Edgardo Lasalvia reveló la razón por la que se distanció de Gerardo Rabajda: "Se fue por la puerta de atrás"

Con el paso del tiempo, ambos se hicieron cargo de Miramar Misiones cuando el equipo devino en sociedad anónima deportiva.

Sin embargo, fue ese trabajo conjunto lo que los terminó distanciando.

Lasalvia explicó este viernes, en Último al Arco, que se emite por Sport 890, que Rabajda se fue de Miramar Misiones y lo acusó de dejarlo "colgado".

Actualmente, Rabajda es presidente de Aguada donde fue una pata dirigencial fuerte junto al actual vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, bajo la presidencia de Alejandro Mazzeo.

"A mí me dejó colgado Rabajda en Miramar, cuando creía que era su socio. Me quedé para no dejar a 300 personas sin trabajo. Estábamos juntos, pero se fue por la puerta de atrás y yo me quedé, como hacemos los hombres. Nunca más hablé. Yo pensé que era mi amigo y no lo es. Pero es algo que me enseñó mucho".

Consultado sobre si no volvió a hablar con Rabajda tras ese distanciamiento expresó que no.

"Lo voy a ver cuando jueguen Peñarol y Aguada en básquetbol. Voy a ir a ver a Peñarol".

Fue ahí que le preguntaron si lo iba a encarar por sus diferencias: "No, si fuera por eso lo iba a buscar a la casa".

Consultado si se iban a fundir en un abrazo cuando se vieran expresó: "No, para abrazar tengo a mis hijos".