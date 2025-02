Edgardo Lasalvia dijo que Miramar Misiones es un títere de la AUF de Ignacio Alonso y que cuando era barra de Peñarol, Tenfield le daba entradas

"Había un documento firmado entre la SAD y la asociación civil de Miramar que decía que en todo lo que era cuestión política, el voto lo ponía la asociación civil. Es un documento firmado en 2021 pero que habla del derecho de asistir al Congreso y representar al club ante la AUF", dijo Lasalvia este miércoles en Minuto 1 que se emite por Carve Deportiva.

"Lo que actuó anoche fue el Consejo de Fútbol Profesional y no el Congreso, entonces hubo un incumplimiento. Nosotros fuimos a la reunión, nos representó Adrián Ortiz. Ellos (por la asociación civil) llevaron un documento, donde el que firma es el cuidacoches porque no tiene aclaración. Debería tener la firma del presidente y el secretario. El presidente es Javier Barrios, lo llamamos porque pensé que ama a Miramar Misiones pero no lo ama, es un títere de Moreira y de la AUF. Como había cámaras, gritaba que no tenía nada que ver con Miramar, pero siempre tuvo que ver, trabajamos con él cuatro años. Nos cobraba todos los déficits y nos hacía pagar, cosa que no hacía con otros equipos. Se nos estafó, vamos a ir a fondo con esto, vamos a ir a la Justicia", afirmó.

Enrique Moreira es un histórico dirigente de Miramar Misiones que desde el primer mandato de Alonso trabaja en la AUF.

La civil de Miramar envió una nota al presidente de la Mesa Ejecutiva, Álvaro Rivero, para informarle que Juan Pedro Alonso la iba a representar en el Consejo de Liga del martes.

"Hay que preguntarle a Quique Moreira quién es Alonso. En Miramar no trabaja nadie, cuando llegamos solo había ratas. Pagamos US$ 350 mil de deudas a jugadores y volvimos a competir en la C. Hay 50 señores mayores que son socios que los maneja Moreira. Miramar solo servía para la Asociación para el voto", declaró Lasalvia.

"Entramos para la plataforma de jugadores que necesitaba Rabajda y a Moreira le encantó para que volviera a competir a Miramar, lo que no se desayunaron fue que iba a tener todo este desenlace", agregó.

"Le están robando a los clubes hace años. Los clubes están fundidos por la culpa de dirigentes corruptos que están ricos y los de turno de la Asociación Uruguaya. Se tiene que terminar la joda. Voy al frente y no le tengo miedo al poder", manifestó Lasalvia.

¿Qué pasó con la venta que hizo Edgardo Lasalvia de sus acciones al presidente de Deportes Antofagasta?

"La idea de vender mi parte en Miramar Misiones siempre estuvo, yo económicamente no puedo bancar un club, lo hice casi cinco años desde que (Gerardo) Rabajda, muy inteligentemente, se alejó sin decir nada, y me quedé con esto de costa. Lo hice con muchas ganas, pero económicamente es inviable. Y más si sos el títere de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Cuando me empecé a desayunar que éramos el títere de Enrique Moreira y el presidente de turno, empecé a buscar herramientas para intentar defenderme", comentó Lasalvia.

"Hay una actuación soberbia del señor Moreira, me da mucha lástima porque es un señor mayor, tiene un hijo con problemas, siempre estuvimos pendientes, pero nos sentimos estafados. Nos mandaron un chileno, Jorge Sánchez, que nos estafó. Nos metió un venezolano adentro. Les pagamos los pasajes, hotel, US$ 6.000, nos estafaron. Cuando le dijimos lo que íbamos a votar se fue, salió corriendo. Les salió el tiro por la culata a la AUF", dijo Lasalvia.

La SAD, por impulso de Lasalvia, quería votar con el bloque de la Unión de Clubes, pero la asociación civil votó la propuesta de la AUF. Por eso ahora el empresario anuncia acciones legales.

"El señor (Gastón) Tealdi y Alonso, cuando hablé con ellos, estaban con el chileno, me pasaron con él. Creer o reventar. Con Atenas les pasó lo mismo pero se les dio vuelta", declaró.

Los votos de Juventud y Atenas, en contra de lo pretendido por el ejecutivo de Alonso, fueron claves para marcar un triunfo político de la Liga Profesional que pretende la Unión de Clubes, alineados políticamente con Tenfield cuyo contrato por los derechos de televisión del fútbol uruguayo expira el 31 de diciembre de este año.

"Yo no hago política, pero sí puse dinero tanto tiempo quiero saber dónde lo pongo. Acá me tenían como un perrito, levantaba la mano Javier Barrios, el títere de Moreira y la AUF. Y se terminó. Hay que votar lo que más le sirve a los clubes. Si mañana la AUF trae más plata que Tenfield, se votará a la AUF. Si no es así, no. Y hay que repartir bien la plata. Los clubes no tienen que pagar para jugar, ni estar fundidos, ni que las canchas estén vacías", declaró Lasalvia.

"Miramar Misiones va a promover acciones legales, hoy mismo. Nunca me imaginé llegar a esto. Ya lo palpaba. Voy a hablar con Jorge Barrera y Adrián Leiza. Tenemos todos los argumentos sólidos para presentar una demanda. La denuncia la va a hacer Hugo Olivera por la SAD", manifestó.

Barrera, expresidente de Peñarol, está defendiendo a la AUF por una denuncia penal planteada por varios clubes, bajo el impulso de Tenfield, por supuestas irregularidades presentadas en los balances.

"Echaron al Gordo Púa y a (Claudio) Listur de formativas. El presidente de la AUF me dijo que era gente de bien, viajé a Chile, me mostraron las instalaciones, me hicieron un circo y comí del tupper. El señor Pablo Tallarico que fue el enviado de esta gente y acá me decían 'ojo con este veterano que es tremendo cagador', se fue a Chile un día y no tengo idea qué pasó", dijo.

Tallarico fue el primer gran representante de futbolistas que tuvo el fútbol de Chile, estuvo vinculados a varias sociedades anónimas deportivas y hace unos años volvió al fútbol uruguayo para liderar la SAD de Colón.

"Con Tealdi tuvimos una reunión hermosa con Hugo Olivera, estaba todo encaminado. Tealdi era el abogado de Jorge Sánchez. Está en todos los tablados de Alonso. Es todo muy obvio, es muy chiquito Uruguay. A Alonso lo considero inteligente, pero acá se le fue la moto", declaró Lasalvia.

Tealdi fue vicepresidente de Alonso en su primer mandato, se candidateó a la presidencia de Peñarol, es representante de la Primera División Amateur ante el Congreso de la AUF y recientemente se vinculó con la SAD que tomó el poder en Rampla Juniors.

Consultado sobre si apoya a Tenield en la compulsa que atraviesa al fútbol uruguayo por los derechos de televisión, Lasalvia contestó: "A mí Tenfield nunca me dio nada. Cuando fui barra, agarré alguna entrada que le daban a Peñarol y Nacional para llevar las banderas de la Colombes y la Ámsterdam, después nunca más. Al Tano Gutiérrez lo conozco como jugador. Nunca fui pro Tenfield ni pro AUF".