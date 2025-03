Productores de soja jugados al rendimiento por precios presionados a las puertas de la cosecha

La soja cerró una semana de ligeras bajas en Chicago cotizando a US$ 378,5 por tonelada en la posición julio, por debajo de los US$ 381 del cierre semanal anterior.

Soja: más de tres millones de toneladas

“La cosecha de soja viene muy bien, es muy probable que estemos en 3,2 o 3,3 millones de toneladas y nos va a sorprender con un rendimiento que no esperábamos al principio del verano”, afirmó Fernando Villamil, director de Hajnal y Compañía.

En algunos casos las lluvias excesivas obligan a reforzar la sanidad ante hongos e insectos.

En una estimación “conservadora” proyectó la productividad en unos 2.500 kilos por hectárea.

El área sembrada con soja en Uruguay es de 1,3 millones de hectáreas.

La soja se acerca a la cosecha con un muy bajo nivel de ventas, que no llega al 10%, por lo que la comercialización deberá acelerarse “porque si después se junta con la cosecha de Argentina y de Brasil es más difícil la colocación, además de que los exportadores necesitan armar volumen para agendar los barcos”, señaló un operador agrícola.

Por delante se esperan dos semanas con pocas lluvias, que permitirían avanzar con agilidad en la cosecha de maíz que también será voluminosa.

Se retomó el trabajo de las cosechadoras después de varios días sin piso en el oeste y el centro del país por las últimas lluvias.

Los primeros maíces están un escalón de rendimientos por debajo de lo que se esperaba y los sembrados un poquito más tarde muestran un muy buen potencial de rindes, entre 7 mil y 8 mil kilos por hectárea.

Se espera una cosecha de 1,2 a 1,3 millones de toneladas, por debajo del récord de 1,6 millones de toneladas de la zafra pasada, pero que marcará el segundo mayor volumen de la historia.

“La presión de oferta sobre el mercado local va a determinar una baja de los precios por debajo de los precios de importación y ahí va a surgir un saldo exportador”, aseguró Fernando Villamide.

Es probable que, como el año pasado, se embarquen entre 100 mil y 150 mil toneladas de maíz.

Lo que pasa en Argentina

En Argentina la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) recortó las proyecciones de soja de 47,5 a 46,5 millones de toneladas y el maíz de 46 a 44,5 millones de toneladas, un dato alcista en Chicago el jueves pero que fue matizado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que este viernes ratificó su estimación de 49,6 millones de toneladas para la cosecha de maíz y de 49 MT para el maíz.

Según la BCR la baja que proyecta se basa en que “la superficie no cosechable se está proyectando en 1,3 millones de hectáreas frente a 780.000 previsto en febrero”.

El trigo en Chicago fue el único commodity que cerró al alza con una cotización de US$ 225 por tonelada en la posición diciembre, US$ 4 por arriba del viernes pasado.

Los recortes de producción y exportaciones de Rusia y las complicaciones para los trigos estadounidenses en la salida del invierno parecen dejar cada vez más claro que habrá una menor oferta exportable del hemisferio norte, lo cual podría brindar cierto soporte a los precios hacia adelante.

La colza en Europa perdió más de 20 euros por tonelada en una semana negra que llevó las cotizaciones de 481 a 459 euros por tonelada, unos US$ 500 en la posición febrero 2026, referencia para la próxima cosecha en Uruguay. En el mercado local no hay cotizaciones pero la prima habitual es de US$ 55 o US$ 60, que llevaría el precio a unos US$ 440 a US$ 445.

La primera estimación de área de colza en Canadá muestra una leve baja en la siembra proyectada para abril por la incertidumbre de los aranceles.

Largó la cosecha de arroz

La cosecha de arroz fue inaugurada formalmente en Treinta y Tres, con perspectiva de obtener 1,6 millones de toneladas, por encima de los 1,3 millones de toneladas del año pasado, con un rendimiento que no será récord pero que estará en el eje de 9.000 kilos por hectárea, como en los últimos años.

Si el buen tiempo acompaña, se avanzará a buen ritmo en las próximas dos semanas.

Se lleva trillado solo el 10% de un área de 180 mil hectáreas, la más extendida en 15 años.

“Hay pocos negocios realizados”, indicó el presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), Guillermo O'Brien: “Hay que vender, lograr negocios que están demorados y ver a qué nivel nos posicionamos”.

Las operaciones en los países del Mercosur, que este año crecen también en producción y capacidad de exportación –particularmente Paraguay-, muestran una referencia de precios 30% abajo del año pasado.

Esta semana la cotización en Brasil bajó a US$ 14,53 la bolsa de 50 kilos de arroz.

A fines de marzo cultivadores y molinos avanzarán hacia un precio definitivo. El provisorio se sitúa hoy en US$ 17,15 por bolsa y se estima que llegará a entre US$ 12 y US$ 13,50 en “un mercado que está en baja y con falta de concreción de volumen”.