El mundo del revés: Ignacio Ruglio opinó sobre el futuro técnico de Nacional y Flavio Perchman habló del entrenador de Peñarol

¿Qué dijo Ruglio del técnico de Nacional?

La situación de ambos equipos grandes generó este miércoles que el presidente aurinegro Ignacio Ruglio opinara sobre el futuro técnico de Nacional y que el vicepresidente tricolor Flavio Perchman, lo hiciera sobre el entrenador de su clásico rival.

Ruglio fue entrevistado en Buenos Aires y dijo que siempre le interesa saber lo que está pasando en la vereda de enfrente y preguntó durante la nota en Carve Deportiva: "¿Ya tienen técnico?"

Cuando el periodista le respondió que no y que no iba a ser Jadson Viera, Ruglio señaló: "Era probable. Me imaginé que lo de Jadson Viera iba a terminar así. Si ya les había dicho que no en enero, no pudo armar el plantel él y ¿ahora agarra dos meses después? y deja Boston. Era muy raro, veremos en qué queda el tema".

¿Qué dijo Perchman de Diego Aguirre?

Por su parte desde Colombia, Perchman se refirió a Aguirre en conferencia de prensa: “Nada asegura nada. Yo a veces me sonrió cuando dicen ‘no pero con fulano tal cosa’. Mirá lo que le está pasando a Peñarol ahora con Diego. El fútbol tiene tanos matices, tantas cosas que no hay nada”.

“Las espaldas en esto del fútbol duran dos minutos más. Está bien, si vos me decís, la espalda de Diego Aguirre, y bueno que queres, si el tipo viene... Es inmunidad por un tiempo. A veces no es solo el club, es él mismo. Vos pensás que si Diego sigue perdiendo se va a quedar a vivir. Hay un momento que… El blindaje, la espalda. Cuando decis este técnico tiene espalda, son dos partidos más, No hay espaldas indefinidas que no pasa nada. No es así”, manifestó el vice albo.