyectadas varios cientos de miles de toneladas arriba de este volumen para 2025 pero una caída en precio alrededor de 20%, los ingresos se mantendrían estables o a la baja respecto a los US$ 1.200 millones del año pasado.

La facturación por exportaciones de soja, aun con una cosecha récord, podría bajar 2% interanual por la presión sobre el precio según la proyección de Uruguay XXI.

“Las sojas de segunda pueden rendir más que las de primera, un indicador de cómo se dio todo desde la segunda quincena de enero”, afirmó Arturo Wilson, presidente de la Asociación Rural de Soriano que organiza la Expoactiva Nacional.

En maíz también se podría alcanzar un récord de producción.

Los maíces de primera, con una productividad promedio de 7.500 kilos por hectárea, están un escalón por debajo de lo esperado antes del período de sequía en enero, pero con un número interesante.

En la Bolsa de Chicago la soja perdió US$ 3 por tonelada en la posición julio al cabo de la semana y cerró a US$ 375,3 por tonelada.

Las cotizaciones en Uruguay sin embargo subieron hasta US$ 363 por tonelada de soja este viernes al ajustarse las primas.

La inquietud por el escenario arancelario sigue pesando en el mercado, así como el avance de la cosecha en Brasil.

Del lado alcista, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) recortó esta semana su estimación sobre el volumen de la cosecha argentina de soja de 49,60 a 48,60 millones de toneladas, un volumen que sigue por encima de los 46,50 millones previstos la semana anterior por la Bolsa de Comercio de Rosario y que se mantuvo cerca de los 49 millones proyectados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

En cuanto a los factores climáticos el mercado se encuentra en etapa de transición de la atención en Sudamérica al mercado climático del hemisferio norte.

Cuando faltan tres semanas para que Estados Unidos comience la siembra de soja 2025/26 el USDA redujo de 46% a 42% el área destinada a soja bajo algún nivel de sequía.

Márgenes de cultivos de invierno

La cercanía de la cosecha de verano apura las decisiones de siembra para la zafra de invierno, con una tendencia clara al incremento de colza y carinata, reducción en la superficie de cebada y estabilidad en trigo.

En el marco de la Expoactiva la consultora Unicampo dio a conocer sus proyecciones de márgenes para los cultivos de invierno, que posicionan claramente a la colza y la carinata por encima del resto de las opciones, duplicando y triplicando los márgenes esperados para trigo y cebada.

El trigo fue presupuestado a precio de US$ 190 /ton, la cebada para malterías a US$ 195 /ton, la colza US$ 470 y US$ 520 la tonelada de carinata.

El mercado espera que el área de colza y carinata se duplique respecto a la zafra pasada y supere las 200 mil hectáreas ante la expectativa de precios firmes del aceite y demanda asegurada de oleaginosas de invierno como materia prima para biocombustibles.

Esta semana la cotización de la colza en Europa en la posición febrero 2026 de referencia para Uruguay se recuperó a US$ 510 por tonelada después de la fuerte caída por la imposición de aranceles de EEUU y China a la colza canadiense.

El arroz continúa ajustando

El arroz se acercó a los US$ 14 por bolsa en el sur de Brasil, corrigiendo 11% a la baja en el último mes con la presión de la cosecha en la región empujando los precios hacia abajo.

En Uruguay, al 18 de marzo la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) informó un “dinámico avance” de cosecha de 18% sobre un total de 183 mil hectáreas con base en el buen clima que permitió mayor agilidad que un año atrás en las labores y con producto de buenos niveles de calidad.

También la cosecha de arroz podría arrojar un récord de producción de 1,65 millones de toneladas de mantenerse la productividad en el eje de 9.000 kilos por hectárea.

Como mínimo, será la zafra más voluminosa en los últimos 15 años.