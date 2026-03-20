El sueño que cumplió Giorgian De Arrascaeta en una nueva goleada de Flamengo por el Brasileirao

El media punta uruguayo Giorgian De Arrascaeta fue titular este jueves en un nuevo triunfo por goleada de Flamengo que venció 3-0 a Remo por la séptima fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.

El citado compromiso se disputó en el Estadio Maracaná, en el que los rubronegros ofician como locales.

El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa jugó hasta los 66 minutos.

Giorgian De Arrascaeta sumó, a su vez, una nueva asistencia para uno de los goles de Flamengo.

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A los 66' fue suplantado por Lucas Paquetá, teniendo en cuenta que el técnico lo cuida a él y prácticamente todo el plantel, con la gran canditad de minutos que tienen por las distintas competencias.

Su ingreso a la cancha de Maracaná esta vez fue diferente.

Es que por primera vez llevó a su hijo Milano, quien nació a principios de diciembre pasado.

"Hijo, hoy vivimos algo que nunca voy a olvidar: verte entrar conmigo al Maracaná fue un sueño hecho realidad. Gracias por regalarme ese momento tan especial. Te amo para siempre", escribió en su cuenta de Instagram.

Aquí se puede ver su posteo: