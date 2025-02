El triunfo de la Lufpro en la AUF: no alcanzaron los votos para revocar la Liga Profesional y crear una nueva

Luego de una larga reunión y de la exposición de los delegados se puso a votación la primera moción para la que necesitaban 24 votos porque el manual de funcionamiento del consejo de fútbol profesional establece que en primera convocatoria debe resolverse por mayoría absoluta.

El consejo está integrado por 46 votos (los 32 de Primera, votan doble, y los 14 de Segunda).

La misma se decidió por 23 votos a favor, 21 en contra y una abstención (dos votos).

Sin aprobar el punto 1, por un voto, no podían pasar al dos y el consejo se dio por terminado.

Los 23 votos a favor fueron los de Nacional, Plaza, Boston River, City Torque, Racing y Miramar Misiones (en Primera, con dos votos cada uno) y Albion, Artigas, Central Español, Cerrito, Colón, Deportivo Maldonado, La Luz, Oriental, Rampla Juniors, Tacuarembó y Rentistas (en Segunda, con uno cada uno).

Los 21 votos contra los de Cerro, Cerro Largo, Danubio, Defensor Sporting, Liverpool, Peñarol, Progreso, River Plate y Wanderers (en Primera, con dos votos cada uno) y Fénix, Uruguay Montevideo y Atenas (en Segunda, con un voto cada uno).

Se abstuvo Juventud de Las Piedras, que como club de Primera, tenía dos votos.

Dos clubes firmaron pero no votaron

En el llamado que realizaron para el consejo de este marte firmarons 19 clubes y presentaron por escrito una nota a la AUF.

La misma llevó al pie la rúbrica de los delegados de los 17 clubes que votaron a favor, y por los clubes Juventud y Atenas.

En la reunión, Juventud se abstuvo y Atenas votó en contra.

¿Y ahora? ¿Sigue en pie la Lufpro?

La Unión de Clubes salió respaldada de esta votación y se posiciona en un lugar en el que lo asume como un triunfo después que la AUF estuvo en contra desde el primer momento de la creación de la Liga, de la forma en que se gestó, porque el gobierno de Alonso entendía que no tenía la capacidad de constituirse ni tenía legimitidad.

Además, la AUF denunció a Lufrpo ante FIFA porque entendía que había injerencia de terceros en la creación de la Liga, y en diciembre pasado FIFA y Conmebol le dieron la razón a la Asociación y no la reconocieron. Al mismo tiempo, la AUF inició el camino para votar este martes una nueva liga profesional que funcione bajo el paraguas de la Asociación.

La Liga Profesional, contemplada en los estatutos de la AUF, fue creada el 16 de marzo de 2021, cuando el consejo de fútbol profesional así lo decidió.

El 24 de diciembre de ese mismo año se constituyó la Lufpro con la presidencia de Fernando Marasco y estos cuatro integrantes de la directiva: Carlos Roa, Luis Gallo, Julio Lara y Andrés Westerfeld.

La AUF nunca reconoció a Lufpro, que avanzó por diferentes carriles, incluido el Ministerio de Cultura, pero sin el reconocimiento de FIFA y Conmebol no puede actuar en la AUF.

Tras la reunión de este martes, el presidente de Liverpool, José Luis Palma dijo que seguirán avanzando por los caminos que sean necesario para conseguir la aprobación de la liga como fue votada hace cuatro años.

José Luis Palma: “hoy votó el fútbol uruguayo” y “tienen los días contados”

El presidente de Liverpool, Palma, brindó al final del consejo una entrevista a Tenfield en la que definió como “un hito” lo que ocurrió en la AUF y que “no fue ni más ni menos, como lo expresé en mi alocución (en el consejo), un manotazo de ahogado. Tiene los días contados”.

_lcm0603.webp José Luis Palma Leonardo Carreño

Luego continuó explicando: “Traté de decir lo que pensaba (en el consejo), sobre todo lo que sentía. La gente bien del fútbol viene sufriendo demasiado. Nos han desplazados. Ni siquiera autoridades jurisdiccionales quedan en la AUF. La Comisión de Apelaciones está desintegrada. Para que se entienda, es como si en Uruguay no hubiera Suprema Corte de Justicia. Es decir que no hay una última instancia. Eso no es casualidad, eso es exprofeso. También es exprofeso que no exista una Comisión de Contralor y Transparencia, que es la que tiene la responsabilidad de controlar todos los contratos que celebra la AUF con terceros, por ejemplo con lo que contrata, con lo que recibe, como en el caso de Nike, y con lo que da, como en el caso de los contratos de los entrenadores de la selección nacional. Esos contratos, que son multimillonarios, debieron pasar obligatoriamente por esa comisión y no pasaron porque esa comisión renunció hace más de tres años. Y se nos mintió, porque lo denuncié y me dijeron que estaba integrada y que se había expedido favorablemente a esos contratos. Exhibí una carta de renuncia que tenía tres años de antigüedad. Eso ocurrió en el último congreso. Quienes estuvieron en el congreso y estuvieron hoy tienen claramente una visión de lo que está pasando, que el fútbol está dividido en dos, entre los nuevos del fútbol, hay entreverados algunos clubes históricos (Nacional integra ese grupo), pero en general las mayorías del fútbol no son la esencia del fútbol uruguayo. Más allá de que ganamos la votación, a pesar de la maniobra de no dejar votar al delegado designado por Miramar Misiones. A pesar de eso, se ganó y no se obtuvo la mayoría necesaria para crear una nueva liga”.

Palma subrayó el concepto de quienes están de su lado. “Más allá de las mayorías. ¿De qué lado estamos nosotros? Del lado de Wanderers, River, Danubio, Peñarol, Cerro, Progreso, Defensor… ese es el fútbol uruguayo con el respeto que me merece. Hoy votó el fútbol uruguayo. Por más que se fomentó descaradamente el advenimiento de dinero del exterior bajo la farsa de que vienen como salvadores del fútbol uruguayo. Vienen a hacer un negocio, a llevarse jugadores. No les interesa ser campeones. El fútbol uruguayo es grande porque sobrevaloró debidamente el espíritu deportivo, el amor a la camiseta, el sentido de pertenencia. Eso es lo que explica que 3.000.000 de habitantes nos dieran cuatro copas del mundo, 15 Copa América…”

“Ese fútbol uruguayo que fue clubista durante 120 años, fue avasallado por un Estatuto que nos impuso un dictador, Pedro Bordaberry, quien se instaló, desplazó las autoridades legítimamente establecidas en AUF y nos impuso un estatuto que tiene mayorías de grupos de interés, los jugadores tiene nueve votos, OFI tiene 11 votos, el fútbol amateur tiene seis, fútbol sala uno, fútbol femenino uno, ellos sumados a la SAD, que no son el fútbol uruguayo, son inversionistas que tienen fines de lucro. ¿Cómo no van a tener inversiones en clubes de fútbol si la legislación los ampara? No pagan impuestos como paga usted. Si usted tiene una panadería paga el 32% de impuesto a la renta. Si usted compra un club de fútbol, no paga nada”, siguió diciendo Palma en una larga exposición frente al periodista.

Luego apuntó a la decisión de este martes: “Eso que se intentó revocar fue votado por el 84% de los clubes que estuvieron presentes en el consejo de fútbol profesional (en 2021). Hoy se pretendía, cuatro años después, con una exigua mayoría de un voto. Además hay informes increíbles, inaceptables, que atentan contra el sentido común y hasta, diría yo, contra la dignidad humana que ellos obtuvieron para respaldar que debe ser por unanimidad. Y pregunté en el consejo, ¿ahora se vota por un voto? ¿Cómo van a lograr las unanimidades? Entonces es una actitud de contras. Están trancando. Alonso estuvo agazapado durante cuatro años esperando tener una mayoría circunstancial y engañosa, porque de estar Miramar debidamente habilitado, la mayoría hubiera sido nuestra”.

Ante la consulta de cómo sigue, Palma concluyó: “Esta es una batalla más, muy importante, pero hay otras que se están librando a nivel de Fiscalía, a nivel de FIFA, a nivel del Parlamento. Hay que librar esta batalla cambiando lo que hoy es la ley de sociedades anónimas deportivas. No digo que no deban existir, pero no con los beneficios y prebendas que se le da a las asociaciones civiles que somos barrio, que somos subsidiarias de las necesidades de nuestros hinchas, que venimos por amor a esta actividad y no por meros intereses económicos, sin desconocer que el fútbol es empresa y Liverpool es un buen ejemplo de eso, pero no es una SAD, es una asociación civil y por delante de todo está la deportividad y su gente”.

Ignacio Alonso: “Si hay 17 clubes a favor, 12 en contra y una abstención, los derrotados están por otro lado”

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, habló en Directv luego de la reunión y se expresó de esta forma: “Es claro que el anterior camino ya quedó desechado por la propia FIFA, Conmebol y AUF porque no las reconoce ninguna de las tres entidades que son las que tienen la jurisdicción sobre el tema y ahora estamos muy cerca de lograr los votos necesarios para llegar a la creación de la Liga dentro de la AUF. Falta solamente la posición de Juventud de las Piedras que, seguramente en un tiempo tendrá clara, cuál es la posición política”.

ignacio-alonso---DB_11.webp Ignacio Alonso, presidente de la AUF Diego Battiste

Consultado si lo recibe como una derrota, como catalogó Palma a lo ocurrido este martes en la AUF, respondió: “Si hay 17 clubes a favor, 12 en contra y una abstención de un club de Primera, que es Juventud de Las Piedras, que está terminando de analizar este tema, es todo lo contrario, los derrotados están por otro lado. Es cada vez mayor el número de clubes que entienden que debe haber una liga dentro de la AUF para defender los intereses de cada una de las instituciones de la mejor manera y que no es una improvisación generada desde afuera por intereses de terceros. El mensaje es clarísimo. Hasta hace unos años eran 21 o 22 de un lado y menos del otro, hoy está totalmente invertida la situación. Claramente lo que se está buscando acá es una interpretación que no se ajusta a la realidad. Es claro el camino hacia dónde va”.

García Arnábal: “La Lufpro está más fuerte que nunca”

El delegado de Danubio y uno de los grandes motores de la Unión de Clubes, Francisco García Arnábal, dijo tras la reunión en la AUF: “Hoy el mensaje político fue claro. Se intentó revocar la Liga en un consejo de fútbol profesional que es discutible su validez y que tuviera efectividad para revocar algo que sucedió hace años. La Liga está creada, debe ser reconocida por la AUF y si hay discrepancias, lo que debe ocurrir es que el ejecutivo debe sentarse a conversar con la Lufpro. La única propuesta de cambio es sentarse a dialogar. Hoy no hubo ánimo ni voluntad de los clubes de revocar nada que se votó y eligió. La Lufpro está más fuerte que nunca y hoy se abre una nueva etapa con un objetivo en común”.