¿Nacional y Peñarol también serán SAD?

20241012 Estadio Luis Franzini, Defensor Sporting. Foto: @DefensorSP Estadio Luis Franzini Foto: @DefensorSP

Wanderers, River Plate y Bella Vista captaban a aquellos niños y adolescentes a los que violetas y franjeados descartaban.

En los últimos años de 1990, con la decisión de Nacional de profundizar su captación y tener su propia cantera, especialmente tras la llegada de Daniel Enriquez al club en 1998, la grifa de los tricolores se transformó en imán para las promesas.

0021554701.webp Daniel Enríquez

Cuando en 2008 Juan Pedro Damiani fue a buscar a Víctor Púa (luego a Juan Ahutnchain y a Fernando Curutchet) para desarrollar la formación de futbolistas en Peñarol, que tantos cracks dio una década después y más de US$ 50 millones en transferencias, también entró en escena con el peso de su grifa.

20241111-entrevista-juan-pedro-damiani-ig.webp

En 2025 el negocio cambió. Dejó de ser un asunto de cuatro clubes y se transformó en un tema de poco más de 20: los cuatro que exploran esas aguas desde hace décadas, Liverpool con José Luis Palma, los 16 clubes que funcionan como SAD, porque el negocio está en la venta de futbolistas.

¿Vos imaginabas hace 10 años que Boston River iba a terminar quinto en la tabla del año de juveniles, cuando estaba más cerca de volver al amateurismo que de seguir compitiendo en la AUF? ¿Y Montevideo City Torque sexto, por delante de los tradicionales River, Wanderers y Racing? ¿O que Albion estaría undécimo y Depor Maldonado duodécimo?

Entonces, en este negocio del fútbol en donde la próxima joya es todo, las SAD también salieron a pescar y tienen mejores herramientas.

Esto generó un cambio en todos los aspectos, especialmente en infraestructura y en marketing, que son las claves en esto.

Las SAD están ofreciendo infraestructura similar y superior a los grandes, Defensor Sporting y Danubio.

1579793507623.webp El escudo de Montevideo City Torque Montevideo City Torque

Y, por otro, los padres quieren llevar a sus hijos a City Torque porque atrás está Grupo City, a Boston River porque el proyecto lo encabeza uno de los entrenadores más exitosos de juveniles desde hace 30 años (Juan Ahuntchain) y cada año transfiere uno o dos futbolistas a grandes ligas; a Racing porque está el grupo que gestiona Bayern Munich y Los Ángeles FC, y así cada una de las SAD tiene una buena razón para ofrecer a los padres y a los niños, mientras los clubes tradicionales, que siguen funcionando bajo el viejo régimen de asociaciones civiles van quedando cada días más relegadas en el negocio.

Este cambio que asoma en las tablas de posiciones de juveniles, cambiará el paradigma cuando en unos años más las futuras promesas del fútbol uruguayo sean productos de las SAD, que no venderán a Nacional ni a Peñarol, mantendrán a las figuras en sus planteles, las expondrán en las copas internacionales y las venderán directamente al exterior.

¿Te imaginás a Nacional o a Peñarol convertidos en SAD?

Un lector me compartió por mail la semana pasada, en respuesta a la última Entre líneas, un concepto que viene al caso:

“En cuanto a las SAD, no vienen a regalar nada, invierten para hallar el diamante en bruto y llevárselos por poco dinero. De paso, inflan los valores de los jugadores a nivel local, que antes solo podían ganar bien en Peñarol o Nacional. Ahora los grandes tienen que pagar por jugadores que antes traían por nada o muy poco. Cada vez se les va a complicar más armar buenos equipos. Me alegro por los jugadores, pero difícil que algún equipo uruguayo vuelva a ganar algo, salvo, que alguna SAD financie a los grandes o también ellos se conviertan en una”.

A propósito de esto, ¿te imaginás a Nacional o a Peñarol convertidos en SAD? Esta pregunta me viene dando vueltas desde la semana pasada. ¿Vos qué pensás? Contame y te leo.

¿Realmente creés que los grandes se pueden transformar en SAD?

20250209 Leonardo Fernández, Christian Oliva , Nacional, Peñarol, clásico, campeonato apertura. Foto: Inés Guimaraens

Imaginate el título de Referí en 2035: Nacional y Peñarol se transforman en SAD.

Un especialista en esto del fútbol me dio tres explicaciones sobre el tema. En la primera me planteó por qué no es posible en el corto plazo que se transformen y, la segunda y tercera, por qué podrán tomar ese rumbo en un tiempo no muy lejano.

Hoy es inviable que Nacional y Peñarol se transformen en SAD por idiosincrasia y porque mantienen el control del fútbol local;

que Nacional y Peñarol se transformen en SAD por idiosincrasia y porque mantienen el control del fútbol local; sin embargo, existe una razón de peso , que es la que mueve todo en el fútbol: el aspecto deportivo, que permite visualizar que si, con sus inversiones y la cantera, los clubes que funcionan bajo el modelo SAD comienzan a ganar todos los torneos y desplazan de esos lugares a los grandes, el fenómeno SAD también comenzará a revolotear en la vida de Nacional y de Peñarol ;

, que es la que mueve todo en el fútbol: el aspecto deportivo, que permite visualizar que si, con sus inversiones y la cantera, los clubes que funcionan bajo el modelo SAD comienzan a ganar todos los torneos y desplazan de esos lugares a los grandes, el fenómeno SAD también ; finalmente, si los grandes no tienen la capacidad económica para competir con las SAD, si ya no monopolizan los títulos y empiezan a perder autoridad futbolística, entonces serán los hinchas, hoy contrarios a la tendencia que recorre el fútbol uruguayo, los que, probablemente, terminarán impulsando ese modelo.

¿Quién imaginaba en 1990 que Boston River o City Torque le podían competir de igual a igual a Defensor Sporting y Danubio en juveniles y le pudieran llevan las mejores promesas?

La SAD número 17

La semana pasada te comenté que Atenas de San Carlos está a mitad de camino para desembocar en una SAD.

Middlesbrough Football Club, el histórico equipo de la ciudad homónima que fue fundado en 1876, sigue avanzando con el club carolino.

Hace ya un año Referí te informó sobre las negociaciones que llevaban adelante y cómo avanzaban.

En ese momento firmaron un documento y se estableció una resolución de asamblea para la formación de una SAD en el club.

¿En qué están en febrero 2025? Van en camino y existe un acuerdo de gerenciamiento hasta que se firme la SAD.

Por estos días los abogados del club están estudiando la documentación que enviaron desde Inglaterra.

Este año, Atenas se transformará en la SAD número 17 en el fútbol profesional de la AUF, en el que participan 30 clubes.

El fenómeno de la SAD de La Luz

La Luz iba camino a su desaparición del fútbol profesional cuando los socios eligieron sumergirse en el mundo de las SAD.

En 2023 firmaron un acuerdo con el entrenador Julio Fuentes y tres empresarios (Néstor Tossi, Martín Bentancur y Javier Acosta) a quienes le cedieron los derechos deportivos y económicos del fútbol del club a cambio de haberes impagos que La Luz tenía con Fuentes y la cancelación de una deuda que la institución contrajo con el BPS entre 1993 y 1997.

A comienzos del año pasado, cuando estos cuatro uruguayos ya no podían sostener el alto costo de La Luz SAD, llegó un empresario chileno para asumir el negocio. Sin embargo, los socios no lo votaron.

stuani-jpg..webp Los jugadores de La Luz celebran el ascenso a Primera división @SegundaAUf

Finalmente, en mayo de 2024 aprobaron la venta del 100% de la SAD al empresario mexicano Lusiel Gómez Asco (dueño de Grupo Caribe Cool). Con él llegó Daniel Rosselló, expuntero de River, que luego de jugar en Rocha en el año 2000 se fue a México y no regresó a Uruguay hasta el año pasado para asumir al frente de este proyecto.

Apuntan a los jóvenes de Uruguay, y especialmente a aquellos jugadores que no tienen lugar en los clubes tradicionales o buscan una segunda oportunidad en el fútbol.

En la letra fría quedó establecido que La Luz SAD es dueña del activo fútbol del club hasta 2038. Si el inversor mexicano quiere partir antes de ese plazo, tendrán que traspasar la SAD o dejar en cero las deudas que puedan haber contraído y una indemnización de US$ 1.500.000 con el club (asociación civil).

El 10% de todas las utilidades son para la asociación civil y existe un contralor por parte de la civil con un dirigente en la directiva de la SAD y el delegado titular en la AUF.

Esa es la formalidad. En los hechos, apuntan alto: están próximos a cerrar la compra de un predio en el que construirán una ciudad deportiva (ese nombre tan de moda en el fútbol uruguayo) que tendrá cinco o seis canchas, una de ellas para las competencias oficiales de juveniles. Además, competirán en las cinco categorías de juveniles (sub 19, sub 17, sub 16, sub 15 y sub 14), además de Tercera división, y en fútbol femenino de mayores y en tres categorías de juveniles (sub 19, sub 16 y sub 14).

Hasta hace un par de años, era impensado este escenario.