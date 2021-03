Mirá el cruce entre Palma y Bordaberry en la AUF, con aplausos e hinchada

El Consejo de Fútbol Profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que este martes aprobó la creación de la Liga Profesional de Fútbol, se desarrollo en la entrada al Palco Oficial del Estadio Centenario y dejó algunos pasajes cargados de discusiones propias del fútbol uruguayo.

Como en tantas ocasiones, desde que Pedro Bordaberry se vinculó al fútbol en agosto de 2018 (primero como presidente de la comisión reguladora que FIFA designó para organizar y aprobar los cambios estatutarios que exigía para levantar la intervención a la AUF, y ahora en su función de asesor de Grupo City para su filial en Uruguay, City Torque), chocó con el presidente de Liverpool, José Luis Palma, aunque también es cierto que en otros momentos supieron acordar.

Palma, por su parte, tiene su trayectoria como dirigente de decisiones firmes y confrontaciones fuertes, desde que llegó a la presidencia de su club en 2001.

Cada uno desde su lugar, este martes uno defendió su postura en torno al tema de la creación de la Liga Profesional.

El debate se desarrollaba en medio de la moción presentada por un grupo de clubes que no tenía el apoyo de la mayoría, y que finalmente fue matizado por una propuesta del delegado de Peñarol, Gonzalo Moratorio.

Diego Battiste

Pedro Bordaberry, asesor de City Torque

En medio de la reunión, Bordaberry manifestó: “A mí me parece que, para llegar a la constitución de la Liga y la aprobación de sus estatutos primero hay que resolver qué forma jurídica va a adoptar. Tomar la decisión de que va a funcionar no como hasta ahora, sino que va a funcionar como una forma jurídica que va a tomar, si será una asociación civil, etc, etc... Constituirla hoy es un acto que le faltaría una cantidad de cosas”.

Con esta participación, el representante de City Torque argumentaba las razones para no votar la moción como estaba planteada.

Inmediatamente Palma, aprovechó la ocasión con la misma capacidad verborrágica que Bordaberry, para elogiar a su opositor en este tema, y con una sutil ironía manifestar que para aprobar el estatuto que la FIFA le impuso a la AUF procedió con rapidez y que para avanzar en los estatutos de la Liga Profesional, “puso el freno”.

Diego Battiste

José Luis Palma, presidente de Liverpool

Palma le respondió: “Pedro, me dirijo a vos con todo respeto. Sos un gran abogado, fuiste un enorme parlamentario, pero ahora me di cuenta también que sos un gran conductor de Fórmula 1. Apretabas notablemente el acelerador cuando había que aprobar el estatuto de la AUF y ahora, a la hora de poner el freno, sos brillante también. Así que tengo que decirte eso porque me parece que estás poniéndole el freno a algo (interrumpen aplausos). No pretendo generar ningún tipo de escándalo. Pero veo que acá la votación va a determinar de qué lado están las mayorías. Veo que hay voluntad de trabar, de frenar, de dilatar, de ganar tiempo y esto es irreversible. Quiero que se pase lo antes posible a votar”.

El contrapunto de Palma y Bordaberry alimentó a los dirigentes, que devenidos en hinchas en pleno Consejo, aplaudieron intensamente las expresiones del presidente de Liverpool.

Sin dejar pasar la oportunidad, Bordaberry le respondió: “Te agradezco mucho José Luis tus palabras en la primera parte. En la segunda me voy a permitir hacer alguna anotación. Los principios básicos del derecho constitucional dicen que la democracia es el respeto a las minorías. Ese aplastamiento de las mayorías a las minorías es un concepto que hace 800 años, desde los varones ingleses que no…”. Inmediatamente las voces elevadas de muchos delegados, y del propio Palma que elevó las manos y hablaba en tono fuerte, hicieron que Bordaberry respondiera. “Pará, yo te escuché, vos escúchame, ¿estamos de acuerdo?”.

En el resumen que publicó Tenfield se puede seguir luego: “Y cuando quieras conocer mi opinión sobre la Liga de Fútbol Profesional, nos sentamos y te la digo en frente y mirándonos a los ojos, como he hecho siempre contigo, te la digo y la comentamos. Quiero recordarte que la inclusión de este artículo del estatuto fue un pedido que vos me hiciste a mí y yo logré que se plasmara contra la opinión de algunos. Me parece que ahí ya tenés una linda opinión sobre lo que yo pienso sobre la Liga de Fútbol Profesional. Y vos me dijiste, ‘si OFI tiene su organización, nosotros tenemos derecho a tenerla’, y yo te dije, ‘tenes razón, vamos a pelear por eso’”.

A partir del minuto 3 se puede observar el cruce de Bordaberry y Palma:

Este martes fue aprobado por 22 votos y cuatro abstenciones en 26 presentes (de 28 clubes), la creación de la Liga. Se abrió un cuarto intermedio hasta el lunes cuando seguirán avanzando en la conformación de una mesa para trabajar en los temas de fondo.

La reunión del martes se iba a realizar en la tribuna América, como todos los consejos de liga numerosos para mantener las distancias, pero cambiaron el lugar dentro del Estadio Centenario por lluvia.

Para un grupo de clubes que impulsa la creación de la Liga Profesional, la reunión de este martes fue una más en dos años y medio que lleva este movimiento de clubes que desde el año pasado se conoce como Unión de Clubes. Hasta ahora, todos los encuentros se habían realizado fuera de la AUF y sin tener carácter oficial.

City Torque fue la primera vez que asistió a una reunión para considerar el tema de la Liga, porque se realizó en el ámbito oficial de la AUF.

En ninguno de los encuentros que hicieron los clubes nunca invitaron a City Torque.

Deportivo Maldonado, que está en manos de una SAD inglesa, fue convocado en 2020 pero no asistió.

Nacional y Peñarol recién fueron convocados por primera vez a los encuentros que hacían fuera de la AUF, el pasado mes, y en ese encuentro, a pedido de los aurinegros llevaron el tema a la órbita oficial. Por esa razón este martes se desarrolló el primer consejo profesional para tratar la Liga.