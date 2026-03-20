La importante baja que tendrá Defensor Sporting este viernes ante Nacional por el Torneo Apertura

Defensor Sporting recibe a Nacional este viernes desde la hora 21.30 en el Parque Franzini por la séptima fecha del Torneo Apertura en uno de los platos fuertes de lo que será la misma. Xavier Biscayzacú se lesionó y se perderá este compromiso, según informó una fuente a Referí.

Los tricolores están obligados a ganar para no perder pie en el tren de los punteros, luego de un inicio de campeonato bastante irregular.

Por su parte, los violetas fueron muy parecidos en su rendimiento. Tuvieron de las buenas y de las malas, por lo que también se juegan mucho.

El uruguayo Thomas Silva hará historia en la legendaria Milán San Remo este sábado, donde el duelo Pogacar versus Van der Poel se roba la atención en sus 298 km

El importante cambio reglamentario que habrá en la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana para 2026

El delantero violeta debió salir a los 18 minutos en la fecha pasada cuando perdieron 1-0 ante uno de los líderes, Deportivo Maldonado.

Según informó una fuente del club a Referí, Biscayzacú sufrió un importante desgarro y no solo no podrá estar ante Nacional este viernes, sino que se perderá varios partidos más, sobre todo también, que se viene la fecha 8 que será entre semana.

De esa manera, los violetas deberán apostar en esa zona por otro futbolista, y este puede ser Nicolás Wunsch, aunque el equipo aún no fue confirmado.