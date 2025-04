Flavio Perchman rompió su promesa y habló sobre el nuevo DT de Nacional: lo que dijo de Jadson Viera, la reunión con Repetto, Carrasco, la continuidad de Ligüera y la "guerra de las radios"

Boston River Guaraní copa sudamericana 2025/ Jadson Viera Foto: Leonardo Carreño

Así lo manifestó Perchman.

“Yo quería esperar que pasara el partido de copa y después instalar el tema del DT, pero todos los medios se encargaron de decir que ya estaba elegido (Jadson Viera), que ya era el técnico... Y contra todo eso no puedo hacer nada. Lo que pasa es que ustedes van cambiando todo el tiempo. Lamentablemente están las tres radios juntas (en Medellín, Sport 890, Carve Deportiva y El Espectador Deportes, ante las que habló este miércoles), pero la guerra entre ustedes ha hecho que haya un montón de cosas que termina perjudicando, porque hay que buscar todo el tiempo la noticia sensacionalista, el problema… Yo acá vi un montón de tuits de que Jadson arrancaba tal día y no es así. Tampoco puedo estar todos los días. Hace tres días que no habló e igual se sigue hablando de mí”, dijo en rueda de prensa.

“Jadson Viera siempre fue el técnico que yo quise”, reiteró, y ante otras opciones señaló: “No descarto a nadie”.

Perchman se refirió a los cuestionamientos sobre sus frecuentes presencias en los medios y habló de una "campaña" en su contra.

“A veces cuando dicen que hablo mucho, digo 'pero cómo, cuando ganamos los clásicos, cuando ganamos la Supercopa, ¿ahí no hablaba mucho?'. Es todo tan relativo como lo plantean. Por eso te digo que ahora a veces vos decis, ‘bueno, quieren buscar una campaña para destruirme’. Que se queden tranquilos todos los que están en esa que no me van a destruir, nada más”.

20250209 Nacional Torneo Apertura clásico Flavio Perchman. Foto: Inés Guimaraens Flavio Perchman Foto: Inés Guimaraens

Consultado por si hay una campaña contra él, dio su explicación. “No digo que hay campaña por lo del entrenador. Me llama la atención. Ya de por sí hablo mucho, siempre les digo lo mismo a ustedes. Yo estoy acá porque los tres me están llamando para que baje para hablar. Yo no pido las entrevistas, son ustedes los que me piden que hable", les dijo a los periodistas de Sport 890, Carve Deportiva y El Espectador Deportes presentes en Medellín.

"Y los mismos que piden que yo hable, después dicen habla mucho. Raro. Conceptualmente es raro. Si vos me decís para hablar y después me decís habla mucho, es raro"

Perchman también cuestionó que durante el tiempo que dijo que no iba a hablar, hubo entrevistas en las que preguntaron a los entrevistados sobre su desempeño como presidente de Nacional.

"Por otro lado, lo que digo es que no estoy yo, hace tres días que no hablo, e igual a mucho de los entrevistados las preguntas van sobre mi accionar. Entonces digo: es tan poco lo que se analiza de fútbol, lo que se habla de fútbol. A mí me llama la atención siempre. Cada uno sabe el camino que hace. Lo que digo es que esta guerra de las radios, con tres radios deportivas ahora, la verdad que hay un montón de aspectos que no está haciendo bien. Pero cada una de las cabezas importantes sabrá que camino toma, yo digo lo que pienso como siempre”.

La reunión que mantuvo con Pablo Repetto

Perchman explicó a qué se debió la reunión de este martes en Medellín con Pablo Repetto, el DT que fue campeón con Nacional en 2022, el último título uruguayo de los albos.

repetto.jpg Pablo Repetto

“A Pablo lo traje en 2022 a Nacional y tenemos una amistad. Yo ya sabía que no puede venir. No fue una juntada por el tema del técnico, fue una juntada para hablar del futbol. Un tipo que es mi amigo y vengo a la ciudad que está radicado, nos juntamos con él, para hablar de Nacional de Medellín, de cómo la va llevando, de cuándo piensa que va volver trabajar de acuerdo al plan familiar que tiene”, señaló.

La continuidad de Martín Ligüera como DT interino

“Sé que Martín Ligüera máximo puede dirigir hasta Cerro Largo (próximo domingo por la décima fecha del Apertura), mas de eso no puede dirigir. Así que veremos si al nuevo técnico lo resolvemos antes del fin de semana o que arranque el lunes de cara al partido con Bahía”, dijo el vice albo sobre el DT interino de los tricolores y el plazo en el que espera que pueda quedar definido el nuevo entrenador.

Martín Ligüera Martín Ligüera en su regreso a Nacional

¿El momento de Jadson Viera era a fin de año? ¿Por qué no llegó?

“A fin de año yo cedí de alguna manera mi posición, no fui tan contundente porque recién llegaba al club y era una situación especial”, respondió ante esa pregunta. “Jadson llevaba solamente un año con un primer equipo y era una apuesta demasiado fuerte en llegar con Jadson enseguida al club”.

Lo que dijo Jadson Viera sobre el interés de Nacional para que sea su entrenador en reemplazo de Martín Lasarte Lo que dijo Jadson Viera sobre el interés de Nacional para que sea su entrenador en reemplazo de Martín Lasarte DSports

“Nada asegura nada”, comentó. “Sí es verdad que en un momento que yo veía que era una situación que yo no la terminé de definir, la de Jadson a principio de año, en un momento cedí para mis compañeros de que había varios que querían ir por otro camino, que fue lo que pasó, y nada más”, explicó. “Después de lo que se dijo que era Martín (Lasarte) el técnico, yo tuve un charla con Martin de todos los temas y a partir de ahí yo hice todo a mi alcance para que todo saliera bien”.

“No está bueno”: las formas para ir por Jadson Viera

“Por supuesto que las formas son importantes, pero no hay una forma para quedar bien si vas a buscar un técnico que está trabajando en medio de una competencia internacional y en medio de una competencia local, no está bueno para el equipo que tiene el entrenador”, señaló Perchman.

“Acá la única manera que hay es que Boston le diga: ‘Bueno, vamos a premiar a Jadson dejándolo salir por lo que hizo durante este año’. Lamentablemente, ayer le empataron en la hora, un partidazo, y hubiera estado bueno que hubiera ganado el partido. No hay manera de quedar bien, pero si me parecía que jugara el partido de Copa (para luego iniciar contactos)”.

¿La opción de Marcelo Méndez?

“Mi candidato siempre fue Jadson Viera, si después la cosas no se dan con Jadson veremos las opciones con Seba Eguren”, dijo, sin mencionar a Méndez.

whatsapp-image-2023-03-13-at-19-51-44-jpeg..webp Marcelo Méndez Leonardo Carreño

Juan Ramón Carrasco

“Juan no es candidato hoy porque hay varios directivos que tienen una postura muy drástica con respecto al tema Carrasco. No es la mía, pero hay varios directivos que no quieren a Carrasco. Es un técnico complicado. Habría que hablar muchas cosas con él antes de que viniera. Tiene cosas positivas y cosas que no están tan buenas, algunas de las que para mí habría que hablar. Yo tengo muy claro cómo es Juan, qué es lo que percibe y quién es. No es un técnico fácil de traer tampoco. Así como piensan que hay mucha gente que está a favor, hay muchos que no lo está".

_INE6582_1.webp Juan Ramón Carrasco Camilo dos Santos

El contrato para el nuevo técnico

“Si traemos un técnico hoy, por lo menos lo mínimo es hasta fin de año”, dijo Perchman sobre el contrato para el nuevo DT.

“Si era Jadson, me hubiera gustado ofrecerle lo que queda de este año y todo el año que viene”, comentó. “Lo que vamos a hacer es primero ir por lo de Jadson y si no sale lo de Jadson veremos alternativas”.