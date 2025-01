En un Teatro de Verano renovado, este lunes arranca el concurso de carnaval: un aguinaldo para 40 mil personas

Aludió no solo a los principales protagonistas, que son los directores, componentes y técnicos –letristas, vestuaristas, escenógrafos, coreógrafos, arregladores corales, iluminadores, maquilladores, puestistas y otros– de los conjuntos, también a transportistas, a quienes prestan múltiples servicios en desfiles, corsos, tablados y clubes donde los elencos ensayan, a vendedores de alimentos y otros productos: "Es una lista interminable", afirmó.

“Tengo mil anécdotas de personas que gracias al carnaval tuvo alegrías que pensaba eran imposibles, uno me dijo que gracias a este aguinaldo carnavalero le pudo hacer el cumpleaños de 15 a la hija, y es solo un ejemplo”, comentó.

Pruebas de admisión teatro de verano Ramón Collazo/ Teatro de Verano remodelado: el 100% de las localidades están numeradas y poseen butacas. Leonardo Carreño

Lo que mueve Daecpu: US$ 4,5 millones

“Daecpu, directamente, con recursos propios y el aporte de las empresas que nos apoyan, moviliza cada año unos US$ 4,5 millones. Solo en el Carnaval de a Pie, un espectáculo gratuito de máxima calidad que llevamos a lugares donde la gente si no fuera por eso no conocería el carnaval, invertimos US$ 300 mil”, informó.

Jaureguiverry resaltó que existe una muy buena relación con las autoridades electas a nivel nacional y con las de las intendencias de Montevideo y Canelones, y que a propósito de cambios en la administración de gobierno existe la intención de generar, apenas se pueda, reuniones, como las que ya las hubo previo a las elecciones, para buscar beneficios para los carnavaleros y toda la sociedad.

“Para promover el turismo, para mostrar al país, las imágenes del carnaval son utilizadas y eso que es algo que obviamente nos da orgullo queremos que se tenga en cuenta y se valore”, reflexionó.

Finalmente, elogió las obras realizadas por la Intendencia de Montevideo en el Teatro de Verano: “Ya era muy lindo ir en cada una de estas 35 noches, pero ahora nos quedó un escenario de primer mundo, adentro y afuera y es algo que lo hicieron profesionales, trabajaron ingenieros y arquitectos, gente que sabe y el que vaya desde este lunes va a disfrutar dos veces, por estar en un lugar confortable y por lo que verá en el escenario”, concluyó.

WhatsApp Image 2025-01-25 at 10.33.20.jpeg Integrantes de Herencia Ancestral, la primera comparsa en desfilar por la Av. 18 de Julio y en concursar en el Teatro de Verano. Juan Samuelle

El concurso en el Ramón Collazo

Este año hay tres conjuntos más participando con relación a los 39 del verano pasado y cinco de los 42 proceden del interior: la comparsa de Toledo, Herencia Ancestral; los humoristas maragatos Sociedad Anónima; y tres murgas: la carolina La Cayetana, la sanducera Jardín del Pueblo y la mercedaria Con Gusto no Pica.

Habrá inicialmente dos ruedas y cada elenco se presentará dos veces ante el jurado que por primera vez presidirá Nicolás Lasa, quien sucede a Ramiro Pallares en el ejercicio de esa responsabilidad.

Los mejores 24 de los 42 avanzarán a una tercera rueda o liguilla, tras la cual se conocerá la identidad de los nuevos primeros premios del concurso, en la denominada Noche de Fallos.

En la jornada inicial, este lunes 27 y desde la hora 20.30, se presentará la comparsa Herencia Ancestral, la primera formación candombera del interior que participará en el concurso montevideano. Luego debutarán tres murgas: las debutantes Jorge y Con Gusto no Pica y en el cierre Doña Bastarda.

Para presentar los espectáculos por segundo año consecutivo habrá una dupla, conformada por Álvaro Recoba y Paola Bianco.

DESFILE_INAUGURAL_029_ced299dc9d32927cb95f5da55a84d71e.jpg Paola Bianco y Álvaro Recoba, en el Desfile Inaugural del Carnaval de 2025. Daecpu

Cuatro campeones en la cancha

De los cinco campeones del carnaval de 2024 hay uno que no defenderá la corona conquistada, la murga Nos Obligan a Salir decidió no presentarse tras su éxito en el último concurso, sí lo harán los parodistas Zíngaros, la comparsa Valores, la revista Tabú y los humoristas maragatos Sociedad Anónima.

Hay otras ausencias relevantes, por ejemplo títulos de éxitos recientes como murga Agarrate Catalina, parodistas Nazarenos, comparsa C 1080, humoristas Cyranos y revista House (por mencionar uno por categoría), pero también regresos de conjuntos legendarios que también ganaron el primer premio y hace varios lustros no competían: humoristas Los Buby's, revista Carambola y parodistas Los Adam's.

Oficialmente la zafra de carnaval en este verano se activó el jueves pasado, con el Desfile Inaugural por la Av. 18 de Julio, donde los mejores fueron la murga La Mojigata, la comparsa Valores, los parodistas Caballeros, la revista La Compañía y los humoristas Los Buby’s.

Los precios para las dos ruedas iniciales

Platea Baja: sectores A y C $ 850 y sector B $ 950

Platea Media: palco 2 $ 950, sectores E y F $ 450 y sectores D y G $ 400

Platea Alta: sectores I y J $ 300 y sector H $ 250

Nota: las entradas se venden en forma anticipada en los locales de Abitab y si hay un remante cada noche en las boleterías del Teatro de Verano.

Existen los siguientes beneficios: canje de Abis para la platea media, 20% de descuento con BROU y con Cabal en todos los sectores.

sectores-teatro.jpeg

El nuevo jurado

Rubro 1: Voces, arreglos corales y musicalidad

Alfredo Leirós y Jorge Damseaux

Rubro 2: Textos e interpretación

Mariana Gerosa y Fernando Schmidt

Rubro 3: Puesta en escena y acción escénica

Adriana Do Reis

Rubro 4: Coreografía y bailes

Fernando Couto

Rubro 5: Vestuario y maquillaje

Victoria Falkin

Jurados alternos

Rubro 1: Ángela Alves; rubros 2 y 3: Carmen Morán; rubro 4: Fernando Imperial; y rubro 5: Agustín Rabellino

El jurado, presidido por Lasa, tendrá como presidenta alterna a Gabriela Barboza.

WhatsApp Image 2025-01-25 at 10.33.20 (4).jpeg Los 42 elencos que concursarán en el "Ramón Collazo" se presentaron el jueves 23 en el Desfile Inaugural por la Av. 18 de Julio. Juan Samuelle

El fixture de la primera rueda

Etapa 1, lunes 27

Herencia Ancestral

Jorge

Con gusto no Pica

Doña Bastarda

Etapa 2, martes 28

Sorda de un Oído

Carambola

Araca La Cana

Los Adam's

Etapa 3, miércoles 29

La Sara Del Cordón

Los Rolin

La Margarita

La Cayetana

Etapa 4, jueves 30

A La Bartola

Madame Gótica

Caballeros

Curtidores De Hongos

Etapa 5, viernes 31

Yambo Kenia

Los Buby's

La Cáscara

La Trasnochada

Etapa 6, sábado 1°

La Venganza de los Utileros

Tabú

Momosapiens

La Nueva Milonga

Etapa 7, lunes 3

Valores

Sociedad Anónima

Jardín del Pueblo

La Gran Muñeca

Etapa 8, martes 4

Elenco fuera de concurso a designar

Gala 1985

Un Título Viejo

Zíngaros

Etapa 9, miércoles 5

Integración

Fantoches

Cayó la Cabra

Asaltantes con Patente

Etapa 10, jueves 6

Elenco fuera de concurso a designar

La Compañía

Gente Grande

Los Muchachos

Etapa 11, domingo 9

La Línea Maginot

Los Choby's

La Mojigata

Queso Magro

Nota: no habrá actividad por el concurso el 2 de febrero por las actividades de Iemanjá en la zona del Parque Rodó ni los días viernes 7 y sábado 8 de febrero por la realización del Desfile de Llamadas.

Fuente: Daecpu