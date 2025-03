Aporte de BBVA en la Expoactiva Nacional: una conferencia con foco en geopolítica y pistas a los productores

Blasina indicó, entre otras consideraciones durante algo más de una hora de aportes, que “es vital” estar “orejeando las cartas” antes de tomar decisiones.

“Como herramienta para moverse en un mundo muy incierto estar informado es fundamental, cuando el precio cierra esperar es más riesgoso que antes, si hay US$ 370 por soja, la recomendación de cerrar aunque sea algunos kilos”, afirmó.

También, en el caso de la producción ganadera, “con este precio del ganado gordo lo que está pronto o lo que le falta un poquito para estar pronto ya embarcarlo”, añadió.

La recomendación, dada la volatilidad en el mercado, con base en diversos factores, “es tratar de asegurar los buenos resultados cuando se presenta el precio que lo permite”.

El valor de las oleaginosas de invierno

Otro aspecto que manejó es el del valor de “una apuesta a las oleaginosas de invierno, que es el segmento agrícola que tiene una demanda más dinámica, hay cada vez más consumo porque se usa mucho como combustible sustentable en aviación y creo que un poco ha sido el tema de la Expoactiva de este año, donde se habló mucho de colza, carinata y camelina, eso junto al tema del encalado fueron los grandes ejes temáticos en lo productivo”.

Las oleaginosas invernales, destacó, “son los cultivos que más prometen en la planificación de invierno hasta el momento, pero insisto: hay que estar atentos porque hay novedades a diario, a Canadá le pusieron 100% de aranceles en la colza… China hizo sus jugadas, es bueno que nuestro mercado sea Europa, incluso creemos que con esta situación de conflicto arancelario la posibilidad de un acuerdo con Europa es más cercana que antes porque Europa precisa aliados ante la posición de Estados Unidos”.

“Manejarse bien en un mundo incierto lleva a que sea importante, más que nunca, diversificar, bajar riesgos y hacer algunas apuestas donde veamos que hay oportunidades”, concluyó.

“Somos un banco muy volcado al Agro”

Como se adelantó, Alberto Charro y Luis Foix, en la actividad de BBVA en la Expoactiva Nacional, fueron consultados sobre diversos temas.

Alberto, ¿por qué el esfuerzo renovado de BBVA de estar en la Expoactiva Nacional, acompañando a la gremial anfitriona, la ARS, y a los productores en general?

"La Expoactiva Nacional para nosotros es un momento muy importante, para poder encontrarnos de una forma más relajada con nuestros clientes. Somos un banco muy volcado al Agro, más del 35% de la cartera del mundo de Banca de Empresas está vinculado al Agro, tenemos más de 500 clientes, son grandes clientes en el mundo del Agro y Expoactiva Nacional la verdad es que se ha posicionado como un lugar donde se puede hablar con tiempo con las personas, hay otro ambiente, están los asados, el entorno ayuda muchísimo a poder hablar de cosas que en otros ámbitos con la prisa del día a día no puedes. Nosotros estamos muy a gusto, nos consideramos ya parte de la Expoactiva, hace muchos años que estamos aquí y es un lugar para estar, porque somos un banco del Agro".

Luis, ¿qué implica precisamente ser un banco del Agro, con la relevancia que la agropecuaria y la agrondustria tienen en un país como Uruguay?

"Para nosotros es importantísimo estar en el sector Agro, es uno de los sectores que mueve la economía del país, sin ninguna duda. Tenemos una prioridad estratégica para los próximos cuatro años, que es la perspectiva radical por el cliente, la llamamos RCP que en inglés es Radical Client Perspective. En esa perspectiva radical por el cliente lo que queremos es estar muy cerca de la gente del Agro en Uruguay, estar muy cerca de sus necesidades, que seamos su mejor opción para cualquier proyecto que deseen emprender y ese es nuestro objetivo, que BBBV sea un banco de Agro, además de serlo en el resto de las actividades".

Alberto, a propósito de actividades ganaderas que son constantes, y las agrícolas ahora con la cosecha de verano en marcha y la siembra de invierno por llegar, ¿cómo están viendo el mercado y el ánimo del productor?

"La verdad que este año, como siempre, hemos estado muy atentos a la realidad del productor, preocupados por sus cultivos, si la soja está húmeda o no, por el clima, por los precios, por dar soluciones a sus necesidades, pero ahora se nos metió un tema adicional que es la incertidumbre por los temas geopolíticos, económicos, la guerra comercial. Es un año donde la zafra viene muy bien en cantidad, la verdad es que se viene una cosecha de soja de mucha calidad, el productor hizo su trabajo y ahora los precios van a depender mucho de esa parte geopolítica. De todas formas, Uruguay es importante que tenga dos caminos que nosotros estamos intentando apoyar y financiar desde el banco. Uno es el camino de la tecnificación y otro es el camino de la sostenibilidad. En la tecnificación nosotros apoyamos mucho la mecanización del campo, el subir lo que son las tecnologías que se utilizan, el riego, la siembra, el monitoreo de los campos por satélite, por drones, etcétera. Uruguay tiene un camino que recorrer en la previsión meteorológica, porque no sé exactamente en qué consiste, pero no atinamos muy bien. Es un camino por el que el banco quiere apoyar de forma institucional a los productores y al gobierno. El otro camino es el de la sostenibilidad. Uruguay es un país grande, pero no tan grande al lado de sus vecinos, tenemos que aprovechar y convertirnos en un país de exportación, de nicho, y ese nicho tiene que ir por la producción sostenible. Estuvimos esta tarde en una charla con la Unión Europea sobre carne sostenible, hablamos con traders que están especializándose en carne sostenible, otros están especializándose en grano sostenible. Uruguay tiene que ir por ahí porque eso nos va a dar un sobreprecio que nos va a compensar el tamaño que tenemos".

Luis, una última reflexión a propósito de cómo se visualiza desde el exterior a Uruguay, su potencial como productor de agroalimentos lográndolos del modo adecuado.

"Ya llevo un tiempo viviendo en Uruguay, pero desde el exterior evidentemente Uruguay es un país claramente visto como líder en muchos de los sectores a nivel mundial, como ejemplo la soja, el arroz, la carne, la calidad de la producción que tiene Uruguay está fuera de toda duda y creo que desde fuera se ve claramente ese país eminentemente agroindustrial que tira del carro de la economía de Uruguay año tras año. Para ayudar en eso, lo que vamos a hacer desde BBVA es poner a disposición de todos los empresarios del Agro, de todo el mundo del Agro, a un equipo de especialistas, por ejemplo en sostenibilidad, un equipo de personas que se dedican exclusivamente al Agro. Además, eso, de todos los gerentes que tenemos en todas las localidades del interior, personas que se dedican exclusivamente al Agro, que tienen una formación especializada y que han vivido el Agro desde siempre".

