La aclaración de Javier Díaz sobre las críticas en su contra que salieron al aire de Jorge Muñoz y que pueden llevar a "malas interpretaciones"

"No no, que le liberes a Díaz para que se escuche bien y todavía me critica y me cuestiona boludo, ¿me entendés? Insólito bo, es insólito. Me preocupo por él para que se sienta bien y no tenga que escucharlo llorando todo el partido y me dice: '¿Y ese término que utilizás?'", expresó Muñoz con palabras que salieron al aire por un descuido.